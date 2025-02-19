Самым смелым в Европе внезапно оказался Шольц

Tекст: Геворг Мирзаян,

доцент Финансового университета

Жесткое давление нового президента США Дональда Трампа на Европу вызвало раскол европейских элит. Одни лидеры, как премьер-министр Италии Джорджия Мелони, заявили о лояльности Вашингтону и готовности следовать в указанном им направлении. Другие, как генсек НАТО Марк Рютте, риторически соглашаются с Трампом, но по факту пытаются вести свою игру. Третьи, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отмалчиваются.

Однако есть и те, кто сопротивляется открыто. Одним из самых ярких персонажей такого типа оказался канцлер Германии Олаф Шольц. Тот самый, которого бывший украинский посол в ФРГ Андрей Мельник называл «ливерной колбасой» за его, казалось бы, нерешительность.

Еще на Мюнхенской конференции Шольц выступил категорически против призыва вице-президента США Джей Ди Вэнса к уважению воли избирателей. То есть, к интеграции набирающих популярность «несистемных» партий во власть. В случае ФРГ это партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), выступающая, помимо прочего, за восстановление отношений с Россией.

«Как сильная демократия, мы абсолютно ясно понимаем, что крайне правые должны быть вне политического контроля и процессов принятия политических решений, и что с ними не будет никакого сотрудничества», – отрезал Шольц.

Он также заявил, что со свободами в Европе все нормально – и эти свободы надо защищать от внешнего вмешательства, в том числе и американского. «Свобода слова в Европе означает, что вы не нападаете на других способами, противоречащими законодательству и законам нашей страны», – заявил он.

Наконец, канцлер категорически отверг трамповскую схему переговоров с Россией и пообещал ей всеми силами воспрепятствовать. «Украина должна оставаться демократической, суверенной страной – никакие решения не могут быть приняты за ее пределами. Мы, европейцы, не допустим этого», – заявил он.

Правда, ЕС тоже отстранен от переговоров. Поэтому канцлер пригрозил Трампу не учитывать их итоги. «Мы не будем принимать во внимание никаких гарантий безопасности Украины если мы не участвуем в процессе их разработки», – резюмировал Шольц.

«Сильные слова бессильного человека». Так немецкая Zeit Online охарактеризовала позицию Шольца.

Слова канцлера, и впрямь не подкрепленные реальными возможностями сопротивляться Трампу, объясняется тремя причинами: шкурными, лидерскими и государственными.

Под шкурными интересами понимается сохранение у власти после парламентских выборов 23 февраля. Шольц вряд ли останется канцлером: за его Социал-демократическую партию (СДПГ), согласно опросам, готовы отдать голоса менее 20% избирателей, тогда как за Христианско-демократического союз (ХДС) во главе с Фридрихом Мерцем – 30%. Однако социалисты явно рассчитывают войти с ХДС в большую коалицию в роли младшего партнера, а американцы, не стесняясь, проталкивают на эту роль АдГ Альтернативу для Германии, принуждая Мерца взять «нерукопожатную» политическую силу в правящую коалицию.

Неслучайно на полях Мюнхенской конференции Джей Ди Вэнс отказался встречаться с Шольцем, однако нашел полчаса для переговоров с кандидатом в канцлеры от АдГ Алис Вайдель. Как пишет издание Spiegel, Вэнс «бессовестно» вмешивается в немецкую предвыборную кампанию.

Поэтому или нет, но рейтинги АдГ растут. По опросам партия находится на втором месте с 20% поддержки, и не исключено, что сможет догнать лидера на фоне резонансных терактов в ФРГ. Мерц тоже выступает за ужесточение миграционной политики, однако сам по себе миграционный кризис возник в период, когда его партия была у власти, и немцы об это помнят.

По данным социологов, до трети избирателей не уверены в своем выборе и могут изменить его аккурат перед голосованием.

}Под лидерскими интересами имеется в виду статус Германии в ЕС. Наряду с Францией, она является не только крупнейшей экономикой Евросоюза, но и одним из двух его «рулевых».

С момента своего объединения Германия во многом определяла вектор развития ЕС, говорила от его имени и защищала его интересы. Поскольку Трамп собирается вводить тарифы на европейский импорт, исключает Евросоюз из процесса переговоров с Россией, заявляет об отсутствии в ЕС демократии, то Шольц обязан вмешиваться и защищаться.

Иначе и он, и Германия потеряет лицо, а Франция слишком усилится.

Французский президент Эммануэль Макрон тоже пытается возглавить оппозицию Трампу в Европе, но из-за хороших личных отношений с ним делает это иначе: предпринимая действия политического характера типа двух подряд саммитов в Париже (один уже прошел, второй намечается), тщательно следит за языком и избегает личных высказываний.

#{relatedОднако проблема европейцев не только в том, что Трамп пытается дискредитировать Евросоюз. Все его действия, начиная с поддержки антисистемных сил и заканчивая публичной поркой Европы, нацелены на то, чтобы уничтожить своих главных врагов. Сидят они не в Москве, а в Брюсселе.

«Очевидно, что цель Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Илона Маска – обеспечить приход к власти в Германии партии вроде АдГ… Одна из причин этого в том, что сильный Евросоюз стоит на пути Трампа, Маска и компании. АдГ хочет положить конец ЕС в его нынешнем виде. А значит тут их интересы пересекаются», – заявляет издание The Washington Post.

Для Трампа Еврокомиссия – это не просто сборище ультралиберальных демократов. Это структура, которая мешает ему выстраивать двусторонние торговые и политические отношения с европейскими странами и «щелкать» их поодиночке.

Кроме того, ЕС потенциальный конкурент США в рамках многополярного мира. Поэтому «Брюссель должен быть разрушен».

Для Шольца и Германии подобное неприемлемо, сохранение ЕС оценивается в Берлине как государственный интерес ФРГ.

Ведь именно ЕС является инструментом, через который Германия может управлять Европой. Именно ЕС и его экономическая структура позволяет экспортоориентированной немецкой экономике зарабатывать деньги. Именно ЕС и сам принцип евроинтеграции помогает нивелировать все территориальные конфликты между европейскими странами, а значит избегать усиления националистических настроений в Европе (которые на протяжении всей истории приводили к войнам).

Поэтому Шольц – при всем своем реальном бессилии – встал на защиту «европейских интересов», как их понимают в ЕС. У него просто не было другого выбора.