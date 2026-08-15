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    «Евротройка» готовит новую войну на Украине
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    Киев начал вывоз архивов и имущества из Краматорска
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    В США призвали жестко ответить на слова Такаити о визите Путина на Курилы
    В Крыму заявили о фактическом признании полуострова российским из-за НАСА
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    38 комментариев
    15 августа 2026, 12:42 • Новости дня

    Немецкий эксперт призвал ФРГ серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов

    Эксперт Браке призвал ФРГ и ЕС серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов

    Немецкий эксперт призвал ФРГ серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европе и Германии следует серьезно отнестись к заявлениям президента Владимира Путина об ответных мерах на попытки захвата торговых судов, поскольку это грозит значительными экономическими издержками, заявил старший научный сотрудник аналитического центра Боннского университета Мориц Браке.

    Браке в интервью газете Bild призвал Германию и Европу обратить пристальное внимание на предупреждения Москвы. «К российским угрозам следует отнестись всерьез, передает ТАСС.

    По словам эксперта, даже единичные инциденты способны вызвать серьезные последствия для европейской экономики. Это может привести к удорожанию страхования, увеличению протяженности маршрутов и росту издержек для мировой торговли. Браке подчеркнул критическую зависимость Германии и Европы от морских путей для поддержания экономической и политической стабильности.

    Германский союз страховщиков также отмечает, что реакция России обернется высокими затратами для судоходных компаний. Ожидается ужесточение условий страхования и дополнительные расходы из-за поиска альтернативных маршрутов. Аналогичную обеспокоенность выразили в Союзе германских судовладельцев.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата российских торговых судов Западом.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подтвердил осознание европейскими странами готовности Москвы к жестким мерам.

    Военный эксперт Андрей Клинцевич заявил о полной готовности Тихоокеанского флота к выполнению поручения главы государства.

    15 августа 2026, 05:34 • Новости дня
    Журналист Мартенс стал фигурантом уголовного дела после слов об убийстве русских
    Журналист Мартенс стал фигурантом уголовного дела после слов об убийстве русских
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В России возбудили уголовное дело против корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса по статье о возбуждении ненависти из-за высказываний об убийстве русских, сообщил источник.

    Источник ТАСС уточнил, что уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). Решается вопрос об объявлении Мартенса в международный розыск. Также рассматривается возможность избрать в отношении корреспондента меру пресечения заочно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Германии опубликовали петицию с требованием уволить Мартенса после его слов о возможности «убивать больше русских».

    Причиной такой реакции стал вопрос, который Мартенс задал Владимиру Зеленскому во время его совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем: «Скажите нам, европейцам, что мы конкретно можем сделать, чтобы помочь вам убить больше русских? Конечно же, больше русских солдат».

    Руководство Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало формулировку вопроса Мартенса о «убийстве русских» двусмысленной и выразило сожаление в связи с этим.

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    15 августа 2026, 11:44 • Новости дня
    Журналистка Форсне: Швеция в глазах России является воюющей стороной на Украине
    Журналистка Форсне: Швеция в глазах России является воюющей стороной на Украине
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Швеция в глазах России является одной из воюющих сторон в конфликте на Украине, заявила журналистка Крис Форсне.

    Выступая в эфире телеканала SwebbTV, обозреватель Крис Форсне подвергла резкой критике внешнюю политику государства, передает РИА «Новости».

    «Мы входим в НАТО и ЕС, выделяем Киеву 150-160 млрд, предоставляем им много оружия, а сейчас захватываем суда, чтобы передать их Украине. Таким образом, без учета мнения шведского народа, мы сегодня являемся воюющей страной», – сказала она.

    Журналистка также обвинила власти в пиратской деятельности против России. Она подчеркнула, что постоянные провокации неизбежно приведут к тому, что Москва начнет воспринимать скандинавскую страну исключительно в качестве врага.

    На прошлой неделе Верховный суд Швеции утвердил решение о конфискации сухогруза, обвинявшийся Украиной в вывозе зерна из российского Крыма.

    Стокгольм готовится поставить Киеву несколько боевых самолетов Jas Gripen 39.

    Семья шведских магнатов Валленбергов курирует поставки вооружения на Украину.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    15 августа 2026, 15:39 • Новости дня
    Партия Вагенкнехт наотрез отказалась от союза с АдГ

    Лидер ССВ исключила коалицию с АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт» отказалась от формирования коалиции с «Альтернативой для Германии» по результатам предстоящих выборов в Саксонии-Анхальт.

    Сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Амира Мохамед Али исключила альянс с правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), передает РИА «Новости».

    Выборы в ландтаг федеральной земли Саксония-Анхальт пройдут 6 сентября.

    «АдГ по своей партийной программе очень далека от нас. Они поддерживают наращивание вооружений и сокращение социальных расходов. С такой партией мы не можем создавать коалицию», – заявила Мохамед Али. Политик также отвергла возможность сотрудничества с Христианско-демократическим союзом (ХДС).

    Вместе с тем сопредседатель ССВ охарактеризовала стратегию бойкота АдГ со стороны других политических сил как полностью провальную. Она подчеркнула, что нельзя игнорировать партию с огромной поддержкой избирателей. Мохамед Али допустила, что депутаты от ССВ могут воздержаться при голосовании за премьер-министра земли, что позволит кандидату от АдГ Ульриху Зигмунду занять этот пост.

    По данным социологического института INSA, поддержка АдГ в Саксонии-Анхальт достигает 42%. В то же время ССВ находится на грани прохождения в ландтаг, набирая около 5% голосов избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, консерваторы во главе с Фридрихом Мерцем попытались остановить рост популярности партии «Альтернатива для Германии» на востоке страны.

    Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке распустил правящую коалицию из-за внутренних разногласий в партии BSW.

    Лидеры «Альтернативы для Германии» и «Союза Сары Вагенкнехт» потребовали прекратить финансовую поддержку Украины.

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    15 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Британский генерал Ширрефф: Россия попытается захватить Шпицберген

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Островной арктический архипелаг Шпицберген может стать новой горячей точкой и спровоцировать глобальный конфликт из-за растущего военного напряжения между странами НАТО и Россией, заявил экс-замглавы силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф.

    «Я предсказываю, что в ближайшие месяцы или годы этот арктический участок сыграет ключевую роль в российском плане по дестабилизации НАТО», – заявил генерал Daily Mail.

    По его словам, небольшая операция воздушно-десантных сил и спецназа якобы позволит взять территорию под контроль за несколько часов.

    Военный эксперт считает, что ситуация вокруг Шпицбергена способна спровоцировать Третью мировую войну, передает РИА «Новости».

    Шпицбергенский трактат 1920 года закрепил суверенитет Осло над архипелагом в Северном Ледовитом океане. При этом документ гарантирует участникам договора, включая Россию, равные права на добычу ресурсов и безвизовое посещение территории.

    Посол России в Осло Николай Корчунов заявил о целенаправленном обострении обстановки в Арктике со стороны Норвегии и НАТО.

    Ранее российский дипломат сообщил о размытии границ соглашения о демилитаризации Шпицбергена из-за установки спутниковых станций.

    Глава норвежских вооруженных сил Эйрик Кристофферсен допустил сценарий проведения Москвой наземной операции на севере страны.

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    15 августа 2026, 12:05 • Новости дня
    The Guardian: Страны НАТО провалились в военной поддержке Украины

    The Guardian: НАТО не смогла обеспечить Украину ракетами для Patriot

    Tекст: Вера Басилая

    Североатлантический альянс не смог должным образом инвестировать в производство зенитных ракетных комплексов Patriot и доработку систем SAMP-T для нужд Киева, сообщает The Guardian.

    Издание отмечает, что альянс не вложил достаточных средств в расширение выпуска комплексов Patriot, в итоге страны НАТО потерпели серьезную неудачу в вопросах оборонного планирования для Украины, передает ТАСС.

    Журналисты подчеркивают, что потребности украинской стороны в ракетах для этих систем в три-четыре раза превышают текущий мировой годовой объем их производства. Также критике подверглось отсутствие инвестиций в модернизацию комплексов SAMP-T.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал серьезные трудности с производством зенитных ракетных комплексов для нужд Киева.

    Американские оборонные корпорации выступили против передачи украинской стороне лицензии на выпуск систем Patriot.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ответ на просьбы Владимира Зеленского о передаче противоракет заявила, что в настоящее время США восстанавливает свой оборонный потенциал.

    Бывший командующий войсками Североатлантического альянса в Европе Джеймс Ставридис сообщил об острой нехватке зенитных боеприпасов у ВСУ.

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    15 августа 2026, 13:45 • Новости дня
    Катастрофическое обмеление Рейна парализовало речное судоходство в Германии

    Длительная засуха привела к критическому обмелению реки Рейн в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Продолжительная засуха в Германии практически остановила движение грузовых судов по Рейну, где на ключевых участках уровень воды упал до критических восьми сантиметров.

    Критическое обмеление Рейна вследствие продолжительной засухи поставило внутреннее судоходство в Германии на грань полного коллапса, передает РИА «Новости».

    Германское федеральное ведомство водных путей и судоходства зафиксировало утром 15 августа на ключевом участке реки в Каубе уровень воды в восемь сантиметров, а ночью он опускался до шести сантиметров. Для прохода барж необходима высота не менее 40 сантиметров.

    «Рекордно низкий уровень воды в Рейне, образовавшийся после нескольких недель засухи, уже привел практически к полной остановке внутреннего судоходства на важнейшей водной артерии Европы», – говорится в публикации немецкого телеканала N-TV.

    Снижение уровня воды вызвало серьезные логистические сбои. Часть грузовых судов заблокирована к югу от Кауба, другие развернулись на север в поисках альтернативных заказов. На более глубоких северных участках навигация сохраняется, но перевозчики загружают суда лишь на 20% от стандартной грузоподъемности, чтобы избежать посадки на мель.

    Большая часть перевозок в Германии была перенесена на железнодорожный и автомобильный транспорт. Ранее глава федерального объединения немецкого речного судоходства Йенс Шванен предупреждал, что сквозное движение по всему течению Рейна может стать недоступным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень воды на ключевой измерительной станции Рейна в Германии упал до рекордно низких восьми сантиметров.

    Снижение пропускной способности водной артерии спровоцировало рост стоимости автомобильного топлива на немецких заправках.

    Экономисты спрогнозировали возможный рост инфляции в стране из-за перебоев в цепочках поставок.

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    15 августа 2026, 15:57 • Новости дня
    NYT: Страны у границ России не доверяют ФРГ и Франции в переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд европейских государств сомневается в способности Парижа и Берлина эффективно защищать их позиции при возможном дипломатическом урегулировании украинского кризиса.

    Страны Евросоюза у границ России не полностью доверяют французским и немецким политикам представлять их интересы в возвожных переговорах по Украине, пишет The New York Times, ссылаясь на трех европейских чиновников.

    Особое сомнение в компетенции этих стран сохраняется у Венгрии и государств Балтии. Американское издание отмечает, что Британия, Франция и Германия считают себя главными переговорщиками от Европы. Эта тройка уже подготовила варианты военных гарантий для Киева после возможного завершения конфликта.

    По данным газеты из США, активные консультации по данному вопросу велись еще в июне. Польша, Италия и государства Северной Европы также настаивают на своем участии в обсуждениях. Ожидается, что Евросоюз будет проинформирован о ходе дискуссий и позднее подключен к процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция, Германия и Великобритания разрабатывают собственный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил отдать ключевую роль в этом процессе «евротройке». Позже сообщалось, что бывшие чиновники этих европейских стран и России провели тайную встречу в Вене.

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    15 августа 2026, 11:55 • Новости дня
    Рекордная засуха оставила Швейцарию без бассейнов и зеленых газонов

    Швейцария ввела строгие меры экономии воды из-за рекордной засухи

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Швейцарии ввели режим экономии воды из-за рекордного падения уровня в реках и озерах на фоне сильной засухи.

    Швейцарские власти ввели строгие ограничения на использование воды из-за сильной засухи, охватившей всю страну, сообщает газета Blick.

    В государстве установлен максимальный, четвертый уровень опасности, уровень водоемов достиг исторического минимума, отмечает ТАСС.

    В кантоне Аргау жителям запретили поливать газоны и наполнять бассейны. Также ограничен забор воды из большинства ручьев, что привело к высыханию пастбищ и лугов у местных фермеров за последние две недели.

    В кантоне Гларус введен запрет на забор воды из поверхностных водоемов на равнине для сохранения экосистем. В полукантоне Базель-Ланд ограничены полив газонов, мытье автомобилей и наполнение бассейнов. Из-за обмеления Цюрихского озера отменены рейсы судов и соревнования по плаванию. Прогнозы обещают кратковременные дожди в выходные, но засуха продолжится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, национальная метеослужба Швейцарии ввела максимальный уровень засухи на всей территории страны.

    Экстремальная жара привела к масштабным убыткам местных фермеров.

    Горнолыжный курорт Адельбоден превратит трубы для искусственного снега в систему защиты от лесных пожаров.

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    15 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    В ОДКБ сообщили о готовности ОБСЕ восстановить сотрудничество

    Масадыков: В ОБСЕ заявили о желании возобновить прерванное взаимодействие с ОДКБ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе планирует восстановить официальные контакты с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после многолетнего перерыва, сообщили в ОДКБ.

    Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу выразил намерение возобновить диалог с Организацией Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил РИА «Новости» генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.

    «Несколько лет назад отношения между нашими организациями были прерваны, и произошло это не по инициативе ОДКБ», – напомнил Масадыков. Встреча Синирлиоглу и Масадыкова состоялась в Вене 18 мая. Он высоко оценил итоги прошедшей беседы, назвав их весьма позитивными.

    По словам руководителя евразийского блока, подобный сценарий принесет пользу всем участникам, позволив эффективнее укреплять евразийскую безопасность. Напомним, в состав объединения входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а Армения приостановила участие в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Организация Договора о коллективной безопасности ранее также заявила о готовности возобновить контакты с ОБСЕ.

    Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил окончательный выход страны из ОДКБ. А накануне Таалатбек Масадыков сообщил об угрозе из-за милитаризации стран Балтии и Финляндии.

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    15 августа 2026, 15:59 • Новости дня
    Масштабный пожар в бельгийских Арденнах обернулся эвакуацией населения

    Крупный лесной пожар охватил 1,6 тыс. гектаров в бельгийских Арденнах

    Tекст: Мария Иванова

    Первый крупный лесной пожар в текущем году охватил заповедный район на востоке Бельгии, приведя к частичной эвакуации местного населения.

    Возгорание началось ночью в лесистом районе От-Фань, расположенном на востоке страны. Огонь уже охватил до 1,6 тыс. гектаров леса, передает канал RTBF.

    Быстрому распространению пламени способствуют рекордная жара и сильная засуха. К борьбе со стихией привлечены несколько десятков машин, три вертолета и военные. Пожарные расчеты получили подкрепление из соседней Германии для предотвращения дальнейшего продвижения огня.

    Пострадавшая территория является заповедником и относится к числу наименее населенных районов Бельгии. В связи с этим эвакуация жителей носит точечный характер, крупные населенные пункты в настоящее время находятся вне опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

    Масштабный лесной пожар в испанской провинции Авила уничтожил около 50 тыс. гектаров территорий.

    В ходе ликвидации природных возгораний на юго-западе Франции пострадали более сотни сотрудников спасательных служб.

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    15 августа 2026, 18:31 • Новости дня
    Рейтинг правящего в Германии блока рухнул до пятилетнего минимума

    Рейтинг правящего блока ХДС/ХСС канцлера Германии Мерца обвалился до 20%

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень поддержки правительства Фридриха Мерца достиг рекордно низких значений, тогда как оппозиционная «Альтернатива для Германии» закрепилась на позиции самой популярной политической силы.

    Позиции консерваторов среди жителей ФРГ продолжают стремительно слабеть, передает РИА «Новости».

    Согласно свежим данным опроса социологического института INSA для газеты Bild, уровень поддержки блока упал до 20%. Это худший показатель политической силы за последние пять лет.

    «Еще никогда уровень поддержки не был столь низким, а уровень неприятия – столь высоким», – заявил руководитель INSA Герман Бинкерт. Он добавил, что переломить эту тенденцию практически невозможно, так как даже оставшиеся избиратели правящих партий разочаровались в федеральном правительстве.

    Партнеры консерваторов по коалиции из СДПГ получают лишь 12% голосов, сравнявшись с набирающей популярность партией «Левых». При этом безоговорочным лидером симпатий немцев остается правая «Альтернатива для Германии», чей рейтинг зафиксировался на отметке 28%.

    Работой канцлера Фридриха Мерца удовлетворены всего 16% граждан, тогда как 78% выражают резкое недовольство. Опрос проводился в середине августа с участием более тысячи человек, а статистическая погрешность составила около трех процентных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, левое крыло Социал-демократической партии Германии потребовало созвать внеочередной съезд для смены руководства.

    Месяцем ранее уровень одобрения канцлера Фридриха Мерца упал до исторического минимума в 13%.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил повторение главой немецкого правительства судьбы бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

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    15 августа 2026, 15:37 • Новости дня
    Токсичные водоросли захватили балтийское побережье Германии из-за жары

    DPA: Токсичные сине-зеленые водоросли распространились на севере Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Продолжительная летняя жара спровоцировала масштабное цветение опасных цианобактерий на популярных немецких курортах Балтийского моря и в пресных водоемах.

    Из-за резкого потепления на популярных курортах Балтийского моря и озерах на севере Германии зафиксировано массовое распространение токсичных сине-зеленых водорослей, передает агентство DPA. В ряде мест местные власти уже начали вводить запрет на купание.

    «Сине-зеленые водоросли распространились в Балтийском море, а также во многих озерах Мекленбурга-Передней Померании и Шлезвиг-Гольштейна. Спутниковые снимки показывают обширные скопления этих водорослей у побережья между Ростоком и Хиддензее, они простираются по всей территории внутреннего моря вплоть до датского побережья», – говорится в публикации.

    Власти Шлезвиг-Гольштейна из-за угрозы здоровью людей полностью запретили купаться в пресных озерах округа Рендсбург-Экерферде, включая Бордесхольмер, Брамзее и Дерпзее. Кроме того, выпущены предупреждения о небезопасности нахождения в воде на нескольких пляжах Балтийского побережья в округе Остхольштейн. Министерство здравоохранения Мекленбурга-Передней Померании пока только рекомендует избегать зон видимых скоплений водорослей, отмечает РИА «Новости».

    В земельном ведомстве по здравоохранению пояснили, что эти водоросли являются цианобактериями и выделяют опасные токсины. Прямой контакт может вызвать сильные аллергические реакции и раздражение кожи, а проглатывание воды грозит тошнотой и рвотой. В настоящее время Европа сталкивается с одной из самых интенсивных волн жары за последние годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, критическое снижение уровня воды в немецких реках обнажило исторические «камни голода».

    Институт Роберта Коха зафиксировал рекордную смертность от аномальной летней жары в стране.

    Более ста городов и округов Германии ввели жесткие ограничения на использование воды.

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    15 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    Финский политик Мема осудил попытки Европы демонизировать Россию

    Финский политик Мема указал на замалчивание в ЕС теракта на «Северных потоках»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки европейских стран выставить Москву врагом служат оправданием их собственной милитаризации на фоне игнорирования диверсий Киева, считает финский политик Армандо Мема.

    Евросоюз использует образ врага в лице России для оправдания масштабного перевооружения, намеренно игнорируя причастность Киева к терактам на «Северных потоках». Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на фоне инцидента с беспилотником в Лейпциге, пишет РИА «Новости».

    «Россию не перестают изображать врагом, чтобы оправдать масштабное и неоправданное перевооружение Европы. Некоторые политики в ЕС продолжают свою риторику, обвиняя Россию в инцидентах с беспилотниками, однако все они хранят молчание перед лицом террористической атаки на «Северных потоках», которая, безусловно, была крупнейшей на европейском континенте и должна была привести к применению пятой статьи НАТО», – написал политик в социальных сетях.

    По словам Мемы, лидеры европейских стран вместо осуждения украинских властей продолжают выделять им финансирование. Кроме того, подчеркнул он, Европа не прекращает поставки вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители заподозрили Украину в инсценировке инцидента с беспилотником в Лейпциге.

    Ранее сотрудники этого аэропорта обнаружили дрон со взрывчаткой рядом с загруженным боеприпасами украинским самолетом.

    До этого лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе возложили на Россию ответственность за все подобные происшествия в Европе.

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    15 августа 2026, 17:23 • Новости дня
    Дмитриев объяснил наплыв мигрантов в Сеуту провалом мультикультурализма в ЕС

    Дмитриев назвал кризис в испанской Сеуте следствием мультикультурализма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Массовый приток нелегалов в испанский анклав и загрязнение местных пляжей стали прямым и закономерным итогом провальной миграционной политики стран Запада, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Резкое обострение обстановки на границе Испании вызвано системными ошибками европейских властей. Наплыв переселенцев и его разрушительные последствия выступают лишь первым этапом негативного проявления текущего курса, цитирует РИА «Новости» спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева

    «Европейский мультикультурализм в действии. Начало», – заявил Дмитриев, отреагировав на кадры из социальных сетей. На опубликованных в Интернете фотографиях показано катастрофическое состояние побережья Сеуты, которое оказалось полностью завалено бытовым мусором после прибытия иностранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель автономного города Сеута Хуан Хесус Вивас потребовал выдворить всех марокканских нелегальных мигрантов.

    Ранее Кирилл Дмитриев назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен главной целью стремящихся вглубь Европы людей. Напомним, что при попытке массового прорыва на испанский анклав в Африке погиб как минимум 141 человек.

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    15 августа 2026, 19:48 • Новости дня
    Падение уровня Дуная в Сербии осложнило тушение масштабных лесных пожаров

    Tекст: Мария Иванова

    Экстремальное маловодье на Дунае, побившее рекорды последних полутора веков, оставило сербских спасателей без воды для ликвидации более 30 природных пожаров.

    Уровень воды в Дунае на территории Сербии достиг рекордно низких значений за последние 100–150 лет, что создает серьезные трудности при тушении лесных пожаров, сообщил вице-премьер и министр внутренних дел республики Ивица Дачич, передает ТАСС.

    «Мы находимся на канале Дунай-Тиса-Дунай. Как вы знаете, мы переживаем историческое явление – самый низкий уровень Дуная за последние 100-150 лет. А для тушения пожаров нужна вода», – подчеркнул глава сербского МВД.

    По словам Дачича, на данный момент в стране локализованы 32 очага возгорания. Особенно сложная ситуация складывается в заповедной зоне Делиблатских песков на северо-востоке Сербии, где тушение затруднено сложным рельефом. К борьбе с огнем привлечены вертолеты, военнослужащие и специалисты Российско-сербского гуманитарного центра в Нише.

    Делиблатские пески – это уникальная территория площадью более 380 кв. км в автономном крае Воеводина, покрытая песчаными дюнами со степной растительностью. В 2002 году этот заповедник был включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проблемы с уровнем воды в Дунае и его притоках вызваны сильной засухой, спровоцированной жарой и отсутствием осадков в странах Центральной и Восточной Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич предупредил об угрозе прекращения речного судоходства.

    Уровень воды около болгарского города Русе достиг исторического минимума.

    Из-за критического обмеления Дуная Румыния отключила реактор атомной электростанции «Чернаводэ».

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