Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Саммит НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой альянсу
Итоговая декларация встречи Североатлантического альянса официально закрепила за Москвой статус главной опасности для стран евро-атлантического сообщества.
Представители стран военного блока согласовали общую декларацию по итогам прошедшего в Анкаре саммита, передает ТАСС.
В официальном заявлении подчеркивается статус Москвы как серьезного вызова для всего евро-атлантического сообщества. «Чтобы противостоять долгосрочной угрозе, которую Россия представляет евро-атлантической безопасности и стабильности, а также сохраняющейся угрозе терроризма, союзники выполняют обязательства, взятые на себя на саммите в Гааге», – говорится в итоговом документе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заранее ожидал признания России долгосрочной угрозой. Неделей ранее глава альянса пожаловался на бессонницу из-за мыслей о российской опасности.
Турецкая пресса назвала саммит в Анкаре решающим для оценки рисков эскалации.