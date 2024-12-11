Передел Сирии перерастает в резню

Tекст: Роман Крецул

По мере того как новые власти Сирии пытаются установить контроль над городами и провинциями Сирии, в Сеть хлынула волна видеоматериалов с казнями и пытками жителей республики. Также сообщалось о якобы казни двоюродного брата Башара Асада из-за того, что он «связан с Башаром семейными узами и кровью миллионов сирийцев», передает RT.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о судьбе Сулеймана. «Мы, разумеется, сейчас внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии. Будем дальше очень внимательно смотреть, конечно же, и исходить из тех реалий, которые складываются на земле», – сказал он.

Тем не менее в Сети появляются ролики шокирующего содержания. Например, на одном из видео боевики расстреливают госпитализированных солдат правительственной армии. На другом – тащат веревками полуживого человека по дороге. На третьем – избивают военного в присутствии его матери. И подобных роликов только за последние сутки – десятки.

Эксперты предупреждают, что некоторые ролики могут быть умышленно «вброшены» в соцсети. «Как минимум часть из них относятся к более ранним событиям гражданской войны», – отмечает востоковед Кирилл Семенов. Однако, по его словам, в большинстве случаев расправы устраивают стихийно возникшие местные группировки, которые смогли получить доступ к оружию.

По мнению Семенова, ситуация «может перерасти в резню конфессиональных меньшинств». Например, «всех алавитов называют «пособниками режима» и все они в опасности», а в Дамаске и Алеппо «вроде как относительно спокойно, и «вооруженная оппозиция» проводит репрессии «упорядоченно», но никто не может быть уверен, что за ним не придут».

Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что Россия якобы убедила Башара Асада бежать из Сирии и организовала его отъезд, чтобы тот не повторил судьбу ливийского лидера Муаммара Каддафи. Напомним, осенью 2011 года Каддафи был схвачен террористами и после пыток был убит.

К слову, в среду стало известно о том, что вооруженная толпа сожгла могилу отца бывшего президента Сирии Башара Асада в его родном городе Кардахе в провинции Латакия. В этом же месте, рядом с Хафезом Асадом, был похоронен его старший сын Басиль, там же была похоронена жена Хафеза Асада – Аниса Махлюф.

На этом фоне об опасности хаоса в Сирии заговорили и в ЕС. Так, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что «в интересах всех», чтобы пост-асадовская Сирия не скатилась к новой гражданской войне и не породила очередной кризис беженцев. Она призвала новые власти страны не идти по стопам Ирака, Ливии и Афганистана.

Однако случаев самосуда и расправ будет наблюдаться все больше, так как в Сирии многие желают свести счеты друг с другом, полагает Дмитрий Бридже, эксперт Центра арабо-евразийских исследований. «Потому что нет правительства, нет институтов, нет порядка: страна осталась без армии и полиции и оказалась в глубоком кризисе», – указал он.

Власть досталась «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация). Они хотят показать себя сторонниками демократии, но будущее Сирии остается неясным, добавил эксперт. «Если бы Асад прямо передал власть оппозиции, ситуация была бы намного проще. Но когда у власти военные группировки, которые не занимались политикой, а только боевыми действиями, они не понимают, что такое суд. Любую проблему они привыкли решать оружием. Поэтому мы все чаще будем видеть случаи самосудов», – сказал Бридже.

Что касается перспектив развития конфликта внутри Сирии, то пока большинство группировок побаиваются ХТШ, но эта ситуация может измениться. «Из тюрем выпущены тысячи боевиков, в том числе игиловцев (запрещены в России). Сейчас они значительно усилятся», – считает военный эксперт Юрий Лямин.

Также многое будет зависеть от экономической ситуации в стране: если новому правительству не удастся выправить ситуацию, это ослабит позиции ХТШ. «Против них могут выступить курды (ориентированы на США), которые сейчас противостоят Сирийской национальной армии (СНА). Сейчас под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии и нефтяные поля. Это деньги», – пояснил Лямин.

Еще одна возможная линия противостояния – конфликт ХТШ и СНА, рассказал эксперт. В предыдущие годы между ними уже были столкновения. Но в ближайшее время такой конфликт не столь вероятен, поскольку обе стороны зависят от Турции, которая, скорее всего, будет пытаться замять ситуацию.

«Кроме того, там есть группировки на юге страны, которые долгое время находились в мире, но недавно подняли мятеж. Они, наверное, тоже хотят участвовать в дележе власти. Но пока они явно боятся «Хайат Тахрир аш-Шам», потому что сил у них мало. То есть многое будет зависеть от того, насколько ХТШ сможет укрепить свою власть в следующие недели», – пояснил Лямин.

Особо сложная ситуация складывается в Латакии, где проживают алавиты, на которых держалась власть Башара Асада. Там же расположены ключевые российские военные базы. «Потенциальный очаг возмущения в Латакии есть. Но алавиты сейчас сильно деморализованы. Вся армия была распущена, президент сбежал, это ударило по их моральному духу», – отметил он.

Эксперт добавил, что в Латакию вошли крупные силы боевиков, в регионе идут внесудебные расправы над бывшими военными. «Пока неясно, смогут ли алавиты собрать силы. Там есть почва для вооруженных выступлений. Новые власти понимают это, поэтому они будут пытаться подавить любое несогласие, причем максимально жестко и показательно», – заключил Лямин.