В Кремле заявили об отсутствии данных о казни брата Асада

Bloomberg заявил о «крахе» стратегии России в Африке из-за Сирии

Bloomberg: Потеря базы Хмеймим ослабит возможности России в Африке

Tекст: Мария Иванова

Крах режима Башара Асада в Сирии угрожает российской авиабазе Хмеймим, которая используется для обеспечения влияния России на Африку, пишет Bloomberg. С помощью этой базы Россия отправляет персонал и военное снаряжение в Мали, Буркина-Фасо и Нигер. В частности, это помогло Москве восстановить часть влияния времен холодной войны, особенно в таких странах, как Центрально-Африканская Республика и Судан, отмечает агентство.

Авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе играют ключевую роль в поддержке операций России в Африке. Однако после краха сирийского режима вся сеть, поддерживающая российские операции на континенте, может потребовать серьезной перестройки. Как отмечает Анас эль-Гомати, директор института Sadeq в Ливии, без надежного «воздушного моста» российская способность проецировать мощь в Африке окажется под угрозой.

Несмотря на наличие четырех авиабаз в Ливии, их удаленность и ограничение воздушного пространства в Европе делают их мало пригодными для новой стратегии, отметил эль-Гомати. Руководитель центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов заявил, что потеря Хмеймима была бы значительной утратой для российских операций в Африке. Все поставки шли через эту базу, что особенно важно для страны без порта, такой как Центрально-Африканская Республика.

С 2018 года Москва стремится восстановить влияние в Африке, отправив группу Вагнера для защиты президента Центрально-Африканской Республики. И несмотря на угрозы, представители африканских правительств уверены, что Россия найдет способы продолжать поддержку, возможно, используя Ливию или порты в Камеруне и Конго.

Фидель Гоуанжика, советник президента Центрально-Африканской Республики, подчеркнул, что страна готова помочь Кремлю в отправке грузов и солдат. Представитель правительства Нигера Ибрагим Хамиду также заявил, что падение режима Асада не изменит отношения с Россией. Однако, как отмечает Ульф Лессинг из фонда Конрада Аденауэра, Россия столкнется с серьезными трудностями в поддержании своих операций в Африке.

Напомним, российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии, которые ранее использовались для патрулирования и мониторинга прекращения огня с Турцией.

В Сирии сформировано временное правительство, которое будет функционировать до марта 2025 года, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед Аль-Башир.

Ситуация в Сирии остается драматической, Россия прилагает усилия для обеспечения безопасности своих граждан, сообщила в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.