Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.6 комментариев
Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада
Двоюродный брат Башара Асада, Сулейман Асад, был казнен сирийской оппозицией на площади в Латакии. Причиной казни стали кровные узы с бывшим президентом и преступления против несогласных с режимом.
Сирийская оппозиция публично казнила Сулеймана Асада, двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада, сообщает Ura.ru. Казнь была исполнена на площади в городе Латакия, где Асад был повешен с помощью подъемного крана.
Издание Alkhali24 уточнило, что с прибытием сирийских повстанцев в Латакию было объявлено о смерти Сулеймана Асада, возглавлявшего Национальные силы обороны. Причиной столь жестокого приговора стали не только его родственные связи с бывшим президентом, но и обвинения в преступлениях против тех, кто выступал против режима Башара Асада.
Сулейман Асад обвинялся в совершении преступлений против несогласных с режимом, что также послужило причиной его казни. Публичное исполнение приговора стало символом перехода города под контроль оппозиционных сил.
Напомним, свергнутый президент Сирии Башар Асад и его семья получили политическое убежище в России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что решение о предоставлении убежища было принято Владимиром Путиным.