Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Врачи стабилизировали раненого при атаке дрона в Подмосковье ребенка
Медикам удалось стабилизировать состояние девятилетнего ребенка, получившего тяжелые травмы в результате ночного налета беспилотников в Подмосковье, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
«Состояние девятилетнего мальчика, пострадавшего сегодня во время атаки БПЛА в Шатуре, удалось стабилизировать. Ребенка экстренно доставили в Шатурскую больницу с тяжелыми травмами лица, плеча и предплечья», – написал глава региона в Max.
Он добавил, что угрозы для его жизни уже нет.
Пациента перевозят в Детский клинический центр имени Рошаля для оказания узкопрофильной медицинской помощи.
Также в результате ночного инцидента осколочное ранение головы получила 55-летняя местная жительница. Врачи приняли решение о ее амбулаторном лечении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО перехватили восемь дронов над территорией Подмосковья, девятилетний мальчик получил тяжелые травмы.
В июле травмы от налета украинских беспилотников в регионе получили 10 человек.
Ранее в подмосковном Солнечногорске из-за удара дрона пострадали двое несовершеннолетних.