Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Из сексуального рабства на Филиппинах спасли пять россиянок
Филиппинские правоохранители освободили из сексуального рабства шестерых женщин, включая пятерых гражданок России, сообщили в Национальном бюро расследований страны.
В филиппинском городе Макати прошла операция по освобождению женщин из сети торговли людьми, заявили в бюро, передает ТАСС со ссылкой на газету Cebu Daily News.
Силовики задержали мужчину, которого подозревают в организации преступной схемы и сексуальной эксплуатации жертв.
«Подозреваемый согласился предоставить женщин по сниженной цене в 25 тыс. песо (около 34 тыс. рублей) за каждую плюс комиссионные», – указали в ведомстве.
Все спасенные женщины переданы местным властям для оказания им необходимой помощи и поддержки.
В прошлом месяце виртуальный ухажер из приложения Tinder продал россиянку в рабство в Мьянму.
В закрытом криминальном лагере пострадавшая встретила еще двух соотечественниц.
Позже сотрудники МВД России освободили похищенную девушку из плена.