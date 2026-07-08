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Россиянка спаслась из плена в Мьянме благодаря силовикам
Похищенная в Мьянме россиянка, которую обманом заманили в Мьянму и продали злоумышленникам, заставившим ее под угрозой расправы участвовать в преступных схемах, была освобождена усилиями МВД России.
Пострадавшая отправилась за рубеж по приглашению знакомого, однако по прилете оказалась в руках преступников, передает РИА «Новости».
Злоумышленники заперли жертву в закрытом комплексе и заставили выманивать деньги с использованием искусственного интеллекта.
«Я очень благодарна за то, что меня спасли и вытащили из этого центра. Особенно я благодарна представителю МВД во Вьетнаме с аккредитацией в Мьянме», – заявила спасенная.
Она отметила, что без оперативного вмешательства правоохранителей последствия могли стать трагическими.
Находясь в заточении, пленнице удалось тайно связаться с российскими дипломатами и передать свои координаты. После этого переписка была немедленно уничтожена ради безопасности, а вскоре на связь вышел сотрудник профильного ведомства.
Сейчас освобожденная находится под опекой посольства в Таиланде, ожидая скорого возвращения домой. Успешная спасательная операция стала итогом слаженного взаимодействия дипломатов и полицейских нескольких государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сбежавшая из скам-центра жертва предупреждала о риске перепродажи людей в Азии. МИД России призвал граждан внимательнее изучать предложения о трудоустройстве за рубежом.