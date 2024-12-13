МИД заявил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии

Замглавы МИД России Богданов заявил, что Москва рассчитывает сохранить военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом

Tекст: Антон Антонов

Богданов сказал, что борьба с терроризмом и остатками террористической группировки «Исламское государство*» не завершена и требует коллективных усилий, в которых российское военное присутствие в Сирии играет «важную роль», передает РИА «Новости».

Богданов подчеркнул, что базы продолжают находиться на сирийской территории. На вопрос о том, рассчитывает ли Россия на их сохранение, он ответил утвердительно: «Наверное, пока других решений не принималось».

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция в Сирии захватила власть. Российские военные принимают дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности своих баз в Сирии.

Богданов сообщил, что Россия установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам*» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

По сообщению Bloomberg, Россия близка к заключению соглашения с новыми лидерами Сирии о сохранении военных баз в Тартусе и Хмеймиме.