Посол России Кузнецов заявил о возвращении экономики Финляндии в 90-е годы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кузнецов заявил, что разрыв связей с Россией и закрытие границ негативно сказались на экономике Финляндии, в результате чего ситуация в стране напоминает кризисные 90-е годы, передает ТАСС. По его словам, «разрыв связей и закрытие границы с Россией оказали разрушающее влияние не только на восточные и северные регионы Финляндии. Нынешнюю социально-экономическую ситуацию здесь можно сравнить, пожалуй, с кризисом, который страна пережила в 90-е годы прошлого столетия».

Дипломат отметил, что в последние годы экономический рост Финляндии прекратился, а ВВП находится на уровне 2021–2022 годов. Уровень государственного долга страны уверенно приближается к 90% ВВП, а дефицит бюджета составляет 4,4%. Это вынудило Еврокомиссию начать в отношении Финляндии процедуру по устранению чрезмерного бюджетного дефицита.

Кузнецов подчеркнул, что по итогам 2025 года Финляндия заняла первое место в ЕС по уровню безработицы – 10,6% трудоспособного населения, хотя еще в 2022 году этот показатель был ниже среднего по Евросоюзу. За прошлый год в стране подано почти 4 тыс. заявок о банкротстве компаний, что стало рекордом со времен экономического кризиса 90-х.

По словам посла, финская правящая элита предпочитает объяснять трудности «глобальными процессами» и не связывает их с разрывом отношений с Россией. Он отметил, что убытки Финляндии от прекращения сотрудничества с Россией составляют многие миллиарды евро, ведь до 2022 года товарооборот между странами достигал 11–13 млрд евро ежегодно, а финские инвестиции в России оценивались в 12–14 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финский политик Армандо Мема оценил ежегодные потери экономики страны от разрыва торговых отношений с Россией в сумму до 20 млрд евро.

В феврале 2026 года заявления о банкротстве подали 379 финских компаний.

Директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми признал сильную зависимость экономики государства от связей с Москвой.