Патрушев заявил о планах Британии создать колонию на Украине с помощью «столетнего соглашения»

Tекст: Дарья Григоренко

Патрушев в интервью «Российской газете» обвинил Британию в попытках создать колонию на территории Украины. Он отметил, что соглашение о «столетнем партнерстве» между Киевом и Лондоном фактически направлено на расширение влияния Британии в регионе, передает ТАСС.

Патрушев добавил, что «этим документом туманный Альбион пытается прикрыть свою беспринципную политику демонстративного игнорирования международного права, а также подтверждает свою всестороннюю поддержку киевского неонацистского режима».

Помощник главы государства также напомнил, что соглашение включает пребывание британских военных инструкторов в Украине и наращивание британского присутствия в Черном и Балтийском морях, а также предоставление британским кораблям особых прав на судоходство в Азовском море.

В январе в МИД РФ в ответ на соглашение о «столетнем партнерстве» между Киевом и Лондоном заявили, что Россия предупреждает о том, что любые попытки Украины и Британии закрепиться в Азовском море будут жестко пресекаться.

Ранее российское посольство в Лондоне обвинило Британию в эскалации на Украине через провокационные действия, такие как создание военных баз и поддержка разработки дальнобойных вооружений. Сообщалось, что Британия планирует отправлять своих курсантов на Украину для военного обучения и обучать украинских курсантов в Королевской военной академии в Сандхерсте.