Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Меркель объяснила приступы дрожи в 2019 году
Меркель назвала смерть матери причиной сильных приступов дрожи в 2019 году
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что ее приступы сильной дрожи на официальных мероприятиях в 2019 году были вызваны стрессом из-за утраты матери.
Летом 2019 года политик трижды публично испытала сильный тремор во время официальных церемоний в Берлине. Тогда пресс-служба объясняла состояние чиновницы обезвоживанием в жаркую погоду, передает РИА «Новости» со ссылкой на Magenta TV.
«Когда тогда, в 2019 году, у меня случился приступ сильной дрожи во время церемонии с военными почестями – в момент, когда выплеснулось все это напряжение, вероятно, из-за смерти моей матери или из-за того факта, что я знала, что буду уходить, – в такие моменты тело просто подает сигналы, и по-человечески это очень, очень хорошо», – сказала Меркель.
Она отметила, что из-за должностных обязанностей уделила слишком мало времени переживанию утраты. Решением проблемы на тот момент стал переход на проведение военных смотров в сидячем положении. Поначалу это выглядело немного странно, но потом все привыкли, резюмировала бывший канцлер.
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