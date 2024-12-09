Асада в России ждет почетная старость

Эксперты спрогнозировали судьбу Башара Асада после бегства в Москву

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Экс-президент Сирии Башар Асад и его семья находятся в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Михаил Ульянов, постпред РФ при международных организациях в Вене. «Россия не предает своих друзей в трудных условиях», – добавил он.

Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье принял президент России Владимир Путин. Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула агентство Reuters за тиражирование слухов о гибели лидера Арабской республики.

Она иронично поинтересовалась, будет ли СМИ выпускать опровержение ранее опубликованного материала. «А ведь это и есть распространение фейков, с которыми Запад так рьяно как бы борется», – напомнила она. Новости о якобы смерти Асада в результате авиакатастрофы появились утром 8 декабря, когда силы вооруженной оппозиции заняли столицу Сирии.

Reuters уверяло, что экс-президент республики покинул территорию страны в 4.55 мск. Самолет Ил-76 направлялся в сторону побережья, где располагаются российские военные базы. В 5.39 мск рейс резко развернулся с намеченного курса и пропал с радаров, находясь на высоте 500 метров. Агентство отмечало, что с высокой вероятностью борт Асада могли сбить.

Однако на деле экс-президент Сирии с семьей прилетел в Москву. Россия из гуманитарных соображений согласилась предоставить ему убежище. До этого МИД сообщал, что в ходе переговоров с участниками вооруженного конфликта, Башар Асад добровольно оставил свой пост, дав указание оставшимся министрам передать власть мирным путем.

Напомним, экс-глава Сирии покинул страну на фоне захвата Дамаска силами вооруженной оппозиции. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам*» (ХТШ, прежнее название «Джебхат ан-Нусра*», запрещена в России) окружили город 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встретили сопротивления со стороны республиканской армии.

Всего лишь за несколько часов с момента начала начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны президентский дворец. Премьер правительства Асада Мухаммад Гази аль-Джаляли сообщил, что оставшиеся в стране чиновники продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода, передает Al Arabia.

По данным иранской газеты Asr-e Iran, произошедшее в Сирии стало результатом заговора иностранных государства. Асад активно поддерживал «Ось сопротивления» Тегерана – коалицию, в которую входят ХАМАС, «Хезболла», иракское ополчение «Исламское сопротивление Ирака», а также йеменское движение хуситов «Ансар Алла».

Издание добавляет, что поддержка Асадом этих сил вызывала опасение у ряда стран-противников Дамаска. Целью заговора стало ослабление влияния Ирана и его союзников в регионе, способствовавших освобождению Палестины, что в корне противоречит интересам некоторых зарубежных держав.

На этом фоне, президент США Джо Байден, комментируя ситуацию в Сирии, заявил, что Башар Асад должен быть привлечен к ответственности. Кроме того, глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что Штаты будут поддерживать международные усилия по наказанию режима экс-президента Сирии и тех, кто его поддерживал.

В экспертном сообществе отмечают, что усилия США по поимке Асада заведомо обречены на провал. Россия уже имеет успешный опыт предоставления политического убежища политикам. Вместе с тем, Асад отчасти сам виновен в том, в какой ситуации он оказался. «К сожалению, боевики ХТШ сделали для падения сирийского правительства гораздо меньше, чем сам Башар Асад.

Экс-президент страны, откровенно говоря, почивал на лаврах побед середины 2010-х годов. Он и его команда считали, что борьба за власть окончена»

, – сказал военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Из-за этого развитию и модернизации вооруженных сил внимания практически не уделялось. Армия превратилась в сборище военачальников, каждый из которых пытался создать свой собственный клан. Это не нравилось как самим солдатам, так и простым гражданам республики. Авторитет Асада начал падать», – рассуждает он.

«На этом фоне, судя по всему, на протяжении нескольких лет боевики готовились к реваншу. ХТШ, вероятно, оказалась наиболее пассионарной из присутствующих здесь групп, которая к тому же обладала поддержкой со стороны Турции и других зарубежных игроков. Они были хорошо мотивированы и мысленно готовы жертвовать своими жизнями в боях с сирийской армией», – акцентирует собеседник.

«ХТШ получили большое количество военной техники со стороны внешних сил. Организация располагала неплохим запасом дронов, который достаточно мудро использовался при взятии Алеппо. Бойцы Асада сталкивались с беспилотниками впервые – методы противодействия не были отточены заранее, из-за чего в рядах армии началась паника», – отмечает эксперт.

«Асад сейчас находится в России, мы ему дали убежище. И пока он у нас, его никак не смогут привлечь к ответственности ни США, ни ЕС.

Кстати, Россия не ратифицировала протокол подчинения Международному уголовному суду, поэтому кто бы ни выписывал ордера на арест Асада – Москва его не выдаст», – пояснил Юрий Лямин, старший научный сотрудник Центра АСТ.

«Более того, здесь можно вспомнить подобные прецеденты. Например, президент Эфиопии Менгисту Хайле Мариам в 1991 году сбежал в Зимбабве, где получил политическое убежище. Высший суд Эфиопии заочно приговорил его к пожизненному заключению, а затем к смертной казни. При этом Менгисту спокойно живет в Зимбабве. Понятно, что США – не Эфиопия, но и мы не Зимбабве», – напомнил собеседник.

«Кроме того, в России уже много лет спокойно живут, например, бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. И никакие зарубежные органы юстиции до них не дотянулись. Асада ждет у нас почетная старость. При этом вряд ли он начнет какую-то медийную кампанию в СМИ. Политик не был публичным человеком даже будучи главой государства», – спрогнозировал он.

«Также я сомневаюсь в том, что он мог бы возглавить некое движение по освобождению Сирии, дистанционную борьбу за власть. Как показали последние события, власть Асада пала потому, что в нем разочаровались многие его же сторонники. То есть поддержки на родине у него почти не осталось. Поэтому пытаться вернуться было бы бессмысленным», – говорит Лямин.

Статус Асада для США не изменился, добавляет востоковед Кирилл Семенов. «Напомню, Вашингтон и раньше заявлял о необходимости привлечения его к ответственности. То есть, он давно в их списках. При этом экс-президент Сирии как ранее ездил в ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, так и сейчас, вероятно, сможет это делать.

Раньше его никто не выдавал и полагаю, сейчас этого никто делать не станет»,

– добавил он. «Так что Асада ждет тихая комфортная жизнь в России. Более того, насколько известно, он долларовый миллиардер и в некотором смысле может позволить себе вообще ничем не заниматься. Допускаю, что в СМИ политик также не станет часто появляться, равно как и заниматься некой общественной деятельностью», – прогнозирует собеседник.

«Что касается потенциальной борьбы за возвращение власти, это кажется бессмысленным. Особенно, если говорить о формировании какого-то правительства в изгнании. Асад сам подписал указ о передаче власти. Собственно, именно поэтому на здании посольства Сирии в Москве уже сняли старый флаг», – заключил Семенов.