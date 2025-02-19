Зеленский начал сжигать мосты с Америкой

Tекст: Андрей Резчиков,

Рафаэль Фахрутдинов

После первой с февраля 2022 года двусторонней встречи российской и американской делегаций президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал Владимира Зеленского, указав, что его «рейтинг одобрения упал до 4%». «Я слышу, что они (власти Украины) недовольны тем, что не были приглашены (на переговоры). Но у них было три года, чтобы сесть за стол переговоров. Это могло быть урегулировано еще тогда», – сказал Трамп.

Глава Белого дома высказался в поддержку выборов на Украине, подчеркнув, что этот вопрос не является требованием России, а беспокоит «многие» страны. Трамп также потребовал «уравнять» вклад США и Европы в поддержку Украины, так как Европа «выделила около 100 млрд» долларов, а США – «более 300».

Он подчеркнул, что для европейцев проблема украинского кризиса важнее, ведь США отделены от Европы океаном. При этом Трампа тревожит отсутствие прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств: «Мы даем сотни миллиардов долларов, но я никогда не видел прозрачного отчета с данными о том, куда идут эти деньги».

Отвечая на вопрос о том, прибавила ли встреча в Саудовской Аравии уверенности в заключении сделки по урегулированию украинского кризиса, президент США ответил утвердительно. «Гораздо больше уверен, они (переговоры) были очень хорошими», – заявил Трамп, допустив встречу с президентом России Владимиром Путиным до конца февраля.

Зеленский же возмутился отсутствию его на переговорах и в самый последний момент отложил поездку в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать «легитимности» российско-американской встрече. В среду Зеленский жестко ответил Трампу, заявив о своем рейтинге в 57% по данным Киевского международного института социологии (КМИС).

Более того, Зеленский выразил убеждение, что цифра в 4% якобы является российской дезинформацией. Он указал на некие «доказательства» обсуждения таких данных между американскими и российскими сторонами и добавил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – то прямо сейчас никак не получится».

Опрос КМИС появился спустя несколько часов после заявления американского лидера о низкой поддержке Зеленского. Внимание на это обратил медиа-эксперт Анатолий Шарий. Исследование показало, что за последние два месяца рейтинг доверия к Зеленскому якобы вырос с 52% до 57%, хотя до этого он демонстрировал устойчивое снижение.

Накануне Зеленский встречался в Акаре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Этот визит совпал со встречей официальных лиц США и России в Эр-Рияде. По итогам переговоров он заявил, что Киев не пойдет ни на какие ультиматумы. «Снова об Украине без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на такие ультиматумы, то что, сейчас пойдем на это?» – сказал он.

Зеленский также объяснил свой внезапный отказ подписывать экономическое соглашение с США по добыче на Украине редкоземельных металлов. Зеленский назвал предложение США несправедливым из-за отсутствия гарантий безопасности.

Между тем замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в соцсетях, что Зеленский, словно «крыса, загнанная в угол», будет действовать непредсказуемо. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он указал, что США, являющиеся основным покровителем киевского режима, проявили недовольство Зеленским. По словам Медведева, Зеленский будет готов на любые провокации, чтобы сорвать мирное урегулирование, вплоть до применения «грязной бомбы».

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду в рамках «правительственного часа» выступил в Госдуме и назвал Трампа абсолютно самостоятельным политиком, который привык выражать свои мысли и мнения прямо и открыто. «Такие люди обычно не скрывают своего мнения о жалких личностях, наподобие господина Зеленского», – заявил Лавров.

В экспертной среде допускают, что США решили урегулировать конфликт без участия Зеленского, который своим двойным «нет» – нежеланием проводить выборы и заключать сделку по добыче редкоземельных ресурсов – сжигает мосты со Штатами, надеясь исключительно на поддержку нескольких стран ЕС и Британии.

«Позиция Трампа по рейтингам Зеленского показывает, что Штаты намерены урегулировать конфликт, но при условии, что итоговый договор будет подписан безупречным в плане легитимности руководителем Украины. При этом рейтинги Зеленского сейчас катастрофически низкие», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

По его словам, Зеленский упустил возможность сесть за стол переговоров, вместо этого «он выбрал войну». «Однако прекращения конфликта хотят все граждане Украины, за исключением разве что некоторых военных, националистов и бизнесменов, делающих на происходящем деньги. Не удивлюсь, что это и есть те 4%, а которых говорил глава Белого дома», – иронично заметил аналитик.

«Слова американского лидера звучат как сигнал о том, что политические дни Зеленского сочтены», –

спрогнозировал спикер, добавив, что украинская пресса пытается исказить многие заявления Трампа. «Я ничего другого и не ожидал», – заключил Скачко.

«Трамп ужесточает риторику в отношении нынешней власти в Киеве и конкретно Зеленского. Вероятно, тут есть и определенная гиперболизация ничтожности его рейтинга. Но никто не станет спорить с тем, что уровень его поддержки серьезно упал», – пояснил американист Малек Дудаков.

«Собственно, скорейшего проведения президентских и парламентских выборов республиканцы требуют от офиса (Зеленского) еще с осени 2023 года. Сейчас они у власти и обрели больше рычагов для организации смены режима в Киеве», – указал он.

По его словам, заявления в Вашингтоне об электоральных процессах на Украине подразумевают именно отстранение Зеленского. «Возможно, его и вовсе не допустят до выборов. Либо сделают так, чтобы он проиграл, скажем, во втором туре», – спрогнозировал аналитик.

«Таким образом Белый дом приведет на пост президента Украины более управляемую фигуру, технократа, способного подписать любые соглашения, о которых Трампу хотел бы договориться с Москвой», – объяснил эксперт. Дудаков также указал, что Штаты «оставляли Зеленскому место для маневров и шанс выслужиться перед новой администрацией, ведя переговоры о месторождениях».

«Но он отказался ставить подпись, и Трамп уже не считает для себя нужным сохранять нормальный уровень отношений с ним»,

– подчеркнул спикер. «Думаю, Киев будет вилять и попытается переориентироваться на помощь европейских «ястребов», особенно Британии. Возможно, попробует даже как-то вовлечь Китай. Но не уверен, что это поможет Зеленскому. Скорее всего, ему действительно придется проводить выборы, после которых власть на Украине сменится», – делает вывод политолог.

«Заявление Зеленского на слова Трампа о выборах на Украине и низком рейтинге, а также отказ подписывать соглашение по редкоземельным металлам – это перед к тактике безнадежной защиты. У Зеленского была надежда, что после того, как Трамп станет президентом, он сохранит элементы поддержки, которые Украина получала от Байдена», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«После Мюнхенской конференции по безопасности, где у Зеленского был диалог с вице-президентом США Джей Ди Венсом, и после саммита России и США в Эр-Рияде он понял, что у него ноль шансов договориться с американцами на интересующих его условиях, в том числе о собственном будущем», – пояснил собеседник, добавив, что именно по этой самой причине Зеленский отказался подписывать соглашение, дающее Вашингтону право добывать половину полезных ископаемых на Украине.

«Это не что иное как похоронный марш для Зеленского.

Поддерживать его на государственном уровне в США теперь никто не хочет. Это фактически признание Вашингтоном отсутствия у него политического веса», – добавил политолог.

По словам Ткаченко, теперь последним партнером Зеленского остается Европа. «Сейчас Зеленский сжигает мосты с Соединенными Штатами и пытается получить поддержку от Европы, потому что ее обещали ему глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас», – подчеркнул спикер.

Политолог усмотрел в словах Трампа важный сигнал и для Москвы. «США, похоже, не ищут конфликта с Россией», – пояснил он. Собеседник также допускает, что Белый дом и Кремль пока в полной мере не уверены в будущем Украины как государства. «Возможно, это государство придется создавать практически с нуля», – рассуждает эксперт.