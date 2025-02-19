Политолог: Потеря поддержки США стала похоронным маршем для Зеленского

Политолог Ткаченко: Зеленский не может договориться с США на интересных ему условиях

Tекст: Андрей Резчиков

«Заявление Зеленского на слова Трампа о выборах на Украине и низком рейтинге, а также отказ подписывать соглашение по редкоземельным металлам – это перед к тактике безнадежной защиты. У Зеленского была надежда, что после того, как Трамп станет президентом, он сохранит элементы поддержки, которые Украина получала от Байдена», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«После Мюнхенской конференции по безопасности, где у Зеленского был диалог с вице-президентом США Джей Ди Венсом, и после саммита России и США в Эр-Рияде он понял, что у него ноль шансов договориться с американцами на интересующих его условиях, в том числе о собственном будущем», – пояснил собеседник, добавив, что именно по этой самой причине Зеленский отказался подписывать в Мюнхене соглашение, дающее Вашингтону право добывать половину полезных ископаемых на Украине.

«Это не что иное как похоронный марш для Зеленского. Поддерживать его на государственном уровне в США теперь никто не хочет. Это фактически признание Вашингтоном отсутствия у него политического веса», – добавил политолог.

По словам Ткаченко, теперь последним партнером Зеленского остается Европа. «Сейчас Зеленский сжигает мосты с Соединенными Штатами и пытается получить поддержку от Европы, потому что ее обещали ему глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас», – подчеркнул политолог.

В среду Владимир Зеленский отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что его рейтинг доверия составляет всего 4%. Зеленский привел данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которому, по его словам, его поддержка составляет 57%. «Сегодня вышел рейтинг КМИС с 57% доверия ко мне», – заявил Зеленский.

Он добавил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – то прямо сейчас никак не получится». Кроме того, Зеленский выразил свое возмущение по поводу высказываний президента США, обвинив его в том, что он «живет в дезинформационном пространстве».

Трамп, комментируя встречу дипломатов США и России в Эр-Рияде, заявил, что позиция Киева относительно переговоров с Россий вызывает разочарование, и что на Украине следует провести выборы, их отсутствием обеспокоены «многие» страны.