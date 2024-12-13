Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.4 комментария
СМИ: Россия ведет переговоры по сохранению баз в Сирии
ТАСС: Россия ведет переговоры по сохранению баз в Сирии
Российская сторона проводит переговоры с новым сирийским руководством, чтобы сохранить две свои военные базы на территории этого государства, сообщил знакомый с ходом переговоров источник.
Россия ведет переговоры с представителями новых властей Сирии о сохранении прежнего статуса военных баз в Тартусе и Латакии, сказал собеседник ТАСС.
«Российская сторона заручилась временными гарантиями безопасности, поэтому военные базы функционируют в обычном режиме», – добавил источник.
Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов отмечал, что Москва рассчитывает, что ее базы на сирийской территории сохранятся, поскольку они играют важную роль в совместной борьбе с терроризмом. До этого сирийский оппозиционер Мухаммед Аллуш заявлял, что новые власти Сирии обсудят судьбу военных баз России.