  • Новость часаСенатор: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

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    30 октября 2026, 11:16 • Новости дня

    Меркель объяснила приступы дрожи в 2019 году

    Меркель назвала смерть матери причиной сильных приступов дрожи в 2019 году

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что ее приступы сильной дрожи на официальных мероприятиях в 2019 году были вызваны стрессом из-за утраты матери.

    Летом 2019 года политик трижды публично испытала сильный тремор во время официальных церемоний в Берлине. Тогда пресс-служба объясняла состояние чиновницы обезвоживанием в жаркую погоду, передает РИА «Новости» со ссылкой на Magenta TV.

    «Когда тогда, в 2019 году, у меня случился приступ сильной дрожи во время церемонии с военными почестями – в момент, когда выплеснулось все это напряжение, вероятно, из-за смерти моей матери или из-за того факта, что я знала, что буду уходить, – в такие моменты тело просто подает сигналы, и по-человечески это очень, очень хорошо», – сказала Меркель.

    Она отметила, что из-за должностных обязанностей уделила слишком мало времени переживанию утраты. Решением проблемы на тот момент стал переход на проведение военных смотров в сидячем положении. Поначалу это выглядело немного странно, но потом все привыкли, резюмировала бывший канцлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году бывший вице-президент США Камала Харрис рассказала об уроках стойкости от экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

    В 2024 году Amazon временно заблокировал возможность оставлять отзывы на мемуары политика из-за подозрительной активности.

    27 октября 2026, 13:13 • Новости дня
    Суд Гамбурга отклонил просьбу о закрытии дела о подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации диверсии на газопроводах «Северный поток».

    Суд отклонил ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела в отношении Кузнецова, которого обвиняют в координации подрыва газопроводов «Северные потоки», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель прокуратуры ФРГ Штефан Шмидт отверг ходатайство защиты о прекращении уголовного дела украинца Кузнецова.

    В середине месяца суд Гамбурга начал рассматривать просьбу адвокатов об остановке процесса.

    В начале сентября инстанция назначила 16 заседаний по делу об организации диверсии на экспортных газопроводах.

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    27 октября 2026, 22:32 • Новости дня
    АдГ заявила о причастности украинского хакера к утечке данных партии
    АдГ заявила о причастности украинского хакера к утечке данных партии
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что за масштабным похищением внутренних документов партии может стоять украинский хакер.

    «Утечки из АдГ занимают Германию – или, возможно, скорее по меньшей мере прессу. И вот уже два дня мы, предположительно, знаем, кто стоит за этими утечками. Речь идет об украинском хакере. И я нахожу все это особенно интригующим на фоне того, что мы, немцы, заплатили Украине миллиарды евро», – заявил Фронмайер.

    По его словам, подобные действия представляют собой попытку прямого иностранного вмешательства во внутриполитические процессы ФРГ, передает ТАСС.

    Фронмайер намерен инициировать парламентское расследование для проверки возможной причастности Киева к данной кибератаке.

    Партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной кибератаке. Неизвестные взломали почтовые ящики партии и опубликовали материалы в интернете. В открытом доступе могли оказаться сотни тысяч электронных писем общим объемом 281 гигабайт. В массиве данных обнаружены личные документы членов партии, финансовые счета, выписки по банковским счетам, дипломы, заявления на вступление в партию и списки членов окружных отделений АдГ в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.

    На прошлой неделе несколько государственных сайтов в Германии отключили в связи с обнаруженной уязвимостью в языке программирования PHP.

    В среду министерство иностранных дел Бельгии отключило свои сайты из-за риска хакерских атак.

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    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    28 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Захарова высмеяла невежество главы МИД Германии

    Захарова назвала невежеством слова главы МИД ФРГ Вадефуля о порче зерна

    Захарова высмеяла невежество главы МИД Германии
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла заявления министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, уличив его в некомпетентности и незнании сроков хранения зерна.

    Захарова раскритиковала Вадефуля за обвинения в адрес Москвы в «провоцировании голода» и призывы действовать быстро из-за риска порчи зерна, пишет ТАСС. «Прошу прощения, но не могу не поглумиться над министром иностранных дел Германии Вадефулем», – призналась дипломат на брифинге.

    По словам дипломата, подобные заявления западных политиков вызывают оторопь и свидетельствуют о вопиющем невежестве. Она отметила, что чудовищный антикультурный уровень руководства Германии должен стать предметом серьезной тревоги для граждан ФРГ, которые оказались в опасности из-за некомпетентности собственных властей.

    Представитель МИД напомнила, что быстро портится ливерная колбаса, а зерно при правильном содержании в элеваторах способно лежать годами. Захарова сослалась на материалы германского ведомства сельского хозяйства, согласно которым ориентировочный срок хранения зерна составляет 10 лет, и посоветовала Вадефулю консультироваться с коллегами по правительству.

    Глобальному Югу, подчеркнула Захарова, грозит не голод, а риски для сельскохозяйственного экспорта. Эти угрозы создает Евросоюз руками киевского режима, который наносит удары по российским гражданским судам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о первом месте России в мире по объемам экспорта зерна.

    Ранее главы МИД России и Германии впервые за долгое время провели встречу по инициативе Берлина. По ее итогам министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что не услышал на встрече ничего нового.

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    27 октября 2026, 12:46 • Новости дня
    Прокуратура Германии отказалась закрыть дело о подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представитель прокуратуры ФРГ Штефан Шмидт отверг в Высшем земельном суде Гамбурга ходатайство защиты о прекращении уголовного дела украинца Сергея Кузнецова, которого обвиняют в координации подрывов на газопроводах «Северный поток».

    Во вторник состоялось второе заседание по делу о диверсии на трубопроводах, в ходе которого сторона обвинения не согласилась с требованием прекратить судебное разбирательство, передает РИА «Новости».

    Судья огласила письменное заявление бывшего командира подсудимого Романа Червинского. В документе указано, что Кузнецов давал на Украине подписку о неразглашении военной тайны. После этого слово предоставили старшему прокурору.

    «Ходатайство защиты о прекращении дела не подлежит удовлетворению», – сказал Шмидт.

    Прокурор подчеркнул, что право Кузнецова на защиту не было нарушено. По его словам, статус военнослужащего и нормы украинского права не препятствуют даче показаний в немецком суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Высший земельный суд Гамбурга приступил ко второму заседанию по делу о диверсии на трубопроводах. В середине месяца инстанция завершила первое слушание по этому разбирательству. В прошлом месяце хорватский суд одобрил экстрадицию в Германию украинца, подозреваемого в соучастии в подрыве «Северных потоков».

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    29 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкая армия намерена использовать свою размещенную в Литве бригаду для наблюдения за Россией и Белоруссией при помощи средств радиоэлектронной борьбы, сообщил глава киберкомандования бундесвера вице-адмирал Томас Даум.

    Германская бригада займется сбором данных о радарах и другой излучающей радиоволны технике на территории России и Белоруссии, пишет Reuters. «Мы внесем полученные данные в базы данных радиоэлектронной борьбы, которые затем будут информировать все наши системы в случае появления нового радара», – заявил Даум.

    Танковая бригада Германии в Литве будет использовать средства РЭБ для раннего предупреждения об активности в Калининграде и Белоруссии. Сейчас немецкая армия тестирует системы обнаружения беспилотников, перехватчики сигналов, глушители и датчики для передачи данных аналитикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посольство России в Германии указало на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у российских рубежей.

    В понедельник глава командования спецназа Андреас Кюне заявил о подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    В августе немецкая армия разместила в Литве подразделения радиоэлектронной борьбы для мониторинга сигналов вдоль белорусской государственной границы.

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    29 октября 2026, 05:39 • Новости дня
    Посольство в Берлине оценило подготовку спецназа ФРГ к войне с Россией

    Посольство России назвало истерией подготовку спецназа Германии к войне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское посольство в Берлине назвало проявлением антироссийской истерии заявления главы немецкого спецназа Андреаса Кюне о подготовке к конфликту с Москвой.

    «Недавние заявления командующего силами специального назначения (KSK) бундесвера Андреаса Кюне о подготовке подразделения спецназа ФРГ к возможным боевым действиям на восточном фланге НАТО, отрабатывая противодействие противнику в лице России, в целом, уже не удивляют», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

    В российской дипмиссии добавили, что подобные высказывания вписываются в спираль антироссийской истерии и нагнетания напряженности в отношениях между странами, которая активно раскручивается некоторыми европейскими политиками.

    В понедельник Кюне заявил о подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    На прошлой неделе вооруженные силы Германии предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск.

    В прошлом месяце руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова указала на подготовку европейских государств к масштабному противостоянию.

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    27 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Лавров назвал Мерца и ряд европейских политиков мазохистами

    Лавров: Канцлер ФРГ Мерц и некоторые политики Европы ведут себя как мазохисты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал канцлера Германии Фридриха Мерца и ряд других европейских политиков «политическими мазохистами» из-за их стремления нанести поражение России в ущерб собственным странам.

    «Пытается он (Запад) общественное мнение свое удержать на позиции, что надо жертвовать всем: зарплатами, рабочими местами, размером медицинских услуг и в принципе социальными льготами ради того, чтобы Украина победила Россию», – заявил Лавров в ходе встречи с главными редакторами африканских СМИ. Его слова приводит РИА «Новости».

    Министр отметил, что недавно подобные заявления делал и канцлер ФРГ. «Вот такие мазохисты, если хотите, политические», – добавил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель МИД Мария Захарова назвала визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев возвращением убийц на место преступления.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров назвал крайне тревожными слова Мерца о планах сделать Германию главной военной силой Европы.

    В конце лета спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о нанесении политикой Мерца экономического ущерба Германии.

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    27 октября 2026, 17:47 • Новости дня
    Полиция задержала подозреваемых в причастности к наезду на толпу на севере ФРГ

    DPA: Полиция Ганновера задержала трех человек по делу о наезде на толпу

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ганновере полиция задержала трех человек, которые, предположительно, связаны с наездом на людей в городе Нойштадт-на-Рюбенберге на севере Германии, сообщает DPA.

    Инцидент произошел поздно вечером в понедельник в Нойштадте-на-Рюбенберге, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Для остановки автомобиля полиции пришлось открыть огонь. Водитель и возможные сообщники скрылись с места происшествия, бросив машину. В результате наезда пострадали не менее четырех человек.

    «По месту жительства владельца автомобиля, который использовался при наезде на людей, были задержаны трое человек», – заявили в полиции Ганновера.

    Следователи выясняют причастность задержанных к преступлению. По данным правоохранительных органов, участники инцидента были знакомы друг с другом и принадлежат к семьям, связанным с клановой преступностью.

    Полиция по согласованию с прокуратурой Ганновера начала расследование по подозрению в покушении на убийство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в немецком городе Нойштадт-ам-Рюбенберге водитель намеренно въехал на автомобиле в толпу, в результате чего пострадали до пяти человек.

    В июле полиция установила личность 21-летнего подозреваемого в наезде на людей в районе берлинского парка Тиргартен.

    В мае в Лейпциге правоохранители задержали водителя, совершившего наезд на группу людей в центре города.

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    27 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Вертолет ВВС Германии пролетел недалеко от границы России и Эстонии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вертолет Военно-воздушных сил Германии пролетел в нескольких километрах от российско-эстонской границы.

    Воздушное судно с позывным GAF661 вылетело из аэропорта Таллина и взяло курс на восток, в направлении Нарвы. Позже воздушное судно снизило высоту и изменило направление на запад, а затем на юго-запад, передает РИА «Новости».

    В настоящее время вертолет следует на юг в районе Чудского озера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen провел радиолокационную разведку над территорией Финляндии неподалеку от российской границы.

    В середине месяца американский самолет радиолокационной разведки ARTEMIS II совершил полет над территориями Латвии и Эстонии в нескольких десятках километров от российской границы.

    В начале месяца немецкий военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas пролетел над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области.

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    27 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Британская бомба времен Второй мировой нарушила движение поездов в Германии

    NDR: Британская бомба времен Второй мировой нарушила движение поездов в Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На севере Германии из-за обнаружения британской боеголовки времен Второй мировой войны было приостановлено железнодорожное сообщение между Гамбургом, Берлином и Шверином.

    В общине Мюссен на севере ФРГ утром в районе строительной площадки у железнодорожной станции нашли неразорвавшийся боеприпас. Из-за этого нарушился график движения поездов на нескольких направлениях, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NDR.

    Прибывшие на место саперы службы обезвреживания боеприпасов установили, что найденный предмет является британской боеголовкой времен Второй мировой войны. На время проведения работ по обезвреживанию снаряда местных жителей эвакуировали из домов. Полиция не уточнила количество затронутых эвакуацией людей.

    Днем на сайте Мюссена появилось сообщение об отмене тревоги и устранении опасности. Движение поездов возобновилось, а граждане получили разрешение вернуться в свои дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил о масштабных сбоях в движении поездов на западе Германии из-за вандализма.

    В августе власти немецкого Карлсруэ объявили об эвакуации людей из-за обнаружения американской авиабомбы времен Второй мировой войны рядом с вокзалом.

    В июне масштабный сбой в работе немецкой железнодорожной сети вызвали технические проблемы при обновлении системы цифровой связи.

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    27 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Полиция Баварии открыла дело из-за снимков сгоревшего чайного дома Гитлера

    dpa: Полиция Баварии начала расследование после публикации фото дома Гитлера

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие правоохранительные органы инициировали проверку по факту распространения в интернете подлинных фотографий разрушенного пожаром Кельштайнхауса, к созданию которых могут быть причастны сотрудники экстренных служб.

    Следствие склоняется к версии, что часть распространяемых в Сети снимков сгоревшего Кельштайнхауса является подлинной, хотя изначально кадры считались сгенерированными нейросетью подделками, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Правоохранители подчеркнули, что съемка на оцепленном объекте и публикация материалов могут быть квалифицированы как правонарушение. Авторство кадров пока не установлено, однако характер изображений указывает на возможную причастность к их созданию сотрудников экстренных служб.

    Пожар в бывшем чайном домике Адольфа Гитлера произошел вечером 23 октября. По подозрению в поджоге задержан 33-летний житель Берлина с признаками психического заболевания, суд временно поместил его в закрытое медицинское учреждение. Здание находилось в собственности фонда «Берхтесгаденер ланд» и функционировало как горный ресторан с постоянной документальной экспозицией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье председатель немецкой организации по развитию туризма Бартль Виммер оценил ущерб от поджога бывшего чайного дома Адольфа Гитлера в миллионы евро.

    В субботу министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей региона восстановить серьезно пострадавший при пожаре объект

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    29 октября 2026, 08:48 • Новости дня
    В Германии изъяли 79 детей из семей украинских беженцев

    Власти Германии изъяли 79 детей из семей украинских беженцев

    Tекст: Вера Басилая

    Финская активистка и беженка Салли Райски сообщила, что социальные службы официально изъяли 79 детей из семей украинских беженцев на территории Германии.

    По словам Райски, европейские социальные службы забирают несовершеннолетних из украинских семей под предлогом психологического состояния родителей и соблюдения местных законов о защите детей, передает РИА «Новости».

    «Уже официально в Германии 79 случаев именно таких. Там родители, они старались как-то своих детей забрать, но об этом все молчат», – рассказала Райски.

    Она также заявила, что западные средства массовой информации называют эти сведения фейком. В то же время в Польше, Чехии и Германии работают организации, помогающие украинцам вернуть несовершеннолетних в семьи.

    К концу июля 2024 года Национальная социальная сервисная служба Украины сообщала об изъятии за границей 430 детей. Больше всего инцидентов фиксировалось в Германии и Польше, а причинами выступали разница в законодательстве, условия проживания и поведение родителей.

    В начале месяца финская активистка Салли Райски заявила об изъятии детей у украинских беженцев в Европе под надуманными предлогами.

    Многие переселенцы с Украины переехали из Польши в Германию и Чехию на фоне недовольства отношением местного населения.

    Прирост числа находящихся под временной защитой в Евросоюзе украинских беженцев сократился почти в шесть раз после ужесточения правил.

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    27 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Германия решила снизить зависимость от спутников Маска

    Stern: Германия решила снизить зависимость от спутниковых технологий Маска

    Tекст: Мария Иванова

    Глава военно-космического командования Германии генерал-майор Михаэль Траут заявил о необходимости снизить зависимость страны от спутниковых технологий американского предпринимателя Илона Маска.

    Германии необходимо сократить использование технологий компании SpaceX, которая контролирует работу системы связи Starlink, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Stern.

    «Мы должны обеспечить высокий уровень автономности в тех областях, которые имеют решающее военное значение», – заявил Траут.

    Генерал подчеркнул важность развития собственной спутниковой системы SatcomBW4. Этот проект оборонного концерна Rheinmetall должен обеспечить немецкие вооруженные силы стабильной связью. Государство не должно ставить свою боеспособность в зависимость от одной частной компании, резюмировал военный.

    В МИД России ранее отмечали шаги стран НАТО по использованию космического пространства для ведения боевых действий. Москва неоднократно выступала за предотвращение гонки вооружений в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрении двоих граждан Германии в поджоге антенн системы Starlink.

    Летом Вооруженные силы ФРГ запланировали развернуть на орбите военного конкурента сети Илона Маска.

    В марте три крупнейших европейских концерна объединились для создания аналога американской спутниковой связи для бундесвера.

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    28 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Государственный долг Германии превысил 2,8 трлн евро

    Bild: Госдолг Германии превысил 2,8 трлн евро из-за оборонных расходов

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный долг Германии превысил отметку в 2,8 трлн евро на фоне крупных трат страны на инфраструктуру и оборону.

    Госдолг ФРГ зафиксировался на уровне 2,819 трлн евро, при этом задолженность увеличивается на 6326 евро в секунду. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на интерактивный счетчик немецкой газеты Bild.

    Ситуация в реальном секторе немецкой экономики и на рынке труда также ухудшается. С начала года число обанкротившихся компаний достигло 21 296, в среднем одна фирма закрывается каждые 20 минут. Среди них оказались старейшая бумажная фабрика Tullau Pappen и крупный поставщик компонентов для автоконцерна Mercedes-Benz завод Aios.

    Количество обращений по потере работы превысило показатель в 5,9 млн человек. Очередной безработный регистрируется в ФРГ каждые четыре секунды.

    Проект федерального бюджета ФРГ на 2027 год предусматривает увеличение расходов на оборону до 109,7 млрд евро. Ожидается, что военные траты будут профинансированы за счет рекордных новых заимствований на сумму 118,7 млрд евро, а обслуживание имеющегося госдолга обойдется стране в 41,9 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости немедленных экономических реформ. В прошлом месяце Бундесбанк предрек сохранение высокой инфляции в стране из-за энергетического кризиса.

    Аудиторы выявили дыру в бюджете Германии на 108 млрд евро.

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    28 октября 2026, 16:31 • Новости дня
    Ребенок получил тяжелые травмы головы при нападении волка в парке Германии

    Bild: Ребенок получил тяжелые травмы при нападении волка в немецком парке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В популярном парке дикой природы Йоханнисмюле в немецком Бранденбурге волк напал на ребенка, пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами головы.

    Ребенок был доставлен в больницу с серьезными травмами головы после нападения волка в парке дикой природы Йоханнисмюле в Бранденбурге, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    По данным представителя местной полиции, правоохранители получили сообщение о нападении одного или нескольких животных на ребенка около 11:30 по московскому времени.

    На сайте парка указано, что в рамках посещения гости могут покормить волков или провести день в качестве помощника рабочего по уходу за животными. В среду учреждение закрыто для посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте волк укусил женщину в лицо в Гамбурге.

    В январе пятилетний ребенок получил травму пальца от обезьяны в контактном зоопарке торгового центра Балаково.

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    Россия готова предложить африканским партнерам не только свой СПГ, но и технологию, не имеющую аналогов в мире. Россия уже отработала ее на своем арктическом проекте, и интерес к ней проявляли США для своего проекта на Аляске. Зачем Россия готова так вложиться в небогатый африканский континент? Подробности

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    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Алжир подбросил необычный вызов Африканскому корпусу

    Обе палаты парламента Алжира поддержали предложение о развертывании войск в Нигере. Предположительно, они будут располагаться на старых французских военных базах. Все это тесно связано с интригами Франции, борьбой за Ливию и золотыми рудниками маршала Халифы Хафтара. Для Алжира это будет первым случаем отправки войск за пределы страны с 1973 года, когда алжирский контингент принимал участие в арабо-израильском конфликте. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • После СВО нашел семью и новую жизнь

      Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    • Как спорт восстанавливает после ранений

      Коренной севастополец Егор Табаков с детства наблюдал крымские события. А когда повзрослел, пошел на СВО воевать за свою страну. Был готов вернуться со щитом или на щите, но ранение внесло свои коррективы.

    • Переворот в Бразилии: было или показалось?

      Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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