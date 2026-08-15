Из сексуального рабства на Филиппинах спасли пять россиянок

Tекст: Алексей Дегтярёв

В филиппинском городе Макати прошла операция по освобождению женщин из сети торговли людьми, заявили в бюро, передает ТАСС со ссылкой на газету Cebu Daily News.

Силовики задержали мужчину, которого подозревают в организации преступной схемы и сексуальной эксплуатации жертв.

«Подозреваемый согласился предоставить женщин по сниженной цене в 25 тыс. песо (около 34 тыс. рублей) за каждую плюс комиссионные», – указали в ведомстве.

Все спасенные женщины переданы местным властям для оказания им необходимой помощи и поддержки.

В прошлом месяце виртуальный ухажер из приложения Tinder продал россиянку в рабство в Мьянму.

В закрытом криминальном лагере пострадавшая встретила еще двух соотечественниц.

Позже сотрудники МВД России освободили похищенную девушку из плена.