Кто поделит власть в новой Сирии

Tекст: Евгений Поздняков

Главой временного правительства Сирии станет Мухаммед аль-Башир. Такое решение было принято на совместном заседании совета министров, ранее подчинявшегося экс-президенту страны Башару Асаду, и «правительства спасения», созданного в 2017 году силами «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация).

Сообщается, что деятельность временного правительства Арабской республики должна завершиться 1 марта 2025 года. Напомним, «Эра Асадов», длившаяся больше 60 лет, окончилась в ночь на 8 декабря. Однако об «архитекторах» новой Сирии известно крайне немного, и даже в экспертном сообществе оценки новых лидеров страны крайне разнятся.

«Мухаммед аль-Башир долгое время занимал пост главы сирийского правительства спасения, располагавшегося в Идлибе. До этого работал в должности министра развития и гуманитарных вопросов. Инженер по образованию. Также принимал участие в решении многих культурных и религиозных вопросов внутри оппозиционных структур», – сказал Дмитрий Бридже, эксперт Центра арабо-евразийских исследований.

«Аль-Башира представляют как большого знатока суннизма. Кроме того, он всегда считался сторонником ХТШ и последовательно выступал за реализацию на практике идей политического ислама. Это, конечно, вызывает большие вопросы по поводу работы переходного правительства», – отмечает он.

«В то же время Мухаммед аль-Джулани обладает крайне богатой и противоречивой биографией. По ряду версий, он является выходцем из Голанских высот, хотя некоторые утверждают, что в этом регионе жили его родители, а сам он появился на свет уже после переезда семьи в Саудовскую Аравию», – считает собеседник.

«В 2003 году он прибыл в Ирак, где воевал против США на стороне «Аль-Каиды*» (террористическая организация, запрещена в России). В этом движении он быстро приобрел популярность и даже вошел в число лиц, способных принимать те или иные решения от лица всего объединения. Позже был пойман Штатами и отсидел в тюрьме», – акцентирует эксперт.

«Освободившись, аль-Джулани стал одним из инициаторов создания сирийского отделения ИГ (террористическая организация, запрещена в России). Однако впоследствии он действительно разорвал с ним связи, основав новое движение – ХТШ. Тем не менее, говорить о том, что с тех пор он изменил политические взгляды, наивно», – рассказывает Бридже.

«Аль-Джулани всегда стоял на позициях радикального исламизма. В последнее время он пытается выстроить новый образ «прогрессивного джихадиста», но в его искренности все же можно усомниться. Так или иначе, именно этому человеку выпала историческая роль «архитектора» новой Сирии», – полагает собеседник.

«ХТШ возникла на базе слияния сразу нескольких группировок. Организация придерживается взглядов суннитского ультраконсерватизма.

Собственно, реализацию их политической модели можно оценить уже сейчас по северным территориям Сирии, в частности, в Идлибе. Их подходы во многом схожи с «Братьями мусульманами*» (террористическая организация, запрещена в России)», – говорит политолог.

«Еще одной важной силой в республике является Сирийская национальная армия (СНА). Это протурецкое формирование, которое ориентируется на создание относительно светского правительства. Движение во многом «играет на руку» Анкаре. В частности, его лидеры выступают за создание демилитаризованной зоны на севере арабской республики», – объясняет эксперт.

«Кроме того, СНА достаточно агрессивно настроена в отношении курдов. Но все же главную роль в текущих событиях играет ХТШ. Мы видели, что население Сирии как минимум нейтрально отнеслось к приходу этого объединения к власти. На то есть несколько причин. Первая – религиозная», – поясняет он.

«ХТШ представляет интересы суннитов. А это – большая часть общества.

Соответственно, люди склонны испытывать симпатии к тем силам, которые на них похожи. Вторая – имеющийся у аль-Джулани опыт построения власти в отдельно взятых регионах», – считает собеседник.

«Население республики слышало о ситуации в Идлибе. Многие знают, что ХТШ предоставляли жителям севера услуги по социальной поддержке и даже организовывали помощь в сфере здравоохранения. Кроме того, им удалось сформировать относительно стабильную жизнь граждан. То есть общество не боялось прихода хаоса», – добавляет Бридже.

Схожей точки зрения придерживается источник газеты ВЗГЛЯД в среде сирийских курдов. «К аль-Джулани большинство относятся спокойно. Его бойцы стараются не трогать гражданское население. Кроме того, ХТШ уже пообещали амнистировать всех представителей армии Башара Асада. Многим это решение понравилось», – рассказал источник.

«Кроме того, Аль-Джулани уже отказался от своего псевдонима. Да, широкой общественности он стал известен под позывным, который переводится как «выходец с Голанских высот». Сейчас, чтобы избежать возможных разночтений, исходящих от этой фразы, он использует имя Ахмед аш-Шараа. Называть его таким образом будет даже правильнее», – считает он.

«Сирийское общество поддержало его в том числе по религиозным соображениям.

Его движение, как и большинство населения республики, придерживается суннизма. В принципе, курды, проживающие на севере государства, в настоящий момент ничего не имеют против выстраивания диалога с ним», – говорит собеседник.

«Гораздо больше нас беспокоит активность СНА в курдских регионах. От их деятельности мы ощущаем большую угрозу. Вероятно, президент Турции Эрдоган дал им значительную свободу действий на северных территориях Сирии. Что касается аш-Шараа, то многие верят в то, что ему удастся выстроить демократическую систему. Но подтвердятся ли эти ощущения – нам еще предстоит узнать», – отмечает представитель сирийских курдов.

В свою очередь израильский военный эксперт Саймон Ципис отмечает, что ХТШ и СНА являются искусственно созданными организациями. «Над формированием и усилением обоих объединений в большей или меньшей степени трудились представители западных спецслужб», – считает он.

«ХТШ в этом плане более показательный пример. Это своеобразный «компот» из разной величины группировок, который целенаправленно подготавливался для свержения Асада.

СНА же, в связи с более долгой историей существования, выглядит как очевидный турецкий проект, призванный решить давние проблемы Анкары», – рассуждает эксперт.

«Но важно понимать, что это политические движения, продвигающие конкретные цели держав, оказавшим поддержку в их формировании. Скорее всего, аль-Джулани попытается создать правительство-ширму, пытающееся заигрывать с внедрением западных институтов в арабское общество», – допускает Ципис.

В то же время политолог Максим Сучков напоминает, что за аль-Джулани «год назад США за него давали 10 млн долларов», так как ХТШ в Америке тоже признана террористической организацией. Зато теперь «западные СМИ именуют его «прогрессивным джихадистом» и фотографируют в мечети Омейядов аки освободителя».

Если ХТШ является исламистским элементом внутри Сирии, то временное правительство Сирии и СНА представляют интересы Турции. «Отношения с ХТШ у них непростые, хотя последних турки тоже поддерживают. Есть мнение, что основные активы в будущей Сирии будут распределяться как раз между ними», – отметил Сучков.