Песков заявил о личном решении Асада покинуть пост президента Сирии

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков подчеркнул, что отказ Асада от исполнения обязанностей главы государства был его личным решением, воздержавшись от дальнейших комментариев по этому вопросу, передает ТАСС.

Он также отметил, что после ухода Асада необходимо провести глубокий анализ ситуации на Ближнем Востоке. Песков подчеркнул, что в данный момент сложно предсказать события, которые последуют за этим периодом неопределенности. Пресс-секретарь президента России добавил, что для понимания дальнейшего развития событий потребуется тщательное изучение происходящего в регионе.

Кроме того, Песков сообщил, что Россия продолжает активный диалог со всеми странами Ближнего Востока. По его словам, у Москвы есть много точек пересечения интересов с государствами региона, что позволяет поддерживать широкоформатное сотрудничество, включая торгово-экономическую сферу. Он заверил, что все эти процессы будут продолжены и дальше.

Напомним, свергнутый президент Сирии Башар Асад и его семья получили политическое убежище в России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что решение о предоставлении убежища было принято Владимиром Путиным.

Российские военные принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности баз в Сирии, а вопрос их сохранения будет обсуждаться с будущим сирийским руководством.