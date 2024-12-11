Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.0 комментариев
Сирийская оппозиция обещала рассмотреть судьбу российских баз в стране
Сирийские власти решили рассмотреть судьбу российских и американских военных баз в стране
Новые власти Сирии обсудят судьбу военных баз России, учитывая интересы сирийского народа и России, сообщил сирийский оппозиционер Мухаммед Аллуш.
Аллуш отметил, что вопрос российских военных баз будет рассмотрен новыми властями с точки зрения интересов сирийского народа и России. Аллуш подчеркнул, что решение будет принято в интересах суверенитета Сирии, передает ТАСС.
Он также заявил, что народ Сирии сам будет решать вопрос о присутствии американских военных в стране. Он выразил надежду на то, что Сирия станет страной локального и глобального мира без иностранных военных баз.
Ранее издание WP сообщало, что российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии.
Судьба российских военных баз остается неясной на фоне стремительно меняющейся обстановки в Сирии.
В Госдепе США заявили, что судьбу российских военных баз на сирийской территории должен решить народ Сирии.