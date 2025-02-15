Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Шольц отверг упреки со стороны вице-президента США
Шольц в ответ на упреки со стороны Вэнса заявил о «защитной стене от крайне правых партий» в Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц отверг упреки со стороны вице-президента США Джея Ди Вэнса, который осудил немецкие партии за нежелание работать с «Альтернативой для Германии».
Шольц заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «категорически отвергает» заявления Вэнса, сделанные на Мюнхенской конференции по безопасности. Шольц подчеркнул, что речь идет об «общем консенсусе» демократических партий, которые принимают во внимание «опыт национал-социализма» в Германии. «Это защитная стена от крайне правых партий», – заявил Шольц.
Напомним, Вэнс на Мюнхенской конференции подчеркнул, что демократии, включая Германию, рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан. Он также отметил, что миграционный кризис в Европе не возник «в вакууме». По его мнению, кризис был спровоцирован серией осознанных решений европейских политиков в последние десять лет.