Как России сохранить военные базы в Сирии

Tекст: Роман Крецул

Российские военные принимают дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности баз в Сирии, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что безопасность этих объектов является приоритетной задачей, поэтому налаживаются необходимые контакты и принимаются меры предосторожности.

По словам Пескова, вопрос сохранения российских баз в Хмеймиме и Тартусе в дальнейшем будет зависеть от переговоров с будущим руководством Сирии. Он также указал, что сейчас в стране наблюдается период трансформации и нестабильности, что делает преждевременным обсуждение этого вопроса.

В то же время источник ТАСС в Кремле сообщал, что российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений на территории республики. По его словам, российские представители контактируют с сирийской оппозицией.

В то же время оппозиционер Анас аль-Абда, входящий в сирийский национальный совет, базирующийся в Стамбуле, отметил, что для новых властей страны крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией. Он подчеркнул, что Россия является «очень важным игроком в мире», сотрудничество с ней поможет Сирии справиться с многочисленными вызовами.

В свою очередь, член исполнительного аппарата и глава отдела внешних связей Сирийского национального координационного комитета Ахмед Аль-Асрави выразил уверенность в том, что Сирии не следует отказываться от соглашений с Россией, которые отвечают ее интересам. «Мы должны связать их с интересами Сирии и ее связью с арабским делом», – цитирует Аль-Асрави РИА «Новости».

Напомним, ключевые места дислокации российских военных в Сирии – это авиабаза Хмеймим и пункт базирования ВМФ в Тартусе. Они находятся в западной части республики (Латакия) на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и Дамаск подписали два соглашения, которые определяли порядок использования баз на ближайшие 49 лет с опциями автоматического продления еще на 25 лет.

По мнению экспертов, представители России наверняка вели переговоры о сохранении баз еще до того, как боевики на севере и оппозиция на юге начали свою военную операцию. Однако сейчас появляется риск того, что эти группировки начнут воевать между собой, допустил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

В этой связи России придется, наоборот, усилить свое присутствие в Сирии, «налаживать отношения с разными сторонами, следить за ними, наблюдать и вести переговоры». По его словам, оставлять базы нельзя – они имеют важное геополитическое значение и обеспечивают присутствие России в Африке и Восточном Средиземноморье.

«При этом в Сирии сейчас создается широкий спектр рисков для наших военных баз: от террористических атак, в том числе с использованием БПЛА, до полного вывода российских военных. Надо понимать, что у нас базы были не только в Тартусе и в Хмеймиме. Российское присутствие фактически распространялось на всю территорию, которую контролировали правительственные силы», – также обратил внимание военкор Александр Коц.

Речь идет о Пальмире, курдских землях и Манбидже. «Насколько мы понимаем, на сегодня имеется договоренность о том, чтобы с этих территорий наши военные выехали беспрепятственно. И судя по тому, что видно на кадрах в арабском сегменте соцсетей, они организованно выходят со своим вооружением и техникой, двигаясь в сторону основного места дислокации – это Хмеймим и Тартус», – рассказывает спикер.

По его словам, на эти две точки логистически завязаны практически все проекты России на африканском континенте. «Чтобы добраться в Африку, в качестве промежуточной точки всегда использовалась авиабаза в Хмеймиме. Если же нас оттуда «попросят», все договоренности окажутся под угрозой», – детализирует аналитик.

Коц объясняет: Африка сейчас для России играет важнейшую роль. «Силами этого региона мы обеспечиваем политику многополярного мира и прорываем изоляцию, которую навязывает Запад. Более того, потеря баз отразится на всем нашем присутствии в Средиземноморье», – допускает эксперт.

«Если мы покинем Тартус, то в этом регионе нам вряд ли кто-то «нальет стакан пресной воды». Также нам придется свести к минимуму учения на этом направлении. При этом доверять заявлениям оппозиции, пришедшей к власти в Дамаске, нам не стоит»,

– полагает Коц. «Оппозиция сейчас крайне неоднородна: это разные группировки, которые когда-то враждовали между собой и, возможно, до сих пор не достигли мира. В стране может сложиться ситуация, когда представитель в условном Стамбуле скажет одно, в Катаре – другое, а глава ХТШ (запрещена в России) Абу Мохаммед аль-Джулани заявит третье», – рассуждает военкор.

Сейчас у новой сирийской власти идет процесс формирования внешнего имиджа. «Они говорят нечто такое, что не соотносится с привычным представлением о них. Но всегда стоит держать в голове тот факт, что мы бомбили эти группировки, когда освобождали Алеппо и другие территории. Поэтому какой-то зуб у них на Россию наверняка имеется», – поясняет аналитик.

«Таким образом нам предстоит долгий и сложный дипломатический путь переговоров с теми представителями, которые имеют в стране реальные политический и военный вес. Специалисты по таким переговорам у нас есть, потому что мы вели этот процесс еще когда шла активная фаза операции в Сирии до 2020 года. Конечно, ситуация сейчас сильно поменялась, но наши дипломаты никуда не делись», – объясняет Коц.

На ваш взгляд Кто больше всего выиграл от падения режима Асада в Сирии? Израиль

США

Турция

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Заинтересованность новых сирийских властей в сохранении российских баз будет зависеть от того, что Россия будет предлагать, и о чем она будет договариваться, полагает политолог Кирилл Семенов.

«Необходим диалог, а там уже будет ясно, что стороны могут друг другу предложить, и какие у нас есть общие интересы и точки соприкосновения. Понятно, что пока не сформировано переходное правительство, эти базы останутся, а дальше уже надо будет решать с ними», – пояснил он.

«Пока речи о выводе баз не было, и оппозиция об этом не говорила. Пока все остается как есть», – заключил Кирилл Семенов.