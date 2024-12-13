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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

    16 комментариев
    13 декабря 2024, 18:59 • Новости дня

    СМИ: Россия ведет переговоры по сохранению баз в Сирии

    ТАСС: Россия ведет переговоры по сохранению баз в Сирии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона проводит переговоры с новым сирийским руководством, чтобы сохранить две свои военные базы на территории этого государства, сообщил знакомый с ходом переговоров источник.

    Россия ведет переговоры с представителями новых властей Сирии о сохранении прежнего статуса военных баз в Тартусе и Латакии, сказал собеседник ТАСС.

    «Российская сторона заручилась временными гарантиями безопасности, поэтому военные базы функционируют в обычном режиме», – добавил источник.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов отмечал, что Москва рассчитывает, что ее базы на сирийской территории сохранятся, поскольку они играют важную роль в совместной борьбе с терроризмом. До этого сирийский оппозиционер Мухаммед Аллуш заявлял, что новые власти Сирии обсудят судьбу военных баз России.

    10 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада
    Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Двоюродный брат Башара Асада, Сулейман Асад, был казнен сирийской оппозицией на площади в Латакии, после входа в него сил вооруженной оппозиции. Родственник экс-президента руководил силами национальной обороны.

    Сирийская оппозиция публично казнила Сулеймана Асада, двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада, сообщает RT со ссылкой на Alkhali24.

    Издание уточнило, что с прибытием сирийских повстанцев в Латакию было объявлено о смерти Сулеймана Асада, возглавлявшего национальные силы обороны. Причиной расправы стали родственные связи казненного с бывшим президентом и обвинения в преступлениях против тех, кто выступал против режима Башара Асада. Казнь была проведена вскоре после перехода города под контроль оппозиционных сил.

    Напомним, свергнутый президент Сирии Башар Асад и его семья получили политическое убежище в России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что решение о предоставлении убежища было принято Владимиром Путиным.

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    11 декабря 2024, 14:23 • Новости дня
    Раскрыт путь побега Асада из Сирии

    Bloomberg: Асада из Сирии вывезли российские спецслужбы с авиабазы Хмеймим

    Раскрыт путь побега Асада из Сирии
    @ SANA/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Сирии Башар Асад и его семья были эвакуированы из страны российскими спецслужбами с авиабазы Хмеймим, сообщает Bloomberg.

    Россия убедила Башара Асада, что он проиграет борьбу против вооруженных группировок, возглавляемых бывшим филиалом «Аль-Каиды» HTS, и предложила ему и его семье безопасный выход из страны, если он немедленно уедет, сообщает Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника.

    Согласно двум источникам, российские разведчики организовали побег, вылетев с Асадом через свою авиабазу в Сирии. Один из них отметил, что транспондер самолета был выключен, чтобы избежать отслеживания.

    Эта операция положила конец более чем полувековому правлению династии Асадов. Башар Асад стал президентом после своего отца Хафеза, который руководил страной с 1971 года до своей смерти в 2000 году.

    Через несколько часов после отъезда Асада боевики без сопротивления вошли в Дамаск и заявили о победе в конфликте, который продолжался почти 14 лет.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации в Кремле относительно казни двоюродного брата бывшего сирийского лидера Башара Асада.

    Накануне он сообщил, что Башар Асад лично принял решение оставить пост. Песков также подтвердил, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье было принято Владимиром Путиным.

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    13 декабря 2024, 19:21 • Видео
    Трамп против Украины

    Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

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    11 декабря 2024, 20:23 • Новости дня
    В Сирии сожгли мавзолей отца Асада

    Толпа сожгла мавзолей Хафеза Асада в сирийской Латакии

    В Сирии сожгли мавзолей отца Асада
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    В провинции Латакия вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада, бывшего президента Сирии и отца Башара Асада, а в соцсетях распространились видео с горящим мавзолеем и вооруженными людьми вокруг него.

    Инцидент произошел в мавзолее в городе Кардаха в провинции Латакия, где также захоронены старший сын Хафеза, Басиль, и его супруга Аниса Махлюф. Видео, появившиеся в соцсетях, демонстрируют, как могила охвачена огнем, а вокруг нее находятся вооруженные люди в масках, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Annahar.

    Напомним, 8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии захватила гостелевидение в Дамаске и объявила о контроле над страной. Бывший премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он и несколько министров остаются в стране, они установили контакт с руководством вооруженной оппозиции.

    В МИД России заявили, что Башар Асад покинул страну после переговоров с участниками конфликта, передав власть мирно. Асад вместе с семьей прибыл в Москву, где им предоставлено убежище. Российские официальные лица находятся в контакте с сирийской оппозицией, которая гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.


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    10 декабря 2024, 23:22 • Новости дня
    Турция обвинила Израиль в угрозе будущему Сирии

    Турция осудила действия Израиля на сирийской территории

    Турция обвинила Израиль в угрозе будущему Сирии
    @ Thanassis Stavrakis/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с резкой критикой Израиля, обвинив его в угрозе суверенитету и территориальной целостности Сирии, и выразил поддержку сирийскому народу.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль своими действиями угрожает будущему Сирии. В своем выступлении на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции он подчеркнул, что действия Израиля на сирийской территории подрывают суверенитет государства, передает РИА «Новости».

    Фидан отметил, что когда международное сообщество оставило Сирию без поддержки, Турция стала единственной страной, которая встала на защиту сирийского народа. Теперь, по его словам, сирийцы могут вернуться в свою страну, а Турция готова работать со всеми сторонами для создания мирной Сирии, свободной от терроризма и дискриминации.

    Министр осудил Израиль за «оккупационный менталитет» и подчеркнул, что израильская агрессия и беззаконие продолжаются. «Мы всегда будем рядом с нашими сирийскими братьями и сестрами», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара поддержит создание инклюзивного сирийского правительства. Он выразил надежду на мир и стабильность в Сирии и отметил, что Турция поможет сирийцам восстановить страну.

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    12 декабря 2024, 22:19 • Новости дня
    МИД: Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией

    Замглавы МИД России Богданов сообщил о контактах с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии

    МИД: Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов. По информации западных СМИ, Москва также близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

    «Установлен контакт, конечно, с политическим комитетом (ХТШ*), который работает сейчас в Дамаске в одном из отелей. Там они встречаются с представителями дипкорпуса. Представители нашего посольства с ними встречались», – приводит слова Богданова РИА «Новости».

    Основной темой обсуждений стала безопасность российской дипломатической миссии и граждан на территории Сирии. Богданов отметил, что переговоры проходят в конструктивной атмосфере. Российская сторона надеется на выполнение обещаний участников переговоров, чтобы обеспечить стабильность в регионе и избежать эксцессов.

    Как пишут западные СМИ, Москва также ведет переговоры с новыми лидерами Сирии о сохранении военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По сообщению Bloomberg, Россия близка к заключению этого соглашения. Источники агентства в Москве, Европе и на Ближнем Востоке подтвердили, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются.

    Эти базы, отмечает издание, играют стратегическую роль для России. База в Тартусе служит важным узлом в Средиземноморье, а авиабаза в Хмеймиме используется для поддержки операций России в Африке, что позволяет Москве укреплять свое политическое и экономическое влияние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии. Ошибки в управлении Сирией привели к падению режима Башара Асада и недееспособности сирийской армии, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Коментарии (4)
    12 декабря 2024, 16:12 • Новости дня
    Израильские самолеты нанесли ракетные удары по Дамаску

    Израильские истребители нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские истребители нанесли серию ракетных ударов по окрестностям Дамаска, в результате чего в нескольких районах прозвучали мощные взрывы.

    Израильские истребители нанесли серию ракетных ударов по окрестностям Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на сирийскую газету Al Watan.

    В результате атак в нескольких районах столицы Сирии прозвучали сильные взрывы. Несмотря на обстрелы, самолеты израильских ВВС продолжают находиться в воздушном пространстве над Дамаском, осуществляя маневры на средней высоте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль уничтожил весь военный флот Сирии, ударил по военным объектам и порту Латакии, а также назвал условие вывода войск с Голанских высот.

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    11 декабря 2024, 10:32 • Новости дня
    Анкара заявила о мировой поддержке турецких принципов урегулирования в Сирии

    Фидан: Страны ЕС, ООН и Ближнего Востока поддержали принципы Турции по Сирии

    Анкара заявила о мировой поддержке турецких принципов урегулирования в Сирии
    @ AHMED JALIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что международные организации и правительства стран поддержали предложенные Турцией принципы политического урегулирования в Сирии, направленные на решение ключевых проблем региона.

    Фидан заявил, что международное сообщество поддерживает подход Анкары к политическому урегулированию в Сирии, сообщает ТАСС. Он отметил, что Турция активно сотрудничает с международными организациями и представителями различных стран, включая Европейский союз и ООН, чтобы обеспечить быструю реакцию на экономические и социальные проблемы в Сирии.

    Фидан подчеркнул, что Турция стремится к созданию в Сирии условий, где отсутствуют терроризм и угрозы соседним странам, а также уважаются права всех меньшинств. Он заявил, что это должна быть страна, в которую возвращаются беженцы, и где каждый может чувствовать себя в безопасности. Также важным аспектом является обеспечение имущественных прав граждан.

    Министр заверил, что сформулированные Турцией принципы нашли полную поддержку среди ее международных партнеров. Фидан добавил, что пока властные структуры в Дамаске действуют в соответствии с этими принципами, международное сообщество будет продолжать поддерживать предложенную Турцией концепцию урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с резкой критикой Израиля, обвиняя его в угрозе суверенитету и территориальной целостности Сирии; президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал поддержать инклюзивное правительство в Сирии; Турция укрепила свое влияние в Сирии после падения режима Башара Асада, что позволяет Эрдогану претворять в жизнь давние политические планы.

    Коментарии (14)
    13 декабря 2024, 01:15 • Новости дня
    МИД заявил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии

    Замглавы МИД России Богданов заявил, что Москва рассчитывает сохранить военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом

    МИД заявил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии
    @ Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия рассчитывает на сохранение своих военных баз в Сирии, которые играют важную роль в совместной борьбе с терроризмом, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.

    Богданов сказал, что борьба с терроризмом и остатками террористической группировки «Исламское государство» не завершена и требует коллективных усилий, в которых российское военное присутствие в Сирии играет «важную роль», передает РИА «Новости».

    Богданов подчеркнул, что базы продолжают находиться на сирийской территории. На вопрос о том, рассчитывает ли Россия на их сохранение, он ответил утвердительно: «Наверное, пока других решений не принималось».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция в Сирии захватила власть. Российские военные принимают дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности своих баз в Сирии.

    Богданов сообщил, что Россия установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

    По сообщению Bloomberg, Россия близка к заключению соглашения с новыми лидерами Сирии о сохранении военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

    Коментарии (9)
    12 декабря 2024, 08:36 • Новости дня
    Стало известно о планах внедрить «турецкую модель управления» в Сирии

    Turkiye: В Сирии внедрят «турецкую модель» управления после отставки Башара Асада

    Стало известно о планах внедрить «турецкую модель управления» в Сирии
    @ Zegers/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Сирии планируется внедрить турецкую модель управления после отставки Башара Асада и формирования нового правительства, сообщает газета Turkiye.

    Турецкое издание Turkiye пишет, что в Сирии планируется внедрение «турецкой модели» управления после формирования нового постоянного правительства, передает ТАСС.

    Источники сообщили, что такая модель управления уже реализована на севере Сирии, где проживают около 5 млн человек. Этот регион управляется на основе инициатив Турции, охватывая муниципальные услуги, армию, полицию и образовательные учреждения. Анкара подготовила администрацию безопасной зоны в военном и административном аспектах.

    Источники в турецкой администрации и правящей Партии справедливости и развития подчеркивают, что национальные силы, поддерживаемые Турцией, станут основной опорой в Сирии в новом периоде. В рамках новой системы планируется проведение экономических и политических реформ, а также создание структуры, в которой будут представлены все сегменты общества.

    По данным издания Turkiye, порядка 10 млн сирийцев имеют органические связи с Турцией, из них 5 млн находятся в безопасной зоне и говорят по-турецки. Турция стремится создать в Сирии систему с высоким уровнем представительства всех точек зрения и слоев общества.

    Партия арабского социалистического возрождения («Баас»), которая правила Сирией свыше 60 лет, объявила о приостановке своей деятельности в стране, и соответствующее решение было подписано заместителем генсека партии Ибрагимом аль-Хадидом.

    Также сообщалось, что вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирийской Арабской Республике, а Башар Асад получит политическое убежище в России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что к краху политической власти Башара Асада в Сирии привели долгосрочные внутренние и внешние политические факторы.

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    11 декабря 2024, 01:32 • Новости дня
    Оппозиция захватила город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии

    Сирийская оппозиция установила контроль над Дейр-эз-Зором

    Tекст: Максим Попов

    Сирийская вооруженная оппозиция объявила о полном контроле над Дейр-эз-Зором, ключевым городом на северо-востоке страны, сообщило «Аль-Ватан».

    По информации издания, вооруженная оппозиция в Сирии заявила о взятии под контроль города Дейр-эз-Зор. Это произошло после интенсивных боев и отступления правительственных сил, передает РИА «Новости».

    «Наши силы взяли полный контроль над городом Дейр-эз-Зор», – говорится в сообщении командования.

    Журналисты отметили, что в настоящее время оппозиционные отряды продвигаются вглубь города, укрепляя свои позиции и создавая блокпосты. Захват Дейр-эз-Зора может существенно изменить динамику вооруженного конфликта в регионе.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря руководство сирийской оппозиции приказало своим бойцам отступить из занятых городов, включая Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, заменив их полицией и силами безопасности, которые связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). До этого в Дамаске, Латакии и Тартусе ввели комендантский час.

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    12 декабря 2024, 10:55 • Новости дня
    Курдский генерал предупредил о риске возрождения ИГИЛ

    Курдский генерал заявил, что действия США в Сирии приведут к возрождению ИГИЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Генерал курдских сил в Сирии Мазлум Кобани предупредил, что недавние действия США могут создать вакуум, который позволит ИГИЛ усилиться, поскольку курдские силы вынуждены отвлекать войска от охраны тюрем для обороны рубежей.

    Генерал Мазлум Кобани, командующий курдскими силами в Сирии, обвинил Соединенные Штаты в том, что они оставляют своих курдских союзников без поддержки в критический момент. Как отмечает The New York Times, это может привести к возрождению Исламского государства (ИГИЛ), особенно на фоне политической нестабильности в Сирии.

    Курдские силы играли ключевую роль в борьбе США и их союзников против ИГИЛ, однако недавние действия Турции и поддерживаемых ею групп ставят под угрозу мир, достигнутый с такими усилиями. В последние дни курды подверглись нападению со стороны турецких беспилотников и военных сил в районах Манбидж и Кобани.

    Генерал Кобани отметил, что из-за необходимости защищать свои позиции на передовой курды вынуждены отвлекать силы от охраны тюрем, где содержатся более 9 тыс. бойцов ИГИЛ. «Это создает вакуум, который может быть использован ИГИЛ и другими игроками», – сказал он.

    США, которые до сих пор не приняли твердую позицию по защите курдов от атак, оказывают лишь ограниченную военную поддержку. Генерал Кобани заявил, что помощь ограничивается наблюдением с дронов и посредничеством в переговорах между курдами и другими группами.

    На фоне эскалации конфликта между курдами и поддерживаемыми Турцией группами две страны НАТО – США и Турция – оказываются в сложной ситуации. Американские войска все еще остаются в Сирии, продолжая работу с курдами, однако их численность ограничена.

    Напомним, в ночь на четверг курды сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в Сирии. Сейчас под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии. Они противостоят «Сирийской национальной армии».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто поделит власть в новой Сирии.

    Коментарии (4)
    13 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    Сирийская деревня решила присоединиться к Израилю
    Сирийская деревня решила присоединиться к Израилю
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жители деревни Хадер на юге Сирии заявили о желании присоединиться к Израилю, опасаясь прихода к власти суннитской оппозиции в Дамаске.

    Жители друзской деревни Хадер, расположенной на юге Сирии, высказались за присоединение к Израилю, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Израиля Kan. Отмечается, что желание присоединиться якобы обусловлено опасениями после возможного прихода к власти в Дамаске суннитской оппозиции.

    На видеозаписи, которая, как утверждается, была сделана во время собрания десятков жителей Хадера, они требовали присоединения к израильским Голанам. «Мы хотим присоединения к израильским Голанам, чтобы сохранить нашу честь, и это касается всех окрестных деревень, потому что судьба Хадера – это судьба всего нашего региона», – цитирует портал Ynet одного из участников встречи.

    Подлинность видео пока не подтверждена, оно активно распространяется в соцсетях. Деревня Хадер расположена в буферной зоне между Сирией и Израилем.

    Ранее Израиль заявлял, что не планирует выводить свои войска из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией. Удары Израиля по сирийской Латакии затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии.

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    11 декабря 2024, 10:14 • Новости дня
    Стало известно о решении США оставить войска в Сирии после падения Асада

    Reuters: Вашингтон оставит войска в Сирии после падения режима Асада для борьбы с ИГИЛ

    Стало известно о решении США оставить войска в Сирии после падения Асада
    @ Hussein Malla/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американские войска останутся в Сирии после падения режима Башара Асада в рамках миссии по борьбе с терроризмом, сосредоточенной на уничтожении боевиков ИГИЛ, пишет Reuters.

    Американские войска останутся на территории Сирии после падения режима президента Башара Асада, сообщает Reuters. Об этом заявил Джон Файнер, заместитель советника по национальной безопасности Белого дома, на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что присутствие американских сил в Сирии направлено на борьбу с исламистами группировки «Исламское государство».

    Файнер отметил, что войска США находятся в Сирии уже более десяти лет с целью борьбы с ИГИЛ, и подчеркнул, что Америка продолжает придерживаться этой миссии. На вопрос о том, останутся ли американские войска в Сирии, Файнер ответил утвердительно. В 2014 году «Исламское государство» захватило обширные территории Сирии и Ирака, но было выбито оттуда коалицией под руководством США к 2019 году.

    После захвата Дамаска сирийскими повстанцами и бегства Асада в Россию Вашингтон рассматривает свое военное присутствие как защиту от возможной нестабильности. Остается неясным, как новые сирийские власти будут относиться к присутствию американских войск. США по-прежнему считают террористической организацией суннитскую группу «Хайят Тахрир аш-Шам», которая играла ключевую роль в свержении Асада.

    Файнер также сообщил, что нет никаких формальных изменений в политике США по отношению к террористическим группам. Он отметил, что Вашингтон будет следить за действиями этих групп, чтобы оценить их намерения. Кроме того, администрация Байдена поддерживает контакт с командой новоизбранного президента Дональда Трампа, информируя ее о событиях в Сирии.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия прилагает усилия для обеспечения безопасности своих граждан в Сирии, несмотря на драматическую обстановку.

    Российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии, оставив их до падения режима Башара Асада.

    В Сирии сформировано временное правительство, которое будет функционировать до марта 2025 года, как сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед Аль-Башир.

    Коментарии (13)
    11 декабря 2024, 20:57 • Новости дня
    Во дворце Асада нашли таблетки от тревожного состояния

    NYT: Во дворце Асада нашли таблетки от тревожного состояния

    Во дворце Асада нашли таблетки от тревожного состояния
    @ REUTRERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В президентском дворце бывшего сирийского президента Башара Асада обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы.

    Боевики и местные жители обнаружили таблетки бензодиазепина в президентском дворце Асада, передает РБК со ссылкой на New York Times. Это лекарство обычно выписывается для лечения тревоги и бессонницы.

    Помимо лекарств, в кабинете экс-президента находилось множество книг и различных документов. Среди найденного выделяются «История российских вооруженных сил», карта северо-восточной Сирии и биография самого Башара Асада.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Башар Асад лично принял решение оставить пост. Он отмечал, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье в России было принято президентом Владимиром Путиным.

    Коментарии (7)
    13 декабря 2024, 05:09 • Новости дня
    Турция объявила о «превентивных мерах» против курдских сил в Сирии

    Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Анкара намерена принять меры против террористической группировки «Исламское государство» и курдских организаций, которые Турция также считает террористическими, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

    «Президент Эрдоган заявил, что Турция примет превентивные меры против всех террористических организаций, особенно РПК/PYD/YPG и ИГ*, действующих в Сирии», – приводит РИА «Новости» сообщение канцелярии турецкого лидера.

    Он отметил, что эти группы, действующие в Сирии, представляют угрозу для Турции и ее национальной безопасности.

    Эрдоган подчеркнул, что Турция, «как единственная страна НАТО, сражавшаяся с ИГ* лицом к лицу», не позволит РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и ее подразделениям использовать текущую ситуацию в Сирии в своих интересах. Кроме того, «Турция никогда не допустит слабости в борьбе с ИГ*», отметил он.

    Эрдоган выразил поддержку сохранению территориальной целостности и унитарной структуры Сирии. Он подчеркнул важность совместной работы международного сообщества над восстановлением и реконструкцией страны.

    YPG – курдские вооруженные формирования в Сирии, «Отряды народной самообороны». PYD – политическая партия сирийских курдов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии. Они подняли флаги оппозиции над административными учреждениями в своих населенных пунктах. Курды при этом противостоят «Сирийской национальной армии». СНА – протурецкое формирование, которое вместе с «Хайят Тахрир аш-Шам» свергло власть в Сирии.

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