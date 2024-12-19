  • Новость часаПосланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
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    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    7 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Безопасность государства важнее доходов от мигрантов

    За один год мы имеем уже второй теракт, где украинские спецслужбы вербуют трудовых мигрантов из Средней Азии в качестве исполнителей. «Крокус» – и вот теперь убийство генерала Кириллова.

    21 комментарий
    19 декабря 2024, 09:55 • Новости дня

    WSJ сообщило о выводе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию

    WSJ: Россия планирует перебросить С-400 и С-300 из Сирии на базы в Ливии

    Tекст: Мария Иванова

    Россия намерена передислоцировать свои передовые системы ПВО, включая С-400 и С-300 и другое вооружение, из Сирии в Ливию для поддержания военного присутствия в регионе, пишет издание The Wall. Street Journal.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Россия переносит передовые системы ПВО и другое вооружение с баз в Сирии на базы в Ливии.

    По данным издания, это связано с попытками сохранить военное присутствие в регионе после падения режима Башара Асада. Российские транспортные самолеты уже перевезли оборудование, включая радары для систем С-400 и С-300, на базы в Восточной Ливии, подконтрольные ливийскому командиру Халифу Хафтару, поддерживаемому Москвой, отмечает WSJ. В настоящее время российские самолеты регулярно совершают рейсы в Ливию. Грузовой самолет российского МЧС дважды за неделю остановился в Восточной Ливии по пути в Мали, где у России также имеется военное присутствие.

    Москва также ведет переговоры с политическими лидерами группы «Хайят Тахрир аш-Шам*» о будущем своих баз в Сирии.

    Россия уже имеет присутствие в Ливии, в том числе через ЧВК «Вагнер». В прошлом году российские чиновники обсуждали долгосрочные права на стоянку в портах Бенгази или Тобрук. Кроме того, Россия рассматривает возможность модернизации своих объектов в Тобруке для размещения боевых кораблей, пишет газета.

    Аналитики указывают, что базы в Ливии не смогут полностью компенсировать утрату Сирии. Бывший офицер ВКС Глеб Ирисов заявляет, что Ливия могла бы служить промежуточной станцией для заправки, но ограничит вес перевозимого оборудования. Базы в Сирии были важны для проекции силы Москвы в регионе, отмечает WSJ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз хочет заставить новые власти Сирии отказаться от российских баз на территории республики.

    Россия и новые сирийские власти ведут переговоры о сохранении российских военных баз в Тартусе и Латакии, и в группировке «Хайят Тахрир аш-Шам*» заявили, что новые власти не намерены разрывать договор об аренде порта.

    Между тем, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    17 декабря 2024, 06:15 • Новости дня
    В Сирии заявили о невозможности разорвать договор с Россией по Тартусу

    Эмиратское издание National заявило о «позитивной атмосфере» переговоров России и новых властей Сирии

    В Сирии заявили о невозможности разорвать договор с Россией по Тартусу
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и новые сирийские власти ведут переговоры о сохранении российских военных баз в Тартусе и Латакии, в группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили, что новые власти не намерены разрывать договор об аренде порта, сообщило эмиратское издание National.

    Источник National заявил, что переговоры проходят в «позитивной атмосфере», стороны находятся на первом этапе обсуждения вопросов российского военного присутствия в регионе, передает ТАСС.

    Новые власти не намерены разрывать договор об аренде порта Тартус, заключенный с Россией. Источник указал, что группировка не может в одностороннем порядке отменить аренду, и «любой новый режим должен соблюдать его условия».

    Представитель российских Вооруженных сил на авиабазе Хмеймим заявил, что российские военные поддерживают «хорошие отношения» с новыми сирийскими властями.

    «У нас есть контакт и связь с новым главой правительства, и ни одна из сторон не провоцирует другую», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил.

    Будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    16 декабря 2024, 20:29 • Новости дня
    Трамп назвал инициатора свержения Асада

    Трамп: За свержением правительства Асада стоит Турция

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии стоит Турция.

    В своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции Трамп заявил, что к свержению правительства сирийского президента Башара Асада причастна Анкара, передает ТАСС. Он также назвал президента Турции Тайипа Эрдогана очень умным человеком.

    Ранее глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) Абу Хасан аль-Хамуи заявил, что совместное наступление сил сирийской оппозиции, которое привело к смене власти в стране, планировалось больше года.

    Бывший сирийский президент Башар Асад рассказывал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и покинул Сирию вечером, координируя свои действия с российскими союзниками.

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    18 декабря 2024, 16:16 • Видео
    Украина готовит новое наступление?

    Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

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    17 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз

    Каллас заявила о намерении ЕС поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии

    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии при взаимодействии с новыми властями страны, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что Евросоюз «будет поднимать этот вопрос на встречах с руководством на разных уровнях», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот вопрос рассматривали в ходе заседания, и ряд европейских министров выразили мнение, что отказ от «российского влияния» должен стать условием для дальнейших переговоров с новым руководством Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о начале дипломатических контактов ЕС с новыми властями Сирии. В Сирии вооруженная оппозиция захватила власть. При этом неясной остается судьба российских военных баз.

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    16 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска

    Эксперт Лямин: Мирный отвод российских военных из Дамаска обеспечили дипломаты

    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Анастасия Куликова

    Внутри Сирии сейчас наблюдается период укрепления новой власти, которая заинтересована в минимизации конфликтов и эксцессов. Отсюда координация действий с Россией и примирительные жесты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска.

    «Военное присутствие России распространялось на разные части Сирии. Так, например, наши наблюдательные посты находились на севере страны около границы с Турцией, а также около Голанских высот в провинции Дераа», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. Он уточнил, что сейчас постепенно происходит отвод российских сил к базам Хмеймим и Тартус, в том числе и из Дамаска.

    Лямин считает, что основным интересантом такого развития событий является Турция. Впрочем, аналитик указал и на мнение оппозиции Сирии. «Договоренности, заключенные с прежними сирийскими властями, утратили свою силу и фактически уже не действуют. Поэтому происходит передислокация российских военных», – сказал он. Эксперт обратил внимание на то, что отвод российских военных происходит мирно.

    «Дело в том, что внутри Сирии наблюдается период укрепления новой власти. Она заинтересована в том, чтобы это время прошло спокойно и без каких-либо конфликтов и эксцессов. Отсюда и координация действий между сторонами, и примирительные жесты, и заявления по отношению ко всем внутренним и внешним игрокам», – пояснил спикер.

    При этом будущее российских баз в Сирии остается туманным. «Что будет дальше – неизвестно. Пока этот вопрос остается для новой власти республики второстепенным. Я думаю, что он будет решаться после того, как вооруженной оппозиции удастся укрепиться в стране. Однако не стоит исключать конфликтов внутри пришедших к власти группировок по разным темам, в том числе по базам России», – рассуждает эксперт.

    Вместе с тем он указал на работу российских дипломатов, которые ведут переговоры с новыми властями Сирии. «Несмотря на все сложности, они делают свою работу. Причем, по всей видимости, диалог также ведется со странами, которые стоят за вооруженной оппозицией. Благодаря переговорам, на мой взгляд, обеспечивается мирная передислокация российских военных», – заключил Лямин.

    Ранее член политбюро группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в РФ) Камаль Лабабиди в интервью британской газете Financial Times сообщил, что Россия вывела не менее 400 военнослужащих из района Дамаска и перебросила их на авиабазу Хмеймим.

    По словам Лабабиди, военные были выведены из штаб-квартиры четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе и из числа тех, кто нес службу в российском посольстве в Дамаске. Эти меры были приняты в координации с новыми сирийскими властями.

    В свою очередь агентство Reuters сообщало, что Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но не покидает свои две основные базы – Хмеймим в Латакии и военно-морскую базу в Тартусе.

    Высокопоставленный представитель повстанцев, близкий к новой временной администрации, пояснял: «Это вопрос будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом».

    Российские военные принимают дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности баз в Сирии, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что безопасность этих объектов является приоритетной задачей, поэтому налаживаются необходимые контакты и принимаются меры предосторожности.

    По словам Пескова, вопрос сохранения российских баз в Хмеймиме и Тартусе в дальнейшем будет зависеть от переговоров с будущим руководством Сирии. Он также указывал, что сейчас в стране наблюдается период трансформации и нестабильности, что делает преждевременным обсуждение этого вопроса.

    В то же время источник ТАСС в Кремле говорил, что российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений на территории республики. По его словам, российские представители контактируют с сирийской оппозицией.

    В то же время оппозиционер Анас аль-Абда, входящий в сирийский национальный совет, базирующийся в Стамбуле, отмечал, что для новых властей страны крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией. Он подчеркивал, что Россия является «очень важным игроком в мире», сотрудничество с ней поможет Сирии справиться с многочисленными вызовами.

    В свою очередь член исполнительного аппарата и глава отдела внешних связей Сирийского национального координационного комитета Ахмед аль-Асрави выражал уверенность в том, что Сирии не следует отказываться от соглашений с Россией, которые отвечают ее интересам. «Мы должны связать их с интересами Сирии и ее связью с арабским делом», – цитировало аль-Асрави РИА «Новости».

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    17 декабря 2024, 21:25 • Новости дня
    Израиль ответил на обвинение Турции в оккупации Сирии
    Израиль ответил на обвинение Турции в оккупации Сирии
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль обвинил Турцию в систематическом захвате сирийской территории и использовании прокси-группировок для оккупации на фоне осуждения Анкарой плана удвоения населения Голанских высот.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) МИД Израиля указал на действия Турции, начиная с военных операций в 2016, 2018 и 2019 годах. «Турция систематически вторгалась на сирийскую территорию, и этот процесс начался с военных операций в 2016, 2018 и 2019 годах и продолжается по сей день. Турция создала прокси-зоны, где под ее контролем действуют вооруженные группировки, такие как Сирийская национальная армия», – говорится в сообщении.

    Израильское дипведомство заявило, что сейчас около 15% территории Сирии контролируется силами, поддерживаемыми Турцией. В этих районах используется турецкая валюта, работают турецкие банки и почтовые службы, подчеркнули в МИД еврейского государства.

    Израиль также обвинил Турцию в поддержке джихадистских сил против курдов в Сирии. «Последней страной, которая может говорить об оккупации в Сирии, является Турция», – заявили в ведомстве.

    Напомним, канцелярия премьер-министра Израиля сообщила об одобрении плана по развитию Голанских высот, включающего укрепление поселений и удвоение населения в регионе.

    Ранее главы МИД восьми арабских стран призвали Израиль вывести войска с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра.

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    16 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Эксперт: В Израиле не будет отбоя от желающих переехать жить на Голанские высоты

    Политолог Ципис: Заселять Голанские высоты будут даже переселенцы из США

    Эксперт: В Израиле не будет отбоя от желающих переехать жить на Голанские высоты
    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У Израиля не будет проблем с заселением Голанских высот. Многие религиозные жители страны готовы воспринять переезд в этот регион как долг перед лицом веры, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в правительстве Израиля одобрили план по удвоению населения Голанских высот.

    «В первую очередь заселять Голанские высоты отправятся рьяные сионисты. Для них это вопрос религиозного долга. Вместе со своими семьями данные люди и займутся развитием всего региона. Учитывая то, что многие выходцы из США в Израиле к вопросам веры относятся с трепетом, не исключаю, что и они могут сюда перебраться», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Многие коренные жители еврейского государства также откликнутся на призыв к осваиванию Голанских высот. В стране имеется целое поселенческое движение, которое стремится к расширению национальных границ. Например, за зеленой линией на Западном берегу реки Иордан проживают около 450 тыс. человек», – отмечает он.

    «Они привыкли к трудностям и также могут попробовать переехать на новые территории государства. Такие люди не интересуются привлекательностью инфраструктуры в регионе. Жизнь в полевых условиях для них – не проблема. Ими движет идея и вера. Поэтому как только в Кнессете проведут закон о заселении Голанских высот, отбоя от желающих переехать не будет», – акцентирует собеседник.

    «С точки зрения безопасности проблем не возникнет. Эта территория имеет огромное стратегическое значение. ЦАХАЛ будет тщательно охранять ее, как и прибывающих поселенцев. Кроме того, приезжающие и сами, скорее всего, будут уметь обращаться с оружием», – заключил Ципис.

    Накануне израильский кабинет министров единогласно одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху стоимостью 40 млн шекелей (11 млн долларов) по удвоению населения Голанских высот. Инициатива касается только той части региона, которую удерживает Израиль, сообщает The Times of Israel.

    В настоящий момент здесь проживают около 50 тыс. человек, среди которых поровну евреев и друзов. По данным канцелярии премьер-министра, деньги пойдут на образование, возобновляемые источники энергии, создание студенческой деревни и мероприятия по переселению новых жителей.

    Саудовская Аравия раскритиковала новый план, назвав его «саботажем» против Сирии. Катар заявил, что действия Тель-Авива являются «новым эпизодом в серии израильских агрессий на сирийских территориях и грубым нарушением международного права», а ОАЭ подчеркнули, что этот шаг «угрожает дальнейшей эскалации и напряженности в регионе».

    Ранее министр обороны Исраэль Кац приказал военным подготовиться к пребыванию на сирийской стороне горы Хермон в предстоящие зимние месяцы, поскольку Израиль стремится не допустить попадания приграничного региона в чужие руки.

    В свою очередь Нетаньяху заявил, что Голанские высоты являются частью Израиля. «Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. Голанские высоты всегда будут частью Израиля», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие территориальные образования могут появиться на руинах Сирии.

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    17 декабря 2024, 10:41 • Новости дня
    Трамп: Турция будет держать ключи к Сирии

    Трамп отметил ключевую роль Турции в будущем Сирии после свержения Асада

    Трамп: Турция будет держать ключи к Сирии
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Турция играет ключевую роль в будущем Сирии после свержения Башара Асада повстанцами, поддержанного Анкарой.

    Трамп заявил, что Турция будет играть ключевую роль в формировании будущего Сирии. Это заявление он сделал на пресс-конференции в Палм-Бич, Флорида, отметив, что Турция оказала значительную поддержку повстанцам, свергнувшим правительство Башара Асада, передает Reuters.

    Трамп похвалил Турцию за проведение «дружественного захвата» Сирии, в ходе которого зафиксировано минимальное количество жертв. По его словам, Турция, обладая мощной, не утомленной войной армией, является главным союзником в постконфликтной Сирии. «Сейчас в Сирии много неопределенностей, но я думаю, что Турция будет держать ключи к Сирии», – подчеркнул он.

    Турция контролирует значительные территории на севере Сирии после нескольких операций против курдов и поддерживает силы, свергнувшие Асада, на стороне которого находились Иран и Россия, отмечает агентство.

    После свержения Асада Вашингтон и Анкара ведут переговоры о предотвращении возрождения боевиков «Исламского государства» в Сирии.

    Что касается оставшихся американских войск в Сирии, Трамп не дал четкого ответа, сославшись на силу турецкой армии и хорошие отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил: «Эрдоган – человек, с которым я ладил... Он построил очень сильную, мощную армию».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии стоит Турция

    Между тем газета The Washington Post отмечала, что сирийский конфликт может перерасти в гражданскую войну между протурецкими формированиями и поддерживаемыми США курдами.

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    17 декабря 2024, 03:17 • Новости дня
    Сирия при Асаде сохранила резервы в 26 т золота

    Reuters сообщило о 26 т золота в хранилищах центрального банка Сирии

    Сирия при Асаде сохранила резервы в 26 т золота
    @ SuperStock/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В хранилищах центрального банка Сирии находится почти 26 т золота, сохранившегося со времен начала гражданской войны в 2011 году, однако валютные резервы страны значительно сократились, сообщает Reuters.

    Сирия сохранила свои золотые резервы за время правления Башара Асада и после захвата власти его противниками, сообщает Reuters.

    По данным Всемирного совета по золоту, на июнь 2011 года золотой запас Сирии составлял 25,8 тонн, что эквивалентно 2,2 млрд долларов по текущим рыночным ценам.

    Однако валютные резервы Сирии значительно уменьшились. Как утверждают источники, знакомые с ситуацией, в кассе центрального банка находится лишь около 200 млн долларов наличными. Один из источников заявил, что резервы валюты в долларах составляют «сотни миллионов», тогда как в конце 2011 года они достигали 14 млрд долларов. В 2010 году МВФд оценивал валютные резервы Сирии в 18,5 млрд долларов.

    Истощение долларовых резервов связано с тем, что при Асаде власти использовали их для финансирования закупок продовольствия и топлива, а также для поддержания военных действий.

    Сирия прекратила предоставлять финансовую информацию международным организациям после подавления протестов в 2011 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил. Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну. Он получит политическое убежище в России.

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    17 декабря 2024, 04:25 • Новости дня
    Новые власти Сирии выразили желание «получить голос» в СБ ООН

    Аль-Джулани заявил о стремлении новых властей Сирии «получить голос» в СБ ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Новые власти Сирии хотят «получить голос» в СБ ООН, считая. что резолюции, касающиеся ситуации в стране, должны быть пересмотрены, заявил лидер новых властей Ахмед аш-Шараа, известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани.

    «Мы стремимся получить голос в Совете Безопасности», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Asharq.

    Аш-Шараа подчеркнул, что новые власти стремятся к пересмотру некоторых резолюций ООН, касающихся Сирии. Однако он не уточнил, в каком формате они видят свое участие в деятельности СБ.

    Кроме того, аш-Шараа высказался о недавних переговорах по Сирии, которые состоялись в Акабе (Иордания). Эти переговоры собрали министров иностранных дел нескольких стран региона, включая Бахрейн, Египет, Иорданию, Ирак, Катар, Ливан, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию, а также госсекретаря США и главу европейской дипломатии. Лидер сирийских вооруженных формирований считает, что встреча прошла в урезанном составе из-за отсутствия представителей Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  аш-Шараа выразил желание стать кандидатом на пост президента Сирии, если это будет поддержано гражданами страны или его окружением, а также он заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами.

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    17 декабря 2024, 08:21 • Новости дня
    Рябков рассказал о влиянии событий в Сирии на проекты БРИКС

    Tекст: Александра Юдина

    Вооруженная операция в Сирии не отменяет планы БРИКС, а, наоборот, мобилизует и консолидирует волю участников, включая Иран, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, текущая спецоперация в Сирии не облегчает, но и не обнуляет проекты БРИКС, передает ТАСС.

    В интервью Аналитическому центру ТАСС Рябков подчеркнул, что ситуация в Сирии мобилизует и консолидирует волю участников объединения.

    Также Рябков ответил на вопрос о влиянии сирийских событий на региональные и глобальные планы БРИКС. Он отметил, что планы создания транспортных коридоров на территории, контролируемой непримиримой оппозицией правительству Башара Асада, отсутствуют.

    Комментируя инфраструктурные проекты, такие как коридор Север – Юг, Рябков подчеркнул, что они не входят в текущие планы.

    Замглавы МИД также указал на значимость геополитических последствий происходящего в Сирии, которые описывает Иран, один из новых участников БРИКС. Рябков отметил, что это относится к иной геополитике и требует отдельного анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил.

    Будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    17 декабря 2024, 22:51 • Новости дня
    Стало известно о возможности отправки военных США в Сирию

    Госдеп: США изучают возможность отправки военных в Сирию

    Tекст: Мария Иванова

    США рассматривают возможность отправки военнослужащих в Сирию для реализации задач, озвученных госсекретарем Энтони Блинкеном и контактной группой, в поддержку переходного политического процесса, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    США рассматривают возможность отправки своих военных в Сирию, сообщает ТАСС.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что на данный момент в Сирии находятся только американские военнослужащие, входящие в состав коалиционных сил. По словам Миллера, США продолжают оценивать ситуацию и изучают, когда может наступить подходящий момент для отправки дополнительных военных, чтобы участвовать в различных задачах, включая реализацию принципов, озвученных госсекретарем Энтони Блинкеном.

    Совместное заявление стран, включающих США, Британию, Германию и другие, распространенное Госдепом 14 декабря, подчеркивает, что переходный политический процесс в Сирии должен осуществляться под руководством сирийцев. Этот процесс должен привести к созданию инклюзивного и представительного правительства. Заявление также выражает поддержку мандата специального посланника ООН и призывает расширить присутствие ООН в Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Турция играет ключевую роль в будущем Сирии после свержения Башара Асада повстанцами. Он отмечал, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии стоит Турция.

    Между тем, как писала газета The Washington Post, сирийский конфликт может перерасти в гражданскую войну между протурецкими формированиями и поддерживаемыми США курдами.

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    17 декабря 2024, 14:55 • Новости дня
    Стало известно о выделении ЕС 160 млн евро помощи Сирии до конца года

    Стало известно о предоставлении ЕС Сирии до 160 млн евро помощи до конца года

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз предоставит Сирии помощь в размере 160 млн евро до конца года, а отмена санкций будет зависеть от выполнения условий Брюсселя, включая процесс мирной передачи власти, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

    Евросоюз рассматривает возможность отмены санкций против Сирии, однако это решение будет зависеть от выполнения определенных условий, сообщает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ключевым требованием является мирная передача власти в Сирии. Она также подробно обсудила этот вопрос с президентом Турции Реджепом Эрдоганом во время их встречи.

    Фон дер Ляйен отметила, что в рамках поддержки Сирии Евросоюз предоставит стране до конца года 160 млн евро. Это заявление подчеркнуло приверженность ЕС своим обязательствам по поддержке Сирии, несмотря на существующие санкции. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что данные меры направлены на поддержку сирийского народа в нынешних сложных условиях.

    Кроме того, Урсула фон дер Ляйен подтвердила восстановление дипломатических контактов между Брюсселем и Дамаском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатов ЕС Кая Каллас заявила, что говорить о признании переходного правительства Сирии и снятии санкций с группировки ХТШ преждевременно, однако это не должно мешать переговорам.

    Кроме того, Каллас заявила, что конец диктатуры Башара Асада является позитивным и долгожданным событием, которое демонстрирует слабость его сторонников, России и Ирана.

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    18 декабря 2024, 00:33 • Новости дня
    Курды предложили создать демилитаризованную зону в Кобани на севере Сирии

    Курдская коалиция СДС предложила создать зону в Кобани под контролем американских военных

    Tекст: Вера Басилая

    Курдская коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) предложила создать демилитаризованную зону в Айн-эль-Арабе (Кобани) на севере Сирии под контролем американских войск, заявил военный руководитель курдской коалиции Мазлюм Абди.

    Военный руководитель курдской коалиции «Силы демократической Сирии» Мазлюм Абди предложил создать демилитаризованную зону в Айн-эль-Арабе, известном как Кобани, на севере Сирии, данная инициатива направлена на снижение напряженности на границе с Турцией и обеспечение безопасности региона, передает ТАСС.

    Абди подчеркнул, что курды сохраняют приверженность режиму прекращения огня и готовы создать демилитаризованную зону, чтобы устранить озабоченность Турции по поводу безопасности ее границ. Он заявил, что зона будет находиться под контролем американских военных, которые сформируют отряды для ее охраны.

    Ранее представитель курдской СДС Абдельсалам Ахмад выразил опасения, что после прихода вооруженной оппозиции Сирия может столкнуться с внутренними конфликтами, аналогичными ливийскому сценарию.

    Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ в Сирии.

    Курды, под контролем которых находятся районы северо-востока Сирии, противостоят «Сирийской национальной армии», протурецкому формированию, которое вместе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) свергло власть в Сирии.

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    16 декабря 2024, 10:28 • Новости дня
    В МИД опровергли информацию об инцидентах с российским флагом в Дамаске

    Диппредставительство в Дамаске опровергло информацию об инцидентах с российским флагом

    Tекст: Вера Басилая

    В российском диппредставительстве в Дамаске не было инцидентов с флагом России, посол Александр Ефимов продолжает работу в Сирии на своем месте, сообщили в посольстве.

    Инциденты с российским флагом над посольством России в Дамаске не фиксировались, заявили ТАСС в диппредставительстве.

    В посольстве также сообщили, что российский посол в Сирии Александр Ефимов остается в Дамаске, он продолжает работу.

    Ранее в ДСКЦ МИД России сообщили об эвакуации из Дамаска части персонала российских загранпредставительств. Там также уточнили, что работа посольства продолжается.

    Новые власти Сирии сообщили, что Россия переместила не менее 400 военных из района Дамаска на авиабазу Хмеймим в координации с ними.

    Лидер новых властей Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами.

    В свою очередь замглавы МИД России Богданов сообщил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

    Также сообщалось, что Москва близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

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    19 декабря 2024, 04:03 • Новости дня
    Турция отказалась от операции в Сирии при условии решения курдской проблемы

    Турция не будет вмешиваться в Сирию при полном контроле новых властей над курдами

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что военная операция против курдских сил в Сирии не состоится, если новые власти страны смогут решить проблему с контролем над территориями, где проживают курды.

    Турция не будет проводить военную операцию против курдских «Сил народной самообороны» в Сирии, если новые власти страны возьмут под полный контроль все территории, включая районы проживания курдов, передает ТАСС. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera. Он подчеркнул, что серьезной угрозой для Турции остается расширение Рабочей партии Курдистана в Сирии.

    Фидан отметил, что с приходом новой администрации в Дамаске, вопросы безопасности и контроля над территорией становятся их прямой ответственностью. В связи с этим, Турция не видит необходимости вмешиваться, если сирийские власти справятся с данной задачей. Также Фидан выразил надежду, что сирийские беженцы смогут добровольно вернуться домой, если ситуация стабилизируется.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Турция наращивает военное присутствие вдоль границы с Сирией, что может свидетельствовать о подготовке к вторжению. Однако Фидан заверил, что Анкара не намерена сохранять свое присутствие в Сирии, если угрозы миграции и терроризма будут устранены.

    Турция уже проводила военные операции на территории Сирии для создания зоны безопасности вдоль границы. В 2019 году была проведена операция «Источник мира», в результате которой была создана зона безопасности в провинциях Хасеке и Ракка. Ранее операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» привели к созданию аналогичных зон в других регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курдская коалиция «Силы демократической Сирии» предложила создать демилитаризованную зону в Айн-эль-Арабе на севере Сирии под контролем американских войск, об этом заявил военный руководитель курдской коалиции Мазлюм Абди здесь. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Турция играет ключевую роль в будущем Сирии после свержения Башара Асада повстанцами, поддержанного Анкарой. США рассматривают возможность отправки военнослужащих в Сирию для реализации задач, озвученных госсекретарем Энтони Блинкеном и контактной группой, в поддержку переходного политического процесса, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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