Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.
WSJ: США решили вытеснить Россию из Ливии военными учениями
Американские военные начали масштабные маневры сил специальных операций на ливийской территории ради объединения враждующих правительств и снижения зависимости страны от России, пишет The Wall Street Journal.
Вашингтон стремится примирить противоборствующие стороны в североафриканском государстве, чтобы расширить собственное влияние и получить доступ к нефтяным богатствам, пишет The Wall Street Journal.
Осенью 2025 года заместитель главы Африканского командования США генерал-лейтенант Джон Бреннан посетил Триполи и Сирт для проведения переговоров. В ходе визита он анонсировал совместные тренировки американского спецназа и местных вооруженных формирований.
Накануне на территории Ливии и Кот-д'Ивуара официально стартовали маневры под названием Flintlock 2026. «Масштаб инвестиционного потенциала является стимулом для воссоединения», – подчеркнул Бреннан. Издание отмечает, что эти тренировки откроют африканскому государству прямой доступ к западному военному оборудованию.
Американские журналисты полагают, что тесное сотрудничество позволит ливийцам полностью отказаться от поддержки со стороны России и Белоруссии.
Западные дипломаты также выразили надежду на формирование единого кабинета министров, который перестанет привлекать иностранные державы, в первую очередь Москву.
В настоящее время в стране сохраняется глубокое политическое двоевластие. На западе действует поддерживаемое ООН правительство национального единства, а восточные регионы контролирует Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин обсуждал ситуацию в Ливии с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.
В 2024 году Россия перенесла передовые системы ПВО с сирийских баз на подконтрольные Хафтару территории.