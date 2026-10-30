Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
На подлете к Москве за ночь нейтрализовали 170 беспилотников
Собянин: На подлете к Москве за ночь нейтрализовали 170 беспилотников
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на пятницу на подлете к столице было нейтрализовано 170 беспилотных летательных аппаратов.
В ночь на пятницу в сторону Московского региона направлялись сотни беспилотников, сообщил мэр Москвы.
«В период с 20:30 29 октября до 7:30 30 октября в сторону Московского региона летело 862 БПЛА», – заявил Сергей Собянин.
Он уточнил, что большая часть дронов была уничтожена силами противовоздушной обороны Минобороны на дальних рубежах. Непосредственно на подлете к Москве удалось нейтрализовать 170 аппаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 25 летевших на Москву беспилотников.
В четверг системы противовоздушной обороны сбили 22 двигавшихся в направлении города аппарата.