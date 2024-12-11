  • Новость часаЭкс-министр обороны Южной Кореи попытался покончить с собой
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе
    Израиль уничтожил весь военный флот Сирии
    Трамп-младший: Cтоимость биткойна вырастет до миллиона долларов
    Прогнозируемые зарплаты курьеров в Москве достигли 300 тыс. рублей
    Депозитарий Euroclear отказался участвовать в изъятии российских активов
    США выделили Украине кредит на 20 млрд долларов с погашением из активов РФ
    Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада
    Турция обвинила Израиль в угрозе будущему Сирии
    В США назвали единственный способ перехвата «Орешника»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Трамп не сможет взять мир нахрапом

    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мировой либерализм полностью отменил приличия

    Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.

    0 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Как здоровье связано с правами человека

    Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще она оказала огромное влияние на мир медицины.

    3 комментария
    11 декабря 2024, 08:54 • В мире

    Кто поделит власть в новой Сирии

    Кто поделит власть в новой Сирии
    @ Коллаж "Взгляд"

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Эра Асадов» в истории Сирии завершилась. В будущее страну поведут лидер движения «Хайат Тахрир аш-Шам» Мухаммед аль-Джулани и глава временного правительства республики Мухаммед аль-Башир. Оба – сторонники ультраконсервативного суннизма, однако на Западе их описывают как приверженцев «прогрессивного джихадизма». Какие политические взгляды на самом деле исповедуют новые первые лица Сирии и на кого они ориентировны?

    Главой временного правительства Сирии станет Мухаммед аль-Башир. Такое решение было принято на совместном заседании совета министров, ранее подчинявшегося экс-президенту страны Башару Асаду, и «правительства спасения», созданного в 2017 году силами «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация).

    Сообщается, что деятельность временного правительства Арабской республики должна завершиться 1 марта 2025 года. Напомним, «Эра Асадов», длившаяся больше 60 лет, окончилась в ночь на 8 декабря. Однако об «архитекторах» новой Сирии известно крайне немного, и даже в экспертном сообществе оценки новых лидеров страны крайне разнятся.

    «Мухаммед аль-Башир долгое время занимал пост главы сирийского правительства спасения, располагавшегося в Идлибе. До этого работал в должности министра развития и гуманитарных вопросов. Инженер по образованию. Также принимал участие в решении многих культурных и религиозных вопросов внутри оппозиционных структур», – сказал Дмитрий Бридже, эксперт Центра арабо-евразийских исследований.

    «Аль-Башира представляют как большого знатока суннизма. Кроме того, он всегда считался сторонником ХТШ и последовательно выступал за реализацию на практике идей политического ислама. Это, конечно, вызывает большие вопросы по поводу работы переходного правительства», – отмечает он.

    «В то же время Мухаммед аль-Джулани обладает крайне богатой и противоречивой биографией. По ряду версий, он является выходцем из Голанских высот, хотя некоторые утверждают, что в этом регионе жили его родители, а сам он появился на свет уже после переезда семьи в Саудовскую Аравию», – считает собеседник.

    «В 2003 году он прибыл в Ирак, где воевал против США на стороне «Аль-Каиды*» (террористическая организация, запрещена в России). В этом движении он быстро приобрел популярность и даже вошел в число лиц, способных принимать те или иные решения от лица всего объединения. Позже был пойман Штатами и отсидел в тюрьме», – акцентирует эксперт.

    «Освободившись, аль-Джулани стал одним из инициаторов создания сирийского отделения ИГ (террористическая организация, запрещена в России). Однако впоследствии он действительно разорвал с ним связи, основав новое движение – ХТШ. Тем не менее, говорить о том, что с тех пор он изменил политические взгляды, наивно», – рассказывает Бридже.

    «Аль-Джулани всегда стоял на позициях радикального исламизма. В последнее время он пытается выстроить новый образ «прогрессивного джихадиста», но в его искренности все же можно усомниться. Так или иначе, именно этому человеку выпала историческая роль «архитектора» новой Сирии», – полагает собеседник.

    «ХТШ возникла на базе слияния сразу нескольких группировок. Организация придерживается взглядов суннитского ультраконсерватизма.

    Собственно, реализацию их политической модели можно оценить уже сейчас по северным территориям Сирии, в частности, в Идлибе. Их подходы во многом схожи с «Братьями мусульманами*» (террористическая организация, запрещена в России)», – говорит политолог.

    «Еще одной важной силой в республике является Сирийская национальная армия (СНА). Это протурецкое формирование, которое ориентируется на создание относительно светского правительства. Движение во многом «играет на руку» Анкаре. В частности, его лидеры выступают за создание демилитаризованной зоны на севере арабской республики», – объясняет эксперт.

    «Кроме того, СНА достаточно агрессивно настроена в отношении курдов. Но все же главную роль в текущих событиях играет ХТШ. Мы видели, что население Сирии как минимум нейтрально отнеслось к приходу этого объединения к власти. На то есть несколько причин. Первая – религиозная», – поясняет он.

    «ХТШ представляет интересы суннитов. А это – большая часть общества.

    Соответственно, люди склонны испытывать симпатии к тем силам, которые на них похожи. Вторая – имеющийся у аль-Джулани опыт построения власти в отдельно взятых регионах», – считает собеседник.

    «Население республики слышало о ситуации в Идлибе. Многие знают, что ХТШ предоставляли жителям севера услуги по социальной поддержке и даже организовывали помощь в сфере здравоохранения. Кроме того, им удалось сформировать относительно стабильную жизнь граждан. То есть общество не боялось прихода хаоса», – добавляет Бридже.

    Схожей точки зрения придерживается источник газеты ВЗГЛЯД в среде сирийских курдов. «К аль-Джулани большинство относятся спокойно. Его бойцы стараются не трогать гражданское население. Кроме того, ХТШ уже пообещали амнистировать всех представителей армии Башара Асада. Многим это решение понравилось», – рассказал источник.

    «Кроме того, Аль-Джулани уже отказался от своего псевдонима. Да, широкой общественности он стал известен под позывным, который переводится как «выходец с Голанских высот». Сейчас, чтобы избежать возможных разночтений, исходящих от этой фразы, он использует имя Ахмед аш-Шараа. Называть его таким образом будет даже правильнее», – считает он.

    «Сирийское общество поддержало его в том числе по религиозным соображениям.

    Его движение, как и большинство населения республики, придерживается суннизма. В принципе, курды, проживающие на севере государства, в настоящий момент ничего не имеют против выстраивания диалога с ним», – говорит собеседник.

    «Гораздо больше нас беспокоит активность СНА в курдских регионах. От их деятельности мы ощущаем большую угрозу. Вероятно, президент Турции Эрдоган дал им значительную свободу действий на северных территориях Сирии. Что касается аш-Шараа, то многие верят в то, что ему удастся выстроить демократическую систему. Но подтвердятся ли эти ощущения – нам еще предстоит узнать», – отмечает представитель сирийских курдов.

    В свою очередь израильский военный эксперт Саймон Ципис отмечает, что ХТШ и СНА являются искусственно созданными организациями. «Над формированием и усилением обоих объединений в большей или меньшей степени трудились представители западных спецслужб», – считает он.

    «ХТШ в этом плане более показательный пример. Это своеобразный «компот» из разной величины группировок, который целенаправленно подготавливался для свержения Асада.

    СНА же, в связи с более долгой историей существования, выглядит как очевидный турецкий проект, призванный решить давние проблемы Анкары», – рассуждает эксперт.

    «Но важно понимать, что это политические движения, продвигающие конкретные цели держав, оказавшим поддержку в их формировании. Скорее всего, аль-Джулани попытается создать правительство-ширму, пытающееся заигрывать с внедрением западных институтов в арабское общество», – допускает Ципис.

    В то же время политолог Максим Сучков напоминает, что за аль-Джулани «год назад США за него давали 10 млн долларов», так как ХТШ в Америке тоже признана террористической организацией. Зато теперь «западные СМИ именуют его «прогрессивным джихадистом» и фотографируют в мечети Омейядов аки освободителя».

    Если ХТШ является исламистским элементом внутри Сирии, то временное правительство Сирии и СНА представляют интересы Турции. «Отношения с ХТШ у них непростые, хотя последних турки тоже поддерживают. Есть мнение, что основные активы в будущей Сирии будут распределяться как раз между ними», – отметил Сучков.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    Польша не смогла завербовать белорусского дипломата в Молдавии
    Венгрия пригрозила заблокировать санкции ЕС против Грузии
    Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии
    Утверждены организации для проверки русского языка у мигрантов
    На Украине заявили о старте президентской кампании Зеленского
    В Госдуме решили разработать возвращающий в школы оценки по поведению закон
    Королева рассказала, как разочаровалась в Пугачевой

    Россия нашла способ сохранить поставки газа в Европу в обход санкций

    Россия пошла навстречу европейским покупателям газа и предложила новую схему расчетов за газ. Она позволит европейцам обойти санкции США, которые с 20 декабря, по сути, могут полностью остановить поставки Газпромом топлива в ЕС как через Украину, так и по «Турецкому потоку». Что же за хитрую схему предлагает Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России

    Падение правительства Башара Асада изменит баланс сил на Ближнем Востоке. Избавившись от последней значимой части иранской «Оси сопротивления», Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии. До этого Тель-Авив практически полностью ослабил других союзников Тегерана в регионе. Сможет ли Иран оправиться от столь масштабного ущерба и что это означает для интересов России в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    От рядового до подполковника: Герои России получили в Кремле награды за подвиги

    Президент Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в День Героев Отечества вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. Награды были удостоены как офицеры, так и рядовые бойцы, проявившие мужество и отвагу в зоне специальной военной операции. Двое военных были удостоены награды посмертно. Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль начал раздел Сирии

    Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии, появились сообщения о танках ЦАХАЛ в 20 километрах от Дамаска. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив «навечно» сохранит контроль над Голанскими высотами, а ведущие страны арабского мира осудили «агрессию» еврейского государства. Какие цели преследует Израиль и как израильская оккупация территорий Сирии изменит положение дел на Ближнем Востоке? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

      Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

    • Почему пал Асад

      Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

    • Украина ищет подход к Трампу

      Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............