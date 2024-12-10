Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.0 комментариев
WP: Российские военные покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии
Российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии, которые ранее использовались для патрулирования и мониторинга прекращения огня с Турцией, оставив их до падения режима Башара Асада.
Американская газета The Washington Post сообщает, что российские военные покинули свои базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии. Это произошло еще до падения режима Башара Асада, передает Lenta.ru.
По данным местных СМИ, российские подразделения заняли бывшую американскую базу в Манбидже после ухода военных США в 2019 году. Эта база служила перевалочным пунктом для патрулирования прилегающих территорий. В городе Кобани российские военные использовали базу для мониторинга соглашения о прекращении огня с Турцией, достигнутого в марте 2020 года.
Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что судьбу российских военных баз на сирийской территории должен решить народ Сирии, в то время как постоянный представитель Сирии при ООН Кусей ад-Дахак сообщил, что не владеет сведениями о будущем этих баз после смены власти.
На фоне стремительно меняющейся обстановки в Сирии судьба российских военных баз остается неясной.