  • Новость часаПутин потребовал не задирать цены на реализацию проекта ВСМ Москва – Петербург
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Сирии сожгли мавзолей отца Асада
    Кеннеди-младший решил доказать причастность ЦРУ к убийству Джона Кеннеди
    Маск стал первым человеком в мире с состоянием 400 млрд долларов
    Минобороны: Киев ударил по аэродрому в Таганроге ракетами ATACMS
    AP: Байден одобрил секретный меморандум по России, Китаю и Ирану
    Зеленский: Признание потери территорий вызовет раскол на Украине
    Молдавия ввела чрезвычайное положение в энергетике
    Во дворце Асада нашли таблетки от тревожного состояния
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    5 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    15 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мировой либерализм полностью отменил приличия

    Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.

    2 комментария
    11 декабря 2024, 22:15 • В мире

    Передел Сирии перерастает в резню

    Передел Сирии перерастает в резню
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Роман Крецул

    В Сети появляется все больше роликов с расправами над жителями Сирии. Вал чудовищных кадров дает основания говорить о начале гражданской войны в стране. Группировки, пришедшие к власти, конфликтуют друг с другом, и их противоборство будет усиливаться в ходе дележа территорий и ресурсов бывшей страны. Кроме того, без армии и полиции обострились этноконфессиональные конфликты – сведения давних счетов выливаются в настоящую резню.

    По мере того как новые власти Сирии пытаются установить контроль над городами и провинциями Сирии, в Сеть хлынула волна видеоматериалов с казнями и пытками жителей республики. Также сообщалось о якобы казни двоюродного брата Башара Асада из-за того, что он «связан с Башаром семейными узами и кровью миллионов сирийцев», передает RT.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о судьбе Сулеймана. «Мы, разумеется, сейчас внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии. Будем дальше очень внимательно смотреть, конечно же, и исходить из тех реалий, которые складываются на земле», – сказал он.

    Тем не менее в Сети появляются ролики шокирующего содержания. Например, на одном из видео боевики расстреливают госпитализированных солдат правительственной армии. На другом – тащат веревками полуживого человека по дороге. На третьем – избивают военного в присутствии его матери. И подобных роликов только за последние сутки – десятки.  

    Эксперты предупреждают, что некоторые ролики могут быть умышленно «вброшены» в соцсети. «Как минимум часть из них относятся к более ранним событиям гражданской войны», – отмечает востоковед Кирилл Семенов. Однако, по его словам, в большинстве случаев расправы устраивают стихийно возникшие местные группировки, которые смогли получить доступ к оружию.

    По мнению Семенова, ситуация «может перерасти в резню конфессиональных меньшинств». Например, «всех алавитов называют «пособниками режима» и все они в опасности», а в Дамаске и Алеппо «вроде как относительно спокойно, и «вооруженная оппозиция» проводит репрессии «упорядоченно», но никто не может быть уверен, что за ним не придут».

    Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что Россия якобы убедила Башара Асада бежать из Сирии и организовала его отъезд, чтобы тот не повторил судьбу ливийского лидера Муаммара Каддафи. Напомним, осенью 2011 года Каддафи был схвачен террористами и после пыток был убит.

    К слову, в среду стало известно о том, что вооруженная толпа сожгла могилу отца бывшего президента Сирии Башара Асада в его родном городе Кардахе в провинции Латакия. В этом же месте, рядом с Хафезом Асадом, был похоронен его старший сын Басиль, там же была похоронена жена Хафеза Асада – Аниса Махлюф.

    На этом фоне об опасности хаоса в Сирии заговорили и в ЕС. Так, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что «в интересах всех», чтобы пост-асадовская Сирия не скатилась к новой гражданской войне и не породила очередной кризис беженцев. Она призвала новые власти страны не идти по стопам Ирака, Ливии и Афганистана.

    Однако случаев самосуда и расправ будет наблюдаться все больше, так как в Сирии многие желают свести счеты друг с другом, полагает Дмитрий Бридже, эксперт Центра арабо-евразийских исследований. «Потому что нет правительства, нет институтов, нет порядка: страна осталась без армии и полиции и оказалась в глубоком кризисе», – указал он.

    Власть досталась «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация). Они хотят показать себя сторонниками демократии, но будущее Сирии остается неясным, добавил эксперт. «Если бы Асад прямо передал власть оппозиции, ситуация была бы намного проще. Но когда у власти военные группировки, которые не занимались политикой, а только боевыми действиями, они не понимают, что такое суд. Любую проблему они привыкли решать оружием. Поэтому мы все чаще будем видеть случаи самосудов», – сказал Бридже.

    Что касается перспектив развития конфликта внутри Сирии, то пока большинство группировок побаиваются ХТШ, но эта ситуация может измениться. «Из тюрем выпущены тысячи боевиков, в том числе игиловцев (запрещены в России). Сейчас они значительно усилятся», – считает военный эксперт Юрий Лямин.

    Также многое будет зависеть от экономической ситуации в стране: если новому правительству не удастся выправить ситуацию, это ослабит позиции ХТШ. «Против них могут выступить курды (ориентированы на США), которые сейчас противостоят Сирийской национальной армии (СНА). Сейчас под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии и нефтяные поля. Это деньги», – пояснил Лямин.

    Еще одна возможная линия противостояния – конфликт ХТШ и СНА, рассказал эксперт. В предыдущие годы между ними уже были столкновения. Но в ближайшее время такой конфликт не столь вероятен, поскольку обе стороны зависят от Турции, которая, скорее всего, будет пытаться замять ситуацию.

    «Кроме того, там есть группировки на юге страны, которые долгое время находились в мире, но недавно подняли мятеж. Они, наверное, тоже хотят участвовать в дележе власти. Но пока они явно боятся «Хайат Тахрир аш-Шам», потому что сил у них мало. То есть многое будет зависеть от того, насколько ХТШ сможет укрепить свою власть в следующие недели», – пояснил Лямин.

    Особо сложная ситуация складывается в Латакии, где проживают алавиты, на которых держалась власть Башара Асада. Там же расположены ключевые российские военные базы. «Потенциальный очаг возмущения в Латакии есть. Но алавиты сейчас сильно деморализованы. Вся армия была распущена, президент сбежал, это ударило по их моральному духу», – отметил он.

    Эксперт добавил, что в Латакию вошли крупные силы боевиков, в регионе идут внесудебные расправы над бывшими военными. «Пока неясно, смогут ли алавиты собрать силы. Там есть почва для вооруженных выступлений. Новые власти понимают это, поэтому они будут пытаться подавить любое несогласие, причем максимально жестко и показательно», – заключил Лямин.

    Главное
    Зеленский отверг идею рождественского перемирия
    NYT: Трамп может отменить кредит Украине на 20 млрд долларов
    Путин отметил заслугу ИИ в борьбе с преступностью в Москве
    Определена дата рассмотрения вотума доверия Шольцу в Бундестаге
    ЕС согласовал новый пакет санкций против России
    Онлайн-кинотеатры могут лишиться права на фильмы без прокатного удостоверения
    В Петергофе нашли послание реставратора из прошлого века

    Ветряки заставят Европу поднять цены на электроэнергию

    Европейские инвесторы начали отказываться от вложений в морские ветряные электростанции. Это стало невыгодно. Их отпугивают низкий спрос и цены на электроэнергию. Эксперты уверены, что ЕС пойдет на все, чтобы поддержать возобновляемые источники энергии, в которые уже были вложены огромные средства. Даже на дополнительные налоги, которые заплатят простые европейцы. Подробности

    Перейти в раздел

    Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России

    Падение правительства Башара Асада изменит баланс сил на Ближнем Востоке. Избавившись от последней значимой части иранской «Оси сопротивления», Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии. До этого Тель-Авив практически полностью ослабил других союзников Тегерана в регионе. Сможет ли Иран оправиться от столь масштабного ущерба и что это означает для интересов России в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе

    Александр Лукашенко заявил о «трех десятках» площадок для размещения «Орешника» и «не одном десятке» ядерных ракет, которые прибыли в Белоруссию из России. Чем обусловлено подобное насыщение республики сверхмощным оружием, каким будет порядок его использования и что это означает для баланса сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    В споре с Трампом Зеленский пошел на серьезный риск

    Дональд Трамп настаивает на срочном заключении мирного соглашения по Украине и требует соответствующих шагов прежде всего от Владимира Зеленского. Однако планы избранного президента США наталкиваются на упрямство главы киевского режима. Почему Зеленский позволяет себе почти хамство в адрес американских властей и что будет делать в этой ситуации Трамп? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Войну в Сирии продолжил Израиль

      Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

    • Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

      Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

    • Почему пал Асад

      Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............