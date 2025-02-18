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    18 февраля 2025, 13:40 • Политика

    Переговоры России и США вызвали оцепенение Европы

    Переговоры России и США вызвали оцепенение Европы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Вербинина

    Срочное совещание евролидеров, которое собрал у себя президент Франции в свете «предательства» США, завершилась провалом. По вопросу отправки миротворцев на Украину собрание раскололось, по остальным вопросам достигло «минимального прогресса», никаких заявлений по итогам встречи не принято, а Макрон даже не вышел к прессе. В Европе царит уныние. Но что огорчило ее больше всего?

    За день до переговоров России и США в Эр-Рияде президент Франции организовал в Париже встречу глав основных государств Евросоюза и представителей высокого европейского начальства. Всех их беспокоит перспектива заключения «сделки» по Украине без участия Европы, благо американцы дали понять, что справятся и без нее.

    Теперь европейцы чувствуют себя как игрок, который предвкушал долгую партию с выигрышем в конце, а его вдруг попросили выйти из-за стола, потому что в этой игре он вообще лишний. Встреча евролидеров должна была наметить план, который позволит игроку вернуться в дело и занять за столом почетное место.

    Изначально во французских СМИ эта встреча именовалась «неофициальным собранием», цель которого обозначалась расплывчато: «как укрепить безопасность Старого света». Круг приглашенных оказался узок: германский канцлер Олаф Шольц, британский премьер Кир Стармер, премьеры Италии, Испании, Нидерландов, Польши и Дании. Помимо них — председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Едва стал известен состав приглашенных, посыпались жалобы со стороны тех, кого Макрон обошел вниманием. Румынские власти обиделись, указав (и вполне резонно), что, как непосредственные соседи Украины, они вправе знать, что готовится. Не на шутку оскорбились и чехи, которые придумали схему покупки снарядов для ВСУ, а их даже не позвали на праздник жизни в Елисейский дворец.

    Устроители к жалобам остались глухи, потому что сочли, что перед ними стоят более важные вопросы.

    Еще до «неофициального собрания» в Париже британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон готов отправить на Украину войска для контроля за соблюдением мирного соглашения, если таковое будет подписано, но при условии, что войска отправят и США, чего они делать не хотят. Глава правительства Польши Туск, напротив, дал понять, что своих военных не при каких раскладах не пошлет, но будет поддерживать Украину иными способами.

    Аналогичного мнения придерживаются правительства Италии и Испании, а канцлер Шольц, общаясь с представителями прессы уже после собрания, счел вопрос об отправке войск «крайне неуместным» и даже заявил, что «это неподходящая дискуссия в неправильное время и на неправильную тему».

    Со стороны «ястребов» тон задавала датский премьер. «Россия сейчас является угрозой для всей Европы, — объявила Метте Фредериксен, отвечая на вопросы журналистов. — Именно поэтому я переживаю из-за идеи быстрого прекращения огня, потому что оно может дать России возможность снова собраться и атаковать Украину или другую страну Европы».

    Также она заклеймила «имперские мечты» России, как будто это она, а не США, нацелилась отобрать у Дании Гренландию.

    «В Париже европейцы пытаются справиться со страхом перед дуэтом Трамп-Путин», — такой заголовок дал журнал Figaro статье о саммите. «В то время как два властелина, русский и американский, намерены заключить между собой мирное соглашение, европейцам остается оплакивать трансатлантические отношения в том виде, в котором они существовали с 1945 года, и попытаться остаться в деле», - грустит ее автор.

    Итальянская пресса более осмотрительна в выражениях, как и премьер Италии Джорджа Мелони, которая официально не общается с журналистами уже третью неделю.

    Никакого оплакивания, никакого порицания США: Мелони - подруга Трампа и единственная и собравшихся, кого пригласили на его инаугурацию.

    В Италии считают, что Америка должна в той или иной форме участвовать в гарантиях безопасности, которые будут предоставлены Украине, а ЕС и США должны находиться на одной стороне.

    Не исключено, что в таких обстоятельствах Мелони попросят стать посредником между Трампом и Европой. Намеки на это были.

    Немцы, как люди практические, уже начали обсуждать другой аспект — за счет чего можно финансировать увеличение военных расходов, на которое придется пойти. Шольц заявил, что сокращать социальные ассигнования невозможно, - избиратели не поймут. Значит, придется отказаться от планов обуздания дефицита бюджета и залезать в долги, - тоже не самое лучшее решение, но иного выхода нет.

    Тон американской прессы разительно отличается от европейской, особенно от французской. Например, The New York Times рассуждает о происходящем с явным превосходством и ощущением значимости собственных властей, которые сумели напугать Европу. По словам Иво Даалдера, бывшего американского посла США в НАТО, Владимир Зеленский и европейцы «осознали, что они находятся в одной лодке, что они больше не могут полагаться на США, и что опасения, что Трамп и Путин заключат сделку за их спиной, реальны».

    «Поэтому им приходится держаться вместе, и европейцы должны решить, надо ли помочь украинцам продолжать войну, если предлагаемая сделка окажется плохой, или же надо бросить Киев под танк, что должно умиротворить Путина… Теперь они понимают, что у них нет реального выбора, и в этом вся суть этой встречи», - подчеркнул он.

    С точки зрения Европы проблема не только в том, что между нею и традиционным заокеанским союзником наметился разлад по украинскому вопросу. Европейцев, которые привыкли к мысли, что в случае чего их защитит, прикроет и согреет Америка, шокировала идея, что дядя Сэм может однажды попросить их слезть с шеи — и этак по-трамповски прищуриться.

    Ходят слухи о том, что американские власти собираются вывести свои войска из Восточной Европы. Макрон периодически заводил речь о том, что Евросоюз должен сам обеспечивать свою безопасность, но разговоры — это одно, а содержание армии — совсем другое. Даже когда речь шла о НАТО, с его финансированием у европейцев не все выходило гладко. Много лет власти Европы клялись и божились, что доведут военные расходы до 2% ВВП. Но немногие выполнили свое обещание, потому что всегда находились более неотложные статьи расходов.

    Хотя парижский саммит собирался из-за вопросов, связанных с Украиной, его гостям явно стоило подумать о другом: существует ли Европа как единица, способная противопоставить себя двум сверхдержавам. Не как бюрократическое объединение, не как конгломерат значительно различающихся государств, а как единая независимая величина.

    Пока что с независимостью выходит не очень, а единство присутствует в основном на бумаге, но это вовсе не значит, что Европа оставит свои попытки. Не для того она выбрала Украину в качестве оружия против России, чтобы так просто с ним расстаться.

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