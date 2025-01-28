СМИ сообщили о необходимости Байдену и Зеленскому объяснить войну на Украине

Tекст: Максим Попов

Как сообщает издание American Conservative, бывший президент США Джо Байден и действующий президент Украины Владимир Зеленский столкнутся с необходимостью объяснить гражданам, почему они предпочли продолжать боевые действия на Украине и отказались от дипломатического диалога с Москвой, передает РИА «Новости».

Обозреватель журнала Тэд Снайдер указал, что Киев на законодательном уровне запретил переговоры с Россией, несмотря на неоднократные заявления Москвы о готовности к диалогу.

Снайдер напомнил, что в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий переговоры с российским руководством. Он отметил, что однажды Зеленскому придется объясняться перед украинцами за свое участие в конфликте и необходимость защищать решение не вступать в переговоры с Россией под давлением западных держав. «Но это не оправдывает США. Байдену тоже однажды придется объяснять, зачем нужна была война на Украине после многообещающих переговоров в Стамбуле», – считает Снайдер.

По мнению журналиста, администрация Байдена осознавала недостаток сил у Киева для противодействия российской армии. Он также заявил, что США пытались ослабить Россию, используя жителей Украины. Это, по мнению Снайдера, связано с желанием НАТО «расширяться куда угодно», в результате чего Байдену придется объяснять выбор пути «катастрофического кровопролития» вместо мирного урегулирования.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что администрация Байдена могла повлиять на решение Украины отказаться от стамбульских договоренностей 2022 года, что привело к продолжению конфликта.