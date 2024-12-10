Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии до 1 марта 2025 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии, сообщает ТАСС. Это заявление прозвучало на совместном заседании Совета министров, ранее подчинявшегося режиму Башара Асада, и «Правительства спасения», созданного в 2017 году группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической, запрещена в России).

Аль-Башир отметил, что заседание было посвящено передаче дел от правительства свергнутого режима временному сирийскому правительству. «Мы будем курировать вопросы государственного управления в течение переходного периода, который может завершиться 1 марта 2025 года», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии оппозиция решила создать единое военное управление, пытаясь объединить усилия против правительственных войск. Оппозиция также поручила аль-Баширу сформировать новое правительство Сирии с целью усиления политической консолидации. Сирийская оппозиция подчеркнула важность отношений с Россией, считая их ключевыми в достижении мирного процесса.