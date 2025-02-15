Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Вице-президент США встретился с кандидатом в канцлеры Германии от АдГ Вайдель
Вице-президент США Вэнс встретился в Мюнхене с кандидатом в канцлеры ФРГ от «Альтернативы для Германии» Вайдель
Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил представитель Вайдель Даниэль Тапп.
«Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с сопредседателем АдГ Алисой Вайдель в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности», – приводит РИА «Новости» текст сообщения DPA.
Беседа состоялась в отеле в Мюнхене. По словам представителя Вайдель, разговор велся в «непринужденной и дружеской» атмосфере. Тапп также сообщил, что разговор длился около 30 минут. Вэнс и Вайдель обсудили украинский конфликт и так называемую стратегию «брандмауэра» традиционных немецких партий. Эта стратегия подразумевает отказ от сотрудничества с АдГ. Вэнс дал понять, что симпатизирует АдГ, сообщает DPA.
По данным агентства, неназванный представитель Вэнса подтвердил встречу с Вайдель. Отмечается, что в ходе визита вице-президент США также провел переговоры с лидерами других политических партий Германии, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, министром иностранных дел Анналеной Бербок и главой администрации канцлера Вольфгангом Шмидтом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс осудил немецкие партии за нежелание сотрудничать с «Альтернативой для Германии» и подчеркнул, что демократии, в том числе Германия, рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан. Канцлер Германии Олаф Шольц отверг упреки со стороны вице-президента США.