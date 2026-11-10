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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    22 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    16 комментариев
    10 ноября 2026, 23:28 • Новости дня

    Пожар произошел на газовой платформе «Южный Парс» в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Произошел пожар на морской газовой платформе 14-й фазы месторождения «Южный Парс», сообщила компания-оператор Pars Oil&Gas Company.

    Пожар локализован. В Pars Oil&Gas Company отметили, что точные причины возгорания пока не установлены, расследование продолжается. С платформы провели эвакуацию персонала, при инциденте никто не пострадал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Заместитель министра нефти Ирана Ахмад Зераэткар заявил, что пожар мог произойти либо из-за утечки газа, либо из-за инцидента, связанного с эксплуатацией объекта. По его словам, платформа добывает порядка 14,5 млн кубометров газа из 700 млн кубометров, которые ежедневно добываются на месторождении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной иранские специалисты восстановили добычу газа на трех прибрежных платформах месторождения Южный Парс после того, как часть инфраструктуры была вынужденно остановлена из-за атак США и Израиля.

    Москва и Тегеран обсуждают возможности поставок газа из России в Иран для покрытия внутреннего дефицита и последующего его экспорта в соседние страны.

    8 ноября 2026, 21:25 • Новости дня
    Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана

    Глава МИД Ирана Аркачи пригрозил США «адом огня» при отказе выполнить условия

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аркачи заявил, что двухдневный план открытия Ормузского пролива остается в силе, и пригрозил Соединенным Штатам «адом огня» в случае невыполнения требований Тегерана.

    Тегеран сохраняет в силе предложение американской стороне об открытии Ормузского пролива за два дня, передает РИА «Новости».

    «Наше двухдневное предложение остается в силе. Примите требования, в частности окончание войны на всех фронтах, и взгляните на результат», – написал Аббас Аркачи в социальной сети X.

    Глава ведомства подчеркнул, что в случае отказа Вашингтона выполнить условия исламской республики Иран обрушит на Соединенные Штаты «ад огня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о подрыве трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    В пятницу Международная морская организация ООН заявила о гибели 25 моряков в результате вооруженного конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

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    9 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники

    Reuters: Франция обвинила КСИР в хакерских атаках на холодильники в Европе

    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки европейских магазинов и вызвал поверенного в делах исламской республики, пишет Reuters.

    Руководитель французского внешнеполитического ведомства возложил на элитные части иранских вооруженных сил ответственность за целенаправленное выведение из строя холодильного оборудования. Масштабные кибератаки затронули торговые сети и супермаркеты на территории всей Европы, сообщает Reuters.

    В связи с произошедшим в Министерство иностранных дел Франции был вызван поверенный в делах Ирана. Барро подчеркнул, что подобные действия повлекут за собой серьезные последствия для исламской республики. Он также анонсировал введение новых ограничительных мер против Тегерана, которые будут утверждены на уровне Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием.

    Во вторник хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    На прошлой неделе еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    Тегеран ответил на обвинения Парижа в кибератаках на холодильники

    МИД Ирана назвал безосновательными обвинения Франции в атаках на холодильники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Ирана назвало безосновательными обвинения Франции в кибератаках на холодильники.

    «МИД Ирана отвергает безосновательные обвинения правительства Франции в причастности Ирана к предполагаемым действиям в киберпространстве», – говорится в заявлении министерства, которое приводит РИА «Новости».

    В Тегеране подчеркнули, что без колебаний примут меры для защиты своих интересов в ответ на возможные действия. Подобными обвинениями власти Франции пытаются отвлечь общественное мнение и подорвать отношения Тегерана с другими странами, в то время как сами слабо управляют страной и «даже не способны контролировать температуру в холодильниках», заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правительство Франции обвинило хакеров Корпуса стражей исламской революции во взломе холодильных установок в европейских магазинах.

    В понедельник Барро вызвал поверенного в делах Ирана из-за кибератак.

    На прошлой неделе представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал журналистам проявлять осторожность в попытках возложить ответственность за атаки на Россию.

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    9 ноября 2026, 06:24 • Новости дня
    Американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм

    IRNA: Вооруженные силы США атаковали иранский остров Кешм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские вооруженные силы выпустили несколько снарядов по иранскому острову Кешм, расположенному в Ормузском проливе.

    Американские вооруженные силы выпустили несколько снарядов по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство IRNA.

    По данным агентства, на острове произошло по меньшей мере четыре взрыва, были поражены несколько объектов.

    При этом не исключается, что взрывы были связаны с действиями иранских сил в районе Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt вошел в Малаккский пролив на пути на Ближний Восток.

    В субботу президент США Дональд Трамп сообщил об ударе американских военных по иранской зенитной установке в районе острова Кешм.

    Ранее журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила об ударе военных США по острову Кешм в ответ на обстрел американского самолета.

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    8 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    В Ормузском проливе подорвались три нефтяных танкера

    КСИР: Три перевозивших нефть танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ормузском проливе подорвались и загорелись три нефтяных танкера, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Инцидент произошел на несанкционированном маршруте, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    «Сегодня с раннего утра до настоящего времени на несанкционированном маршруте в Ормузском проливе подорвались и были охвачены сильным пожаром три перевозящих нефть танкера-нарушителя», – заявили в КСИР.

    Судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ, практически остановилось из-за неурегулированного конфликта Ирана и США, начавшегося с ударов США и Израиля по иранским объектам 28 февраля. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о возгорании двух танкеров в Ормузском проливе после столкновения с минами.

    В среду четыре нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе и загорелись.

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    8 ноября 2026, 03:26 • Новости дня
    США попросили Китай помочь завершить конфликт с Ираном

    Белый дом попросил Китай помочь завершить конфликт с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    Министр финансов США Скотт Бессент при поддержке американского лидера попросил Пекин использовать свое влияние на Тегеран для прекращения боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.

    «По словам осведомленного американского чиновника, Китай передал это послание Тегерану», – написал колумнист издания Дэвид Игнатиус.

    США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам 28 февраля, после чего последовал ответ Тегерана. В настоящее время в конфликте наблюдается затишье, однако сохраняется риск возобновления столкновений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал конфликт с Ираном главной причиной потери республиканцами контроля над Конгрессом.

    В среду Трамп признал военное противостояние с Тегераном поводом для поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. В сентябре Вэнс заявил о скором переходе конфликта в новую фазу.

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    8 ноября 2026, 16:46 • Новости дня
    В Иране казнили трех участников январских беспорядков

    IRIB: В Иране казнили трех участников беспорядков за связь с США и Израилем

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении трех мужчин, признанных виновными в участии в январских беспорядках и сотрудничестве с США и Израилем, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.

    Мужчин обвинили в оперативных действиях против безопасности страны, сотрудничестве с американскими и израильскими спецслужбами, а также разрушении электроподстанции в Кередже, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Казненным вменяли создание и использование «коктейлей Молотова», ношение оружия, поджог государственного имущества и подстрекательство к беспорядкам.

    Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации валюты и переросли в беспорядки. Тегеран обвинил США и Израиль в их организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране казнили иностранца за убийство силовиков во время протестов.

    В Исламской республике привели в исполнение смертный приговор мужчине за связи с израильскими спецслужбами.

    Власти казнили двух организаторов январских беспорядков.

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    9 ноября 2026, 10:55 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали после заявления Трампа об Иране

    WSJ: Цена нефти упала ниже 100 долларов из-за слов Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мировые цены на нефть продолжили падение, а стоимость марки Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после того, как президент США Дональд Трамп заявил об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,3% – до 97,01 доллара за баррель, а марка West Texas Intermediate снизилась в цене на 0,7% – до 90,17 доллара за баррель, пишет Wall Street Journal.

    Котировки снизились, несмотря на сохраняющиеся риски для поставок ближневосточной нефти из-за недавних атак на объекты в Саудовской Аравии и инцидентов с танкерами в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость барреля марки Brent поднялась выше 100 долларов из-за возможных угроз безопасности на Ближнем Востоке.

    Депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о вероятном росте цен на нефть до 150 долларов в случае атаки США.

    На прошлой неделе мировые цены на энергоносители снизились в ожидании урегулирования конфликта между Ираном и США.

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    8 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    КСИР не поверил в способность США обрушить экономику Ирана

    КСИР: План «Железные ворота» не позволит США обрушить экономику Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Созданная Центральным командованием вооруженных сил США (CENTCOM) оперативная группа «Железные ворота» не позволит Вашингтону обрушить иранскую экономику, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби.

    «План «Железные ворота» – всего лишь игра слов, и американцы не смогут таким образом добиться своей цели: жесткого экономического давления ради обрушения и развала экономики Ирана», – заявил Мохеби, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

    Он отметил, что США и раньше обещали экономический крах Ирана за две недели, но их прогнозы не сбылись.

    О формировании оперативной группы «Железные ворота» (Iron Gate) CENTCOM объявило 7 ноября. Базирующаяся во Флориде структура должна помешать перемещению передовых вооружений, подсанкционных материалов и технологий двойного назначения через Каспийское море и сухопутные границы Ирана, а также перекрыть нелегальные источники доходов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральное командование ВС США создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о запуске Вашингтоном масштабной кампании экономического давления для разрушения финансовой системы Ирана.

    Власти Ирана подготовили различные сценарии для противодействия объявленной Соединенными Штатами экономической войне.

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    8 ноября 2026, 00:39 • Новости дня
    Сентком заявил о выводе из строя коммерческого судна в Оманском заливе

    Сентком: Военные США вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе после того, как его экипаж попытался нарушить морскую блокаду Ирана, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

    «Силы СЕНТКОМ 7 ноября вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе после того, как гражданский экипаж судна проигнорировал неоднократные предупреждения и несколько раз попытался нарушить морскую блокаду Ирана», – передает ТАСС со ссылкой на заявление командования.

    Отмечается, что удар был нанесен по корме судна при помощи высокоточных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

    На прошлой неделе находившееся у берегов Омана судно получило пробоину из-за попадания неизвестного снаряда.

    В прошлом месяце военные Центрального командования США объявили об уничтожении связанного с Ираном судна в Оманском заливе.

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    8 ноября 2026, 20:27 • Новости дня
    Белый дом заявил о контроле над ситуацией в конфликте с Ираном

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп держит ситуацию под контролем в противостоянии с Тегераном на фоне краха иранской экономики, заявили в Белом доме.

    Соединенные Штаты находятся в сильной позиции, контролируя Ормузский пролив на фоне разрушения экономики исламской республики, пишет Fox News.

    «Иран уничтожен, и события будут развиваться по одному из двух путей: легкому или сложному. Президент Трамп держит все карты в своих руках и сделает то, что будет лучше для США», – заявил представитель Белого дома. Он добавил, что только глава государства знает, что и когда он предпримет.

    Заявления прозвучали после того, как пропавший без вести верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи, который не появлялся на публике после гибели своего отца в результате удара США и Израиля, высмеял итоги промежуточных выборов в американский Конгресс, назвав их свидетельством распада Соединенных Штатов.

    В Тегеране попытались представить результаты голосования как отказ американского общества от войны с исламской республикой. При этом иранские государственные СМИ опубликовали сгенерированное нейросетью видео с угрозами нанести удары по военным объектам во Франции, в Германии и Великобритании, если Европа поможет Вашингтону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье администрация Трампа обратилась к Китаю с просьбой о содействии в завершении военного противостояния. В субботу президент США Дональд Трамп сообщил об ударе американских военных по иранской зенитной установке в районе острова Кешм. В среду Дональд Трамп назвал конфликт с Ираном главной причиной поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

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    9 ноября 2026, 02:10 • Новости дня
    Рубио допустил невозможность дипломатического соглашения с Ираном

    Госсекретарь США Рубио назвал невозможным соглашение с Ираном

    Рубио допустил невозможность дипломатического соглашения с Ираном
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио усомнился в возможности достижения дипломатического соглашения с Ираном из-за выдвижения Тегераном нереалистичных и возмутительных требований.

    Вашингтон по-прежнему готов изучать дипломатические пути урегулирования девятимесячного конфликта, однако переговоры оказались непродуктивными из-за позиции Тегерана, передает Anadolu слова Рубио.

    «Ряд стран продолжают взаимодействовать с ними, предлагая различные идеи, но я бы не сказал, что мы стоим на пороге прорыва», – заявил госсекретарь США перед отъездом в Париж на встречу министров иностранных дел стран «Большой семерки».

    Он выступил в защиту действий американской администрации, отметив, что предотвращение получения Ираном ядерного оружия остается приоритетом для национальной безопасности. Он также прокомментировал недавние удары американских сил по иранским системам ПВО на острове Кешм в Ормузском проливе.

    По словам Рубио, эти военные действия носили исключительно оборонительный характер. Американские войска имеют право на защиту в случае возникновения явной угрозы.

    «Поэтому, если существует явная и непосредственная угроза судоходству или нашим силам в регионе, мы имеем право защищаться», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье администрация президента США  обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    В субботу американские власти объявили награду в размере до 20 млн долларов за данные об иранской ядерной программе.

    Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана.

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    8 ноября 2026, 01:59 • Новости дня
    Два отключивших навигацию танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщила, что два судна загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе при попытке пройти по запрещенному маршруту.

    Два судна загорелись после столкновения с минами при попытке пройти по неразрешенному Ираном маршруту. Одно из них находилось к востоку от Ормузского пролива, а другое в самом проливе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    «Несколько минут назад после столкновения с минами загорелись два судна, нарушивших правила – одно к востоку от Ормузского пролива, а другое в самом проливе, они намеревались пройти по несанкционированному маршруту», – заявили в пресс-службе КСИР.

    В ведомстве добавили, что экипажи судов отключили системы навигации и опознавания, попытавшись выйти из пролива по запрещенному пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции рассказал о возгорании двух танкеров после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

    В четверг Военно-морские силы Ирана заявили о подрыве на минах еще двух нефтяных танкеров.

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    8 ноября 2026, 22:49 • Новости дня
    IRNA: На иранском острове Кешм в Ормузском проливе прозвучали взрывы

    IRNA: На острове Кешм в Ормузском проливе прозвучали взрывы

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторое время назад на иранском острове Кешм были слышны четыре взрыва, сообщил корреспондент агентства IRNA.

    По данным агентства IRNA, на острове Кешм, вероятно, пострадали некоторые районы. Местные и провинциальные источники пока не прокомментировали этот момент.

    В этот же день Белый дом заявил о контроле президентом Дональдом Трампом ситуации в конфликте с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США сообщил об ударе по иранской зенитной установке в районе острова Кешм. В среду он назвал конфликт с Ираном главной причиной поражения республиканцев на выборах в Конгресс.

    Иран 7 ноября заявил о том, что сбил американский беспилотник MQ-9. Кроме того, иранские военные уничтожили 16-й американский дрон MQ-1 над островом Кешм.

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    8 ноября 2026, 21:20 • Новости дня
    Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В восточной части Ормузского пролива нефтяной танкер подорвался на мине, сообщили военно-морские силы армии Ирана.

    Инцидент произошел с судном, которое попыталось пересечь запретную зону с выключенными навигационными системами, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Fars.

    «Нефтяной танкер-нарушитель, выключивший свои навигационные системы и решивший пройти через запретную зону, подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива», – говорится в заявлении военно-морских сил армии Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о возгорании двух судов после подрыва на минах в Ормузском проливе при попытке пройти по запрещенному маршруту.

    В субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе.

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    Целая серия громких заявлений о вероятной вскоре войне с Россией прозвучала в последнее время из уст британского руководства. И политики, и генералы обращаются не только к военным, но и к британским обывателям, готовя их к жертвам. Выглядит как апофеоз безумия – зачем России воевать с Великобританией? Но, возможно, у этих заявлений есть рациональные и даже циничные причины. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Проблему Китай-города одна полиция не решит

      Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

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    • Евгений Сингатулин Евгений Сингатулин
      Как Китай решает национальный вопрос

      Советскую идею автономий Китай использовал, но право выхода из страны полностью отверг. Позднее распад СССР стал для китайского руководства дополнительным предостережением: национальное строительство не должно создавать предпосылок для распада государства.

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    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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