Сирийская оппозиция обещала рассмотреть судьбу российских баз в стране

Сирийские власти решили рассмотреть судьбу российских и американских военных баз в стране

Tекст: Елизавета Шишкова

Аллуш отметил, что вопрос российских военных баз будет рассмотрен новыми властями с точки зрения интересов сирийского народа и России. Аллуш подчеркнул, что решение будет принято в интересах суверенитета Сирии, передает ТАСС.

Он также заявил, что народ Сирии сам будет решать вопрос о присутствии американских военных в стране. Он выразил надежду на то, что Сирия станет страной локального и глобального мира без иностранных военных баз.

Ранее издание WP сообщало, что российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии.

Судьба российских военных баз остается неясной на фоне стремительно меняющейся обстановки в Сирии.

В Госдепе США заявили, что судьбу российских военных баз на сирийской территории должен решить народ Сирии.