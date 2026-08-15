Переполненные британские тюрьмы лишились тысяч камер из-за ремонта

Daily Mail: Тысячи камер в тюрьмах Британии пустуют из-за ремонта

Tекст: Мария Иванова

Более 400 тыс. мест в тюрьмах Англии и Уэльса в настоящее время недоступны из-за повреждений или строительных работ, сообщает Daily Mail.

«Последние официальные данные показывают, что 4024 места в тюрьмах Англии и Уэльса в настоящее время не доступны из-за того, что они «повреждены» или «затронуты строительными работами»», – пишет издание.

Власти не могут использовать до 1,8 тыс. камер, так как там необходимо установить системы автоматического обнаружения пожара, отмечает РИА «Новости».

Сотни помещений в старых корпусах тюрьмы HMP Birmingham простаивают из-за банкротства строительных компаний ISG и ESS в 2024 году, которые так и не завершили ремонт. Кроме того, целая тюрьма HMP Dartmoor на юго-западе Британии непригодна для содержания заключенных из-за обнаруженного там опасного уровня природного газа радона. Сроки ее открытия неизвестны, но расходы на аренду земли по-прежнему оплачивают налогоплательщики.

Национальный председатель британского профсоюза тюремных работников (POA) Марк Фейрхерст назвал неприемлемым наличие тысяч пустующих камер на фоне того, что правительство полагается на досрочное освобождение для решения проблемы переполненности тюрем.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки мест на свободу выйдут почти 2,5 тыс. заключенных. Премьер-министр Энди Бернем уточнил, что программа не коснется лиц, осужденных за изнасилования и тяжкие сексуальные преступления против детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Энди Бернем провалил свое первое испытание на лидерство из-за непоследовательной позиции по досрочному освобождению преступников

В июле власти запланировали масштабную амнистию почти для 2,5 тыс. заключенных.

До этого руководство страны отпустило на свободу почти 49 тыс. человек по экстренной схеме.