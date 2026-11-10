Пожар произошел на газовой платформе «Южный Парс» в Иране

Tекст: Антон Антонов

Пожар локализован. В Pars Oil&Gas Company отметили, что точные причины возгорания пока не установлены, расследование продолжается. С платформы провели эвакуацию персонала, при инциденте никто не пострадал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

Заместитель министра нефти Ирана Ахмад Зераэткар заявил, что пожар мог произойти либо из-за утечки газа, либо из-за инцидента, связанного с эксплуатацией объекта. По его словам, платформа добывает порядка 14,5 млн кубометров газа из 700 млн кубометров, которые ежедневно добываются на месторождении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной иранские специалисты восстановили добычу газа на трех прибрежных платформах месторождения Южный Парс после того, как часть инфраструктуры была вынужденно остановлена из-за атак США и Израиля.

Москва и Тегеран обсуждают возможности поставок газа из России в Иран для покрытия внутреннего дефицита и последующего его экспорта в соседние страны.

