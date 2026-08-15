Немецкий эксперт призвал ФРГ серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов

Эксперт Браке призвал ФРГ и ЕС серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов

Tекст: Вера Басилая

Браке в интервью газете Bild призвал Германию и Европу обратить пристальное внимание на предупреждения Москвы. «К российским угрозам следует отнестись всерьез, передает ТАСС.

По словам эксперта, даже единичные инциденты способны вызвать серьезные последствия для европейской экономики. Это может привести к удорожанию страхования, увеличению протяженности маршрутов и росту издержек для мировой торговли. Браке подчеркнул критическую зависимость Германии и Европы от морских путей для поддержания экономической и политической стабильности.

Германский союз страховщиков также отмечает, что реакция России обернется высокими затратами для судоходных компаний. Ожидается ужесточение условий страхования и дополнительные расходы из-за поиска альтернативных маршрутов. Аналогичную обеспокоенность выразили в Союзе германских судовладельцев.

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