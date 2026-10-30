На подлете к Москве за ночь нейтрализовали 170 беспилотников

Ночная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году

Tекст: Алексей Дегтярёв

Попытка атаки беспилотников на столичный регион, предпринятая минувшим вечером и ночью, стала одной из крупнейших с начала 2026 года. В сторону Москвы летели 613 аппаратов, передает ТАСС.

Градоначальник напомнил, что самая массированная атака была отражена с 19 по 20 сентября, когда силы ПВО сбили более 1,6 тыс. дронов, из них 450 – на подлете к столице. С 21 по 22 октября в сторону столичного региона летели 630 аппаратов, большую часть из которых нейтрализовали на дальних рубежах, а 163 – на подлете к городу.

Еще одна крупная попытка удара фиксировалась с 15 по 16 августа, когда в сторону Москвы летели 600 беспилотников. Кроме того, массированные атаки происходили в сентябре и октябре, когда средства ПВО уничтожали сотни аппаратов противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал, что в ночь на четверг средства противовоздушной обороны нейтрализовали большую часть из 613 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

Во вторник силы противовоздушной обороны сбили шесть направлявшихся к столице аппаратов. В прошлую пятницу средства ПВО отразили атаку еще трех дронов.