Песков: Убежище Асаду и его семье предоставил Путин

Песков: Решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье принял Путин

Tекст: Дмитрий Зубарев

Решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье принял президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», – цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь добавил, что в настоящий момент не располагает информацией о местонахождении Башара Асада. «По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать», – заявил он в общении с журналистами.

Песков также прокомментировал вопрос о возможной связи условий содержания заключенных в Сирии с предоставлением убежища Асаду: «Здесь вряд ли можно делать такие скоропалительные выводы общего характера, здесь нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае, поэтому я не считаю корректным такой вопрос».

Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские силы передали власть повстанцам без ведома Башара Асада, что вызвало его отъезд в Россию. Президент Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву и получил убежище в России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил об отсутствии обязательства Кремля сообщать об убежище для Асада.