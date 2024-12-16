Песков: Будущее российских баз в Сирии пока не определено

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что Москва взаимодействует с силами, контролирующими ситуацию в Сирии, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от диалога, сообщает ТАСС.

Так Песков ответил на вопрос о подтверждении информации о том, что Россия рассматривает возможность создания новых баз в Ливии вместо сирийских.

Ранее сообщалось, что Россия переместила не менее 400 военных из района Дамаска на авиабазу Хмеймим в координации с новыми властями Сирии.

Также сообщалось, что лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами.

СМИ сообщали, что российская сторона проводит переговоры с новым сирийским руководством, чтобы сохранить две свои военные базы на территории этого государства.



