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    Зачем датская разведка пророчит Европе «нападение России»
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    Антон Беликов Антон Беликов Культура освобождается от черви

    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

    16 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия уже выиграла от переговоров с США

    Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

    0 комментариев
    16 февраля 2025, 16:46 • Новости дня

    Вайдель выступила за восстановление отношений с Россией

    Вайдель выступила за восстановление отношений с Россией
    @ Szilard Koszticsak/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о важности восстановления экономических связей Германии с Россией, подчеркнув необходимость отмены санкционной политики для улучшения экономической ситуации.

    Она заявила о необходимости отмены санкционной политики, которая, по ее мнению, вредит в первую очередь самой Германии, передает RT со ссылкой на Bild

    Вайдель отметила, что Германия еще два года назад получала дешевый природный газ из России через «Северный поток», а сейчас сталкивается с самыми высокими ценами на энергоносители в мире. Она подчеркнула, что из-за этого немецкая экономика стала неконкурентоспособной и призвала к пересмотру текущей политики.

    Политик также обратила внимание на подход президента США, который, по ее словам, не критикует Россию и ведет серьезную политику. Вайдель считает, что всем сторонам необходимо сесть за стол переговоров для поиска решений.

    В январе Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока» в случае победы на досрочных выборах.

    В субботу стало известно, что Вайдель в течение нескольких лет встречалась с бывшим послом Китая в Германии У Кэнем, эти встречи не были указаны в официальном расписании и оставались секретом. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

    14 февраля 2025, 19:35 • Новости дня
    Hyundai рассматривает обратный выкуп своего завода в Петербурге
    Hyundai рассматривает обратный выкуп своего завода в Петербурге
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Южнокорейские деловые круги обсуждают возможность возвращения на российский рынок в случае отмены антироссийских санкций после телефонного разговора президентов России и США, пишут южнокорейские СМИ. В частности, вернуть свои производственные мощности в Петербурге может Hyundai.

    Как сообщает агентство News1, Hyundai рассматривает обратный выкуп своего завода в Петербурге, который был продан в 2023 году с правом выкупа в течение двух лет, передает ТАСС. Однако, по его данным, компания может столкнуться с трудностями, такими как необходимость получения разрешения от правительства России и переговоры о цене.

    Агентство Ренхап добавляет, что позитивные ожидания вызваны не только у автопроизводителей, но и у судостроительных и электронных компаний. До спецоперации южнокорейский бизнес занимал значительную долю на российском рынке, но после ухода их места заняли китайские бренды. Компании, такие как Samsung Electronics и LG, также заинтересованы в возвращении, но ожидают окончания конфликта и снятия санкций.

    По мнению источника агентства, снятие санкций может открыть возможности для южнокорейских судостроительных компаний, например, Samsung Heavy Industries, в части сотрудничества с Россией по строительству танкеров для СПГ, который будет поставляться по арктическому маршруту.

    Ранее сообщалось, что разговор президентов России и США вызвал оптимизм среди инвесторов, он привел к снижению курса доллара к рублю на рынке Форекс ниже 90 рублей.

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    14 февраля 2025, 11:40 • Новости дня
    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности

    Политолог Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности в мировой политике

    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Диалог главы Белого дома Дональда Трампа с Москвой по российско-украинскому конфликту разбивает иллюзии Европы о самостоятельности, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц возмутился политикой США в отношении Украины.

    «Шольц борется за свой пост, который, судя по всему, уже потерян, и перешел к Фридриху Мерцу. По опросам за действующего канцлера готовы голосовать лишь 16% избирателей, а за кандидата от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – в два раза больше», – объяснил немецкий политолог Александр Рар.

    «В такой ситуации Шольц попытается использовать тему безопасности, в том числе в своем выступлении на Мюнхенской конференции. Ему надо показать себя заботливым канцлером, обеспечивающий покой и стабильность своей стране», – отметил собеседник.

    «Поскольку для него российская «агрессия» – главный вызов и угроза мирной жизни в Германии, он в ужасе от действий Трампа, который не советуется с европейцами при решении вопросов, связанных с Украиной. Шольц рассматривает идеи США по дипломатическому урегулированию конфликта, как взрывоопасный для Германии и Европы», – заметил он.

    «План Вашингтона ведет к ослаблению НАТО и Украины, которая рассматривается в ЕС как буфер против России. Кроме того, Трамп лишает европейские страны дееспособности. В этой связи Шольц вспомнил Ялтинскую конференцию 1945 года, когда гитлеровскую Германию и всю Европу поделили между собой Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт», – продолжил аналитик.

    «Канцлер ФРГ был уверен, что с того момента прошло много лет, и Европа нашла в себе силы стать самостоятельным игроком в мировой политике. Сейчас же, с его точки зрения, Трамп лишает европейцев этой иллюзии», – резюмировал эксперт.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность политикой Белого дома по конфликту на Украине. «Мы должны понимать, что действия и заявления США значат для Украины, Европы и мира. Бездействие поставило бы под угрозу безопасность нашей страны и всего континента», – указал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Политик согласился с желанием американского лидера Дональда Трампа как можно быстрее завершить войну, но отметил, что «победа России поставит под угрозу мир и стабильность в Европе далеко за пределами Украины».

    «Мы никогда не поддержим навязанный извне мир. Мы не примем никакого решения, которое приведет к разрыву между европейской и американской безопасностью. Это пойдет на пользу только одному человеку: Путину», – заключил канцлер.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему формулой мира для России и США станет экономический раздел Украины.

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    16 февраля 2025, 11:03 • Видео
    Олаф Шольц уходит из политики

    За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

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    14 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Бербок отвергла предложение президента США вернуть Россию в G7
    Бербок отвергла предложение президента США вернуть Россию в G7
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отвергла предложение президента США вернуть Россию в Группу семи (G7).

    Она заявила журналистам во время Мюнхенской конференции по безопасности, что на данный момент «не может быть нормального сотрудничества» с Россией, однако она не исключила возможность его возобновления в будущем, передает ТАСС.

    «Если мы все ступим на путь мира <…>, то затем, конечно, это может означать, что мы сможем возобновить сотрудничество по самым разным направлениям», – подчеркнула Бербок.

    В контексте недавнего телефонного разговора между президентами России и США, министр отметила, что важно сделать первые шаги к урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, если будет найден путь к миру, то «весь мир и прежде всего Европа вздохнут с облегчением».

    Президент США ранее выразил намерение вернуть Россию в состав G7. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не проявляет интереса к возвращению в G7, отдавая предпочтение сотрудничеству в G20, где видит больший потенциал для экономического роста.

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    13 февраля 2025, 18:50 • Новости дня
    Захарова заявила о предательстве Украины Западом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в предательстве Украины, вмешательстве в ее дела и стравливании украинцев с русскими.

    В своем Telegram-канале Захарова заявила, что именно Запад предал Украину, вмешиваясь в ее внутренние дела и стравливая украинцев с русскими. Захарова считает, что это стало причиной нынешнего кризиса в регионе.

    Дипломат обратила внимание на комментарий генсека НАТО Марка Рютте, который выразил неясную позицию относительно того, является ли телефонный разговор между президентами России и США «предательством Украины» со стороны Запада. Захарова назвала его комментарий «невнятным» и подчеркнула, что важен не сам разговор, а долгосрочные действия Запада.

    «Что вопрос, что ответ – ничтожны», – добавила Захарова. Она также указала на то, что Запад инициировал антиконституционный переворот на Украине и обманывал по поводу выполнения минских договоренностей. По ее словам, это привело к вооруженному конфликту в регионе и подрыву стабильности.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером был успешным.

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    14 февраля 2025, 01:37 • Новости дня
    Стало известно о встрече России, США и Украины в Саудовской Аравии

    Россия, США и Украина проведут встречу высокопоставленных чиновников в Саудовской Аравии

    Tекст: Максим Попов

    Высокопоставленные чиновники России, США и Украины встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе, чтобы обсудить текущие международные вопросы.

    Как сообщил президент Трамп, встреча между высокопоставленными чиновниками России, США и Украины пройдет в Саудовской Аравии на следующей неделе. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что обсуждение пройдет без участия лидеров стран, однако высшие должностные лица примут участие в переговорах.

    «Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать», – приводит агентство слова американского лидера.

    Ранее в Белом доме анонсировали встречу с участием России, США и Украины в Мюнхене.

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    16 февраля 2025, 13:56 • Новости дня
    Песков: Россия учтет обман Запада в будущих переговорах по Украине

    Песков: Россия в будущих переговорах по Украине будет учитывать дефицит суверенитета Киева

    Песков: Россия учтет обман Запада в будущих переговорах по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным о влиянии прошлого обмана со стороны Запада на позицию России в будущем. Он подчеркнул, что Россия должна делать корректировки в переговорах с Украиной из-за дефицита ее суверенитета и доверия, передает ТАСС.

    «Делаешь вывод, что эта страна, наверное, не настолько может отвечать за свои слова», – заметил Песков, комментируя отказ Украины от стамбульских договоренностей. Также он указал, что выполнение Минских соглашений могло бы сохранить целостность Украины и предотвратить внутренний конфликт.

    «Если канцлер Германии [Ангела Меркель] говорит, уже отойдя от дел, уже не неся ответственности за положение дел, говорит, что «мы не собирались ничего выполнять, нам нужно было тянуть время», разве это не обман? По-русски это обман», – дал характеристику представитель Кремля.

    «Это просто должно было стать и стало для нас еще одним уроком, еще одним опытом, который поможет нам в будущем наилучшим образом отстаивать наши интересы, – добавил пресс-секретарь президента РФ. – Здесь не нужно ни на кого обижаться, знаете, на обиженных воду возят. Здесь нужно использовать любой опыт, который был в прошлом, чтобы в будущем улучшить свои позиции».

    Песков также отметил, что времена романтизма в международных отношениях для России закончились, сейчас настало время прагматизма. Россия, по словам Пескова, научилась отстаивать свои интересы, не попадая в сети лживых обещаний.

    «В итоге удалось составить документ, который давал возможность тогда выйти на урегулирование украинской проблемы. Выйти на урегулирование, и, собственно, Украина была бы цела, не было бы издевательств над русскими в Донбассе, не было бы гражданской войны, не было бы желания русских людей в Донбассе отделиться от Украины, – рассказал Песков, – страны, которая расстреливает своих людей из танков и военных самолетов».

    «Этого бы всего могло бы не быть», – подчеркнул он.

    Касаясь отношений с США, Песков заявил, что Украина имеет с ними отношения типа «хозяин – слуга», в отличие от равноправных отношений с Россией, которые существовали ранее. Он также выразил мнение, что в ходе минских переговоров Путин проявил исключительный дипломатический талант, что позволило лидерам стран достичь сложных соглашений.

    «Тогда Путин проявил филигранный, феерический дипломатический талант», – отметил он. По словам Пескова, никто не предполагал, что переговоры в Минске продлятся 16 часов. «Все понимали, что разговор будет очень сложным, но что он будет проходить именно так… По сути, главы государств тогда занимались написанием документов», – пояснил представитель Кремля.

    Он пояснил, что лидеры стран сами подбирали конкретные термины, использовавшиеся в соглашениях. Причем черновик был на английском и сразу же переводился на другие языки. Главам государств приходилось проверять, чтобы все понятия не искажались при переводе на другой язык и точно соответствовали друг другу. «И президенты лично этим занимались, то есть они вдруг стали лингвистами, переводчиками и так далее. Не говоря уже о филигранной дипломатии», – подытожил пресс-секретарь президента РФ.

    Ранее сообщалось, что американские представители обещали Киеву, что украинскую сторону пригласят для участия в переговорах об урегулировании ситуации на Украине.

    Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина должна определять участников переговорного процесса по урегулированию конфликта.

    В пятницу лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

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    14 февраля 2025, 16:12 • Новости дня
    Шольц объявил о планах уйти из политики

    Шольц объявил о планах уйти из политики после завершения карьеры канцлера

    Шольц объявил о планах уйти из политики
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своем намерении уйти из политики после завершения карьеры в качестве главы правительства.

    В видеоподкасте Jung & Naiv Шольц сказал: «Мой план «А» заключается в том, что я буду переизбран на пост канцлера». Однако, по его словам, это не означает, что он планирует продолжать политическую деятельность после завершения своей карьеры в качестве канцлера, передает ТАСС.

    Шольц выразил желание вернуться к статусу «обычного гражданина» после окончания его срока на посту.

    Издание Politico ранее писало, что канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с давлением внутри Социал-демократической партии Германии на фоне кризиса коалиции и падающих рейтингов.

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    14 февраля 2025, 15:09 • Новости дня
    Захарова назвала Мюнхенскую конференцию разрушительной для Европы
    Захарова назвала Мюнхенскую конференцию разрушительной для Европы
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД Мария Захарова выразила недовольство Мюнхенской конференцией, отметив, что она стала бесполезной площадкой без научного подхода и конструктивного диалога.

    По ее словам, конференция, когда-то бывшая местом для серьезного обсуждения международных вопросов, превратилась в «инструмент реализации разрушительного курса для Европы», передает ТАСС. Захарова считает, что акцент организаторов на поддержку киевского режима вместо обсуждения безопасности является ошибкой.

    Дипломат считает, что конференция утратила научный подход и культуру общения. Она предложила организаторам задуматься о практических аспектах, таких как более глубокое осмысление евразийской безопасности и многополярности, вместо того чтобы поддерживать антироссийскую риторику. Захарова также отметила, что Мюнхенская конференция игнорирует важные темы многополярного мира и занимается пропагандой трансатлантических отношений.

    В качестве контраста Захарова упомянула Валдайский форум и другие международные площадки, где, по ее мнению, соблюдаются научный подход и культура диалога. Она подчеркнула, что эти платформы предоставляют возможность для открытого и уважительного обсуждения реальных проблем без навязывания узкой повестки.

    Ранее президент США заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности была запланирована встреча представителей России, Украины и США, но, как сообщила Захарова, Россию на это мероприятие не пригласили.

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    14 февраля 2025, 05:47 • Новости дня
    Сотрудники ФСБ задержали жителей Ангарска за попытку поджога военной техники

    УФСБ сообщило о задержании в Ангарске двух поджигателей на территории воинской части

    Tекст: Максим Попов

    В Ангарске Иркутской области задержаны два человека за попытку поджечь военную технику с использованием бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью, сообщили в УФСБ по региону.

    Как передает ТАСС, в Ангарске Иркутской области сотрудники УФСБ задержали двух граждан России за попытку совершения теракта на территории воинской части.

    Злоумышленники пытались поджечь специальную военную технику, забрасывая ее стеклянными бутылками с горючей жидкостью. Военнослужащие и техника не пострадали.

    Как сообщили в УФСБ, задержанные были оперативно установлены благодаря взаимодействию с правоохранительными органами и Росгвардией.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, фигуранты дела о диверсии в воинской части в Подмосковье хотели подорвать автомобиль сотрудника ФСБ.

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    14 февраля 2025, 06:58 • Новости дня
    Шольц обвинил США в угрозе безопасности Германии

    Шольц заявил о риске для Германии из-за политики США по Украине

    Шольц обвинил США в угрозе безопасности Германии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил США в действиях, угрожающих безопасности Германии, после переговоров Путина и Трампа по украинскому кризису.

    Канцлер Германии Олаф Шольц в своем видеообращении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) выразил обеспокоенность действиями администрации США в контексте украинского кризиса, пишет «Российская газета».

    «Сегодня мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира», – подчеркнул он.

    По мнению Шольца, бездействие ставит под угрозу безопасность Германии и Европы. Канцлер заверил, что не допустит подобного развития событий, акцентировав на своей ответственности за безопасность страны и континента.

    Шольц также подчеркнул, что текущая ситуация позволит Берлину открыть доступ к денежным резервам правительства. Это, по его словам, создаст возможность поддерживать Украину без ущерба для других сфер деятельности Германии.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, премьер Польши Дональд Туск призвал Украину, страны ЕС и США объединиться для мирного разрешения украинского кризиса.

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    15 февраля 2025, 05:24 • Новости дня
    Назван способ для Шольца остаться канцлером при поражении СДПГ на выборах

    Bild указала на возможность для Шольца остаться канцлером Германии при поражении его партии на выборах

    Назван способ для Шольца остаться канцлером при поражении СДПГ на выборах
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Олаф Шольц может остаться канцлером Германии, даже если Социал-демократическая партия Германии проиграет досрочные парламентские выборы, пишет Bild.

    Согласно опросу, опубликованному Frankfurter Allgemeine Zeitung, 38% немецких избирателей еще не приняли окончательного решения, за какую партию они готовы проголосовать, передает ТАСС.

    Как пишет Bild, Шольц может остаться канцлером при условии формирования левой коалиции СДПГ, «Зеленых», «Союза Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» и Левой партии.

    Однако, чтобы этот сценарий стал реальностью, «Союз Сары Вагенкнехт» и Левая партия должны преодолеть пятипроцентный барьер, обеспечивающий им места в Бундестаге.

    Bild также отметила, что Шольц не исключает возможность союза с партией Вагенкнехт, хотя считает это затруднительным. Основной проблемой, по мнению издания, может стать достижение договоренности между «Союзом» и «Зелеными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц оценил свои шансы на переизбрание на уровне 60%, отметив, что многие избиратели еще не определились. Он заявил, что его план «А» заключается в переизбрании на пост канцлера, но это не означает продолжение политической карьеры после завершения работы во главе правительства. Шольц столкнулся с давлением внутри Социал-демократической партии Германии.

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    14 февраля 2025, 20:46 • Новости дня
    Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области

    Хинштейн: Съемочная группа Первого канала подверглась атаке дрона ВСУ в Курской области

    Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оператор Первого канала Юрий Шолмов получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в селе Черкасская Конопелька Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале Хинштейн сообщил, что съемочная группа Первого канала подверглась атаке с использованием дрона в селе Черкасская Конопелька Суджанского района.

    В результате атаки был ранен оператор Юрий Шолмов. Предположительно, он получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму, сообщил Хинштейн.

    Он добавил, что Шолмова уже доставили в Курскую областную клиническую больницу, где после консилиума врачей и по просьбе самого пострадавшего было принято решение о его направлении на лечение в Москву. Состояние раненого оценивается как удовлетворительное.

    В январе съемочная группа «Известий» попала под удар дрона в Курской области, что привело к ранениям журналистов. До этого возбудили уголовное дело по факту гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова и ранения четырех других журналистов.

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    15 февраля 2025, 19:50 • Новости дня
    Бербок: Самым дешевым способом защитить Украину было бы членство Киева в НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Членство в НАТО является наиболее экономически эффективным способом обеспечения безопасности Украины по сравнению с другими гарантиями, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что самым экономически эффективным решением для защиты Украины было бы обсуждение ее членства в НАТО, передает ТАСС.

    По мнению Бербок, это позволит избежать значительных финансовых затрат, связанных с другими формами гарантии безопасности, которые, в свою очередь, не обеспечивают полной защиты.

    Бербок подчеркнула, что вопрос членства Украины в НАТО следует снова вынести на повестку дня. Она отметила, что альтернативные меры безопасности требуют огромных финансовых средств и не обеспечивают стопроцентной безопасности. Эти слова прозвучали на Мюнхенской конференции по безопасности, где обсуждаются актуальные вопросы международной политики.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года является является нереалистичной задачей и исключил возможность принятия Киева в НАТО.

    Также Хегсет заявил о необходимости для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге отметила, что заявления США о членстве Украины в НАТО отражают реализм.

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    15 февраля 2025, 12:50 • Новости дня
    Шольц отверг идею «навязанного мира» по Украине

    Шольц отверг идею «навязанного мира» по Украине и заверил в поддержке Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не согласится с «навязанным миром» в вопросе Украины, выразив поддержку Украине и отметив необходимость помощи от США.

    По его словам, Германия не поддержит «навязанный силой мир» в отношении Украины, так как «крах Украины не приведет к миру», передает ТАСС.

    Шольц заявил о продолжении поддержки ВСУ даже после окончания конфликта, подчеркнув, что для этого потребуется значительная финансовая и логистическая помощь, отметив, что в этих усилиях Европе понадобится помощь США.

    Кроме того, канцлер заявил, что не допустит вмешательства в избирательную кампанию ФРГ, подчеркнув, что Германия сама решит, как поступать со своей демократией, отвергнув тем самым заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса, который критиковал отказ политических партий Германии сотрудничать с «Альтернативой для Германии».

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности объявления чрезвычайной ситуации для финансирования военной помощи Украине.

    Коментарии (7)
    14 февраля 2025, 13:30 • Новости дня
    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% из-за риска инфляции

    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, чтобы учитывать возможные риски роста инфляции.

    Решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых принято Банком России на первом заседании в 2025 году, передает ТАСС.

    Регулятор обосновал этот шаг продолжающимися инфляционными рисками и необходимостью стабилизировать экономику.

    Банк России обновил прогнозы средней ключевой ставки на ближайшие годы. Теперь ожидается, что в 2025 году ставка составит 19-22%, что выше предыдущего прогноза в 17-20%. На 2026 год прогноз также был пересмотрен в сторону повышения – с 12-13% до 13-14%.

    Прогноз на 2027 год остался без изменений и составляет 7,5-8,5%. Это свидетельствует о стремлении регулятора к постепенному снижению ставок в перспективе.

    В своем заявлении Центральный банк подчеркнул, что будет внимательно следить за экономической ситуацией и учитывать скорость и устойчивость снижения инфляции при принятии дальнейших решений о возможном изменении ставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Банк России зафиксировал значительное количество жалоб на банки, связанных с начисленными процентами и информированием по вкладам.

    Банк России заявлял о намерении снизить ключевую ставку в случае устойчивого замедления инфляции к целевому уровню в 4%, учитывая рост спроса и нормализацию бюджетной политики.

    Коментарии (4)
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