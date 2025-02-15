Bild: Вайдель тайно встречалась с экс-послом Китая в Германии

Tекст: Вера Басилая

По данным газеты Bild, встречи проходили ежемесячно и не фигурировали в официальных календарях. Собеседники издания из партии АдГ подтвердили, что визиты носили секретный характер.

Вайдель признала встречи и уточнила, что они проходили в частной резиденции У Кэня в Берлине, но не чаще одного раза в девять месяцев. Она заявила, что обсуждала с китайским дипломатом взгляды Китая на ситуацию на Украине. Тайные переговоры всплыли на фоне расследований подозрений в шпионаже на Китай, в рамках которых в Германии были задержаны несколько человек, передает РИА «Новости».

Между тем, министр иностранных дел Китая Ван И встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции по безопасности, обе стороны обсудили украинский кризис. Ван И подчеркнул общую цель Китая и Европы в содействии мирному урегулированию и выразил готовность Китая поддерживать взаимодействие с Берлином и другими странами для достижения устойчивого мира и стабильности в Европе.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

Он также встретился с кандидатом в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.