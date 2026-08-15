Врачи стабилизировали раненого при атаке дрона в Подмосковье ребенка

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Состояние девятилетнего мальчика, пострадавшего сегодня во время атаки БПЛА в Шатуре, удалось стабилизировать. Ребенка экстренно доставили в Шатурскую больницу с тяжелыми травмами лица, плеча и предплечья», – написал глава региона в Max.

Он добавил, что угрозы для его жизни уже нет.

Пациента перевозят в Детский клинический центр имени Рошаля для оказания узкопрофильной медицинской помощи.

Также в результате ночного инцидента осколочное ранение головы получила 55-летняя местная жительница. Врачи приняли решение о ее амбулаторном лечении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО перехватили восемь дронов над территорией Подмосковья, девятилетний мальчик получил тяжелые травмы.

В июле травмы от налета украинских беспилотников в регионе получили 10 человек.

Ранее в подмосковном Солнечногорске из-за удара дрона пострадали двое несовершеннолетних.