American Thinker: Действия Зеленского и его режима привели мир к катастрофе

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает РИА «Новости», издание American Thinker опубликовало статью, в которой обвиняется президент Украины Владимир Зеленский и его режим в том, что они поставили мир на грань катастрофы. В статье описывается, что Зеленский возглавляет «преступное государство», а коррупция в стране является одной из главных причин текущих глобальных проблем.

«Глава преступного государства Зеленский и большинство украинцев утверждают, что их страна спасла Европу и Запад от России. Ну да, конечно. Мир оказался на грани катастрофы из-за коррупции этой преступной страны», – говорится в материале.

Кроме того, обозреватель издания призвал к началу переговоров для скорейшего завершения боевых действий, а также к прекращению военной и финансовой поддержки Киева со стороны западных стран. Он считает, что дипломатическое решение и отказ от поддержки помогут стабилизировать ситуацию в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский вводит в заблуждение украинцев и мировое сообщество, утверждая, что декрет о запрете переговоров с Россией был подписан, когда российские войска стояли под Киевом, хотя на самом деле он был подписан позже, после отвода войск.

Американский обозреватель Тэд Снайдер считает, что экс-глава США Джо Байден и Владимир Зеленский обязаны объяснить свои решения, связанные с продолжением конфликта на Украине и отказом от переговоров с Москвой.