Захарова предупредила о жестоком ответе России на желание Британии закрепиться в Азовском море

Tекст: Вера Басилая

Как следует из комментария Захаровой на сайте МИД, соглашение между Британией и Украиной о «столетнем партнерстве» свидетельствует о стремлении Британии закрепиться в Балтийском, Черном и Азовском морях, в то время как Украине отводится вспомогательная роль.

Захарова подчеркнула, что после воссоединения ДНР, Запорожья и Херсонской области с Россией в сентябре 2022 года Азовское море стало внутренним морем России.

«Любые притязания на эту акваторию являются грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны и будут жестко пресекаться», – предупредила «мечтателей на Банковой и Даунинг-стрит» Захарова.

Кроме того, Захарова выразила сожаление по поводу «клятвы британского руководства» поддерживать «укробандеровских неонацистов», особенно в год 80-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Она назвала соглашение между Британией и Украиной пиар-акцией Киева, который, по мнению Захаровой, готов сделать страну новой британской колонией, подписав купчую о продаже страны.

Ранее российское посольство в Лондоне обвинило Британию в эскалации на Украине через провокационные действия, такие как создание военных баз и поддержка разработки дальнобойных вооружений.

Сообщалось, что Британия планирует отправлять своих курсантов на Украину для военного обучения и обучать украинских курсантов в Королевской военной академии в Сандхерсте.

Напомним, в Киеве состоялось подписание соглашения о «столетнем партнерстве» между Украиной и Британией, предусматривающего военную помощь.

Москва намерена проанализировать документ о «столетнем партнерстве» с акцентом на аспекты военного сотрудничества на Азовском море, которое является внутренним морем России.