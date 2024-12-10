Tекст: Ольга Иванова

Сирийская оппозиция публично казнила Сулеймана Асада, двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада, сообщает Ura.ru. Казнь была исполнена на площади в городе Латакия, где Асад был повешен с помощью подъемного крана.

Издание Alkhali24 уточнило, что с прибытием сирийских повстанцев в Латакию было объявлено о смерти Сулеймана Асада, возглавлявшего Национальные силы обороны. Причиной столь жестокого приговора стали не только его родственные связи с бывшим президентом, но и обвинения в преступлениях против тех, кто выступал против режима Башара Асада.

Сулейман Асад обвинялся в совершении преступлений против несогласных с режимом, что также послужило причиной его казни. Публичное исполнение приговора стало символом перехода города под контроль оппозиционных сил.

Напомним, свергнутый президент Сирии Башар Асад и его семья получили политическое убежище в России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что решение о предоставлении убежища было принято Владимиром Путиным.