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    Игорь Караулов Игорь Караулов Трамп не сможет взять мир нахрапом

    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

    6 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Как здоровье связано с правами человека

    Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще она оказала огромное влияние на мир медицины.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    14 комментариев
    10 декабря 2024, 21:56 • Новости дня

    Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада

    Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Двоюродный брат Башара Асада, Сулейман Асад, был казнен сирийской оппозицией на площади в Латакии. Причиной казни стали кровные узы с бывшим президентом и преступления против несогласных с режимом.

    Сирийская оппозиция публично казнила Сулеймана Асада, двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада, сообщает Ura.ru. Казнь была исполнена на площади в городе Латакия, где Асад был повешен с помощью подъемного крана.

    Издание Alkhali24 уточнило, что с прибытием сирийских повстанцев в Латакию было объявлено о смерти Сулеймана Асада, возглавлявшего Национальные силы обороны. Причиной столь жестокого приговора стали не только его родственные связи с бывшим президентом, но и обвинения в преступлениях против тех, кто выступал против режима Башара Асада.

    Сулейман Асад обвинялся в совершении преступлений против несогласных с режимом, что также послужило причиной его казни. Публичное исполнение приговора стало символом перехода города под контроль оппозиционных сил.

    Напомним, свергнутый президент Сирии Башар Асад и его семья получили политическое убежище в России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что решение о предоставлении убежища было принято Владимиром Путиным.

    10 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Израильские танки подошли к Дамаску
    Израильские танки подошли к Дамаску
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия продвинулась на юг провинции Дамаск, заняв поселение Хинех в 50 км от столицы Сирии, согласно публикации сирийской газеты «Аль-Ватан». Кроме того, арабский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

    Передвижения израильских войск на юге провинции Дамаск были зафиксированы сирийской газетой «Аль-Ватан», передает РИА «Новости». Согласно информации, израильские силы появились ближе к границе с Ливаном и заняли стратегически важное поселение Хинех, расположенное в 50 км от Дамаска.

    В публикации отмечается, что израильская армия также достигла подножия Хан эль-Шейх в районе Катна, который примыкает к ливанской управе Рашайя. Эти действия могут быть частью более широкой военной операции или ответом на недавние события в регионе.

    Власти Сирии пока не сделали официальных заявлений относительно этих передвижений израильских сил на их территории. Тем не менее подобные операции вызывают напряженность в регионе и могут повлиять на дальнейшую эскалацию конфликта.

    Кроме того, как сообщает Al Mayadeen, израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана, за пределами буферной зоны, куда ранее перебросили подразделения ЦАХАЛ.

    Накануне Израиль временно разместил Армию обороны на территории Сирии для обеспечения безопасности своих граждан. Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в ходе операции в Сирии. За два дня Израиль атаковал более 250 целей на сирийской территории, продолжая военные действия.

    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля.

    Сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в своих интересах. На закрытых консультациях члены СБ ООН обсудили необходимость разработки документа по ситуации в Сирии, его публикация ожидается в ближайшее время, сообщил представитель России при ООН Василий Небензя.

    Коментарии (28)
    9 декабря 2024, 23:15 • Новости дня
    Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в Сирии

    Израиль нанес удары по авиабазам Сирии, уничтожив инфраструктуру и десятки истребителей

    Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в Сирии
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    ВВС Израиля атаковали крупнейшие сирийские авиабазы, разрушив инфраструктуру и уничтожив десятки вертолетов и истребителей, сообщает телеканал Al Arabiya.

    Израильские военные совершили авиаудары по крупнейшим авиабазам Сирии. По словам источников канала, в результате атак были уничтожены инфраструктура баз, а также десятки вертолетов и истребителей, передает ТАСС.

    По имеющейся информации, ЦАХАЛ также нанесли серию ударов по штабу полка сил специального назначения в городе Эль-Камышлы провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Информация о жертвах обстрела не приводилась.

    Вместе с тем официальный представитель МИД Ирана, Эсмаил Багаи, осудил действия Израиля, назвав их вопиющим нарушением Устава ООН. В официальном заявлении иранского внешнеполитического ведомства говорится: «Багаи осудил военное вторжение сионистского режима на сирийскую территорию в условиях, когда народ Сирии сталкивается с изменениями, вызванными сменой режима».

    Иран призвал ООН принять меры, чтобы остановить действия Израиля на сирийской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль временно ввел войска в Сирию для обеспечения безопасности в регионе, что подтвердил министр иностранных дел Гидеон Саар.

    Коментарии (30)
    10 декабря 2024, 17:40 • Видео
    Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

    Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

    Коментарии (0)
    10 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    Арабские страны выступили против действий Израиля в Сирии

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выступили против действий Израиля в Сирии

    Арабские страны выступили против действий Израиля в Сирии
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выразили возмущение израильским захватом земель в Сирии, назвав это опасным развитием событий и нарушением международного права.

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выразили резкое осуждение в адрес Израиля за захват земель в Сирии возле оккупированных Голанских высот. Эти действия Израиля последовали после свержения правительства Башара Асада оппозицией, сообщает Al Jazeera.

    Министерство иностранных дел Катара заявило, что вторжение Израиля является «опасным развитием событий и вопиющим нарушением суверенитета и единства Сирии». Саудовская Аравия также осудила израильскую политику, подчеркнув, что она угрожает стабильности региона и нарушает международное право. В Эр-Рияде призвали международное сообщество осудить действия Израиля.

    Ирак присоединился к осуждению, заявив о «грубом нарушении международного права» со стороны Израиля и призвав Совет Безопасности ООН предпринять меры для прекращения агрессии. Представитель иранского МИД также охарактеризовал эти действия как «нарушение» устава ООН.

    Израильские военные продолжают наносить удары по Сирии, среди них атаки на три авиабазы, включая объекты в Дамаске и Латакии. Согласно сообщениям, Израиль осуществил более ста авиарейдов после падения режима Асада.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты останутся под контролем Израиля, поблагодарив Дональда Трампа за признание израильского суверенитета над этой территорией.

    Во вторник утром израильские войска продвинулись на юг провинции Дамаск и заняли поселение Хинех, находящееся в 50 км от столицы Сирии. Израильские танки также заметили в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

    Между тем аналитики и дипломаты предполагают, что свержение Башара Асада может привести к усилению исламистских группировок в Сирии из-за вакуума власти.

    Коментарии (15)
    10 декабря 2024, 00:35 • Новости дня
    Сирия призвала ООН остановить агрессию Израиля

    Постпред Сирии при ООН призвал Совбез остановить израильскую агрессию

    Tекст: Максим Попов

    Сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в стране в своих интересах.

    Сирия направила официальные обращения в Совет Безопасности ООН и к генеральному секретарю Антониу Гутеррешу с требованием остановить агрессивные действия Израиля, сообщает ТАСС. Постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак заявил, что Израиль использует сложную ситуацию в Сирии для осуществления нападений.

    «Сегодня по поручению сирийского правительства мы направили идентичные письма генеральному секретарю Совета Безопасности, осуждая это израильское нападение, призывая ООН и Совет Безопасности взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности и прекратить израильские нападения на Сирию, не позволить Израилю извлечь выгоду из переходного периода, который сирийцы сейчас осуществляют в своей стране», – подчеркнул ад-Дахак.

    Сирийский дипломат также указал на необходимость международного вмешательства для предотвращения дальнейших атак и обеспечения стабильности в регионе. Он отметил, что текущая ситуация в Сирии требует ответственности со стороны мирового сообщества для защиты суверенитета страны и ее граждан.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС атаковали крупнейшие сирийские авиабазы, разрушив инфраструктуру и уничтожив десятки вертолетов и истребителей.

    На ваш взгляд
    Кто больше всего выиграл от падения режима Асада в Сирии?




    Результаты
    15 комментариев

    Коментарии (20)
    9 декабря 2024, 22:43 • Новости дня
    Госдеп призвал сирийцев решить судьбу российских баз в Сирии

    Госдеп США ожидает, что сирийцы решат судьбу российских военных баз

    Tекст: Максим Попов

    Судьбу российских военных баз на сирийской территории должен решить народ Сирии, заявил представитель Госдепартамента США на фоне масштабного наступления оппозиции, которое привело к захвату крупных городов и бегству президента Башара Асада в Москву.

    Миллер заявил, что судьба российских военных баз на территории Сирии должна быть решена сирийским народом, а не США, сообщает ТАСС. По словам Миллера, США не располагают информацией о статусе этих баз и о том, какие действия может предпринять в отношении них нынешний сирийский режим.

    Представитель Госдепа отметил, что позиция США заключается в том, что именно сирийский народ должен принимать окончательное решение по этим объектам. «Что касается позиции Соединенных Штатов по этим объектам, то в конечном итоге это решение должен принять сирийский народ, а не народ Соединенных Штатов», – подчеркнул он.

    27 ноября оппозиционные силы начали масштабное наступление на позиции правительственных войск в провинциях Алеппо и Идлиб. По состоянию на вечер 7 декабря оппозиция захватила несколько крупных городов, включая Алеппо, Хаму и Хомс. В воскресенье силы оппозиции вошли в Дамаск, что привело к отступлению сирийской армии и отставке президента Башара Асада.

    До этого сообщалось, что оппозиция Сирии решила создать единое военное управление. Ранее представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда отметил, что для новых властей Сирии крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией. В Кремле сообщили, что российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.

    Коментарии (10)
    10 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Израиль уничтожил весь военный флот Сирии

    Глава Минобороны Израиля заявил об уничтожении флота ВМС Сирии

    Израиль уничтожил весь военный флот Сирии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильские ВМС в ходе операции уничтожили военный флот Сирии, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    Кац подчеркнул, что в ходе операции в ночь на вторник израильские ВМС добились полного уничтожения сирийского флота, передает ТАСС.

    Ранее израильские силы нанесли удары по сирийской Латакии, что затронуло военные объекты и порт, где были дислоцированы корабли ВМС Сирии, сообщил источник в провинции.

    Израиль начал раздел Сирии, впервые с 1973 года вошел на территорию страны, а танки ЦАХАЛ оказались в 20 километрах от Дамаска.

    Израиль провел масштабную операцию, атаковав более 250 военных целей в Сирии, включая военные базы и склады с вооружениями, что стало одной из крупнейших операций в истории ВВС страны.


    Коментарии (9)
    10 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Сирийская оппозиция решила вывести боевые подразделения из городов
    Сирийская оппозиция решила вывести боевые подразделения из городов
    @ BILAL AL HAMMOUD/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство сирийской вооруженной оппозиции приказало своим бойцам отступить, заменив их полицией и силами безопасности, которые связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), сообщает Reuters.

    Как передает ТАСС, агентство Reuters сообщило, что руководство вооруженной оппозиции в Сирии приняло решение о выводе своих бойцов из занятых городов. Вместо них на места будут направлены полицейские и силы безопасности. Эти подразделения связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», деятельность которой признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда.

    Отмечается, что данное решение связано с необходимостью поддержания порядка на контролируемых ранее территориях. Однако Reuters не приводит дополнительных подробностей о причине такого решения и его ожидаемых последствиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран G7 намерены призвать оппозиционные силы в Сирии к уважению прав всех граждан и подчеркнуть важность безопасного возвращения сирийцев домой после ухода Башара Асада с поста президента.

    Анкара поддержит создание инклюзивного сирийского правительства, и президент Турции Тайип Эрдоган указал на важность мирного урегулирования в стране.

    Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии, и появились сообщения о танках ЦАХАЛ в 20 километрах от Дамаска, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив «навечно» сохранит контроль над Голанскими высотами, что вызвало осуждение со стороны ведущих стран арабского мира.


    Коментарии (3)
    10 декабря 2024, 08:15 • Новости дня
    Турецкие СМИ написали о планах строительства «новой Сирии»

    Hurriyet: Турция станет главным актором в восстановлении Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турция несет значительные риски, если ситуация в Сирии ухудшится, поскольку Анкара намерена играть ключевую роль в восстановлении и строительстве новой Сирии, подчеркивает газета Hurriyet.

    Турция может столкнуться с серьезными последствиями, если ситуация в Сирии усугубится, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet. Анкара, согласно изданию, будет ключевым игроком в процессе восстановления Сирии и, следовательно, несет большую ответственность за будущее этой страны. В случае ухудшения обстановки Турции, как отмечает издание, придется взять на себя самую значительную часть последствий.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подчеркнул братские отношения с сирийским народом. Он отметил, что подход Анкары к Сирии основывается на солидарности, а не на экономической выгоде. Эрдоган заверил, что Турция не оставит Сирию на этапе восстановления, подчеркивая важность активного участия страны в строительстве новой Сирии.

    Газета Hurriyet отмечает, что Турция уже заплатила высокую цену за свою политику в Сирии. Анкара стала «архитектором перемен» в регионе, и, по мнению издания, важнейшей задачей является не оставить Сирию после стабилизации обстановки. Если же ситуация в Сирии станет хуже, Турция рискует столкнуться с серьезными проблемами и значительными издержками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские беженцы начали возвращаться из Турции в Сирию на фоне текущих политических изменений в регионе. Падение Дамаска привело к усилению позиций Турции и ослаблению влияния России в Сирии. Турецкие силы оказали помощь сирийской оппозиции в захвате Манбиджа, что также повлияло на стратегическую ситуацию в регионе.

    Коментарии (6)
    10 декабря 2024, 11:42 • Новости дня
    WP: Российские военные покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии, которые ранее использовались для патрулирования и мониторинга прекращения огня с Турцией, оставив их до падения режима Башара Асада.

    Американская газета The Washington Post сообщает, что российские военные покинули свои базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии. Это произошло еще до падения режима Башара Асада, передает Lenta.ru.

    По данным местных СМИ, российские подразделения заняли бывшую американскую базу в Манбидже после ухода военных США в 2019 году. Эта база служила перевалочным пунктом для патрулирования прилегающих территорий. В городе Кобани российские военные использовали базу для мониторинга соглашения о прекращении огня с Турцией, достигнутого в марте 2020 года.

    Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что судьбу российских военных баз на сирийской территории должен решить народ Сирии, в то время как постоянный представитель Сирии при ООН Кусей ад-Дахак сообщил, что не владеет сведениями о будущем этих баз после смены власти.

    На фоне стремительно меняющейся обстановки в Сирии судьба российских военных баз остается неясной.

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    10 декабря 2024, 10:55 • Новости дня
    The Wall Street Journal: Свержение Асада стало стратегическим крахом для Ирана
    The Wall Street Journal: Свержение Асада стало стратегическим крахом для Ирана
    @ ZUMA Press/Xinhua/Global Look Press

    Падение режима Башара Асада в Сирии стало стратегическим ударом для Ирана, вынуждая страну переосмыслить свою оборонную политику и усиливать ядерную программу на фоне возрастающей угрозы от Израиля и возвращения Дональда Трампа к власти в США, отмечает The Wall Street Journal.

    Иран понес серьезный стратегический удар с уходом Башара Асада, сообщает The Wall Street Journal. Десятилетиями Тегеран строил сеть союзов с правительствами и ополченцами по всему Ближнему Востоку, что позволяло ему влиять на региональную политику и военную обстановку. Однако уход Асада угрожает этой стратегии и вынуждает Иран пересматривать свою национальную безопасность.

    События, начавшиеся с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, привели к значительным изменениям в региональной безопасности Ирана. Израиль уничтожил основные силы ХАМАС, а также большую часть руководства «Хезболлы», главного союзника Ирана. Это оставило Иран без значительной части его «передовой обороны», как отметил Али Ваз, директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе.

    Сирия служила Ирану единственным государственным союзником в регионе и обеспечивала наземный доступ к «Хезболле». После утраты этого важного звена Ирану придется сосредоточить внимание на Ираке, который уже давно служит для него экономическим и военным плацдармом. В то время как в Сирии новые лидеры вряд ли будут столь же поддерживать Иран, как это делал Асад, Иран надеется сохранить свое влияние в регионе.

    Экономические последствия потери Сирии также значительны: в 2023 году Сирия импортировала из Ирана почти 40 млн баррелей нефти. Это увеличивает финансовый долг Сирии перед Ираном до десятков миллиардов долларов. Для «Хезболлы» Сирия была финансовой артерией, обеспечивающей поставки нефти и других товаров.

    Несмотря на сложившиеся обстоятельства, Иран остается значимой военной силой с более чем 100 тыс. бойцов милиции по всему региону и значительным числом собственных элитных войск, отмечает WSJ.

    Находясь во власти, Башар Асад отклонил предложение США, полученное через ОАЭ, о снятии санкций в обмен на прекращение снабжения «Хезболлы» по суше из Ирана.

    Накануне стало известно что Иран наладил прямую связь с лидерами сирийской оппозиции, захватившей власть в Дамаске, чтобы избежать напряженности в отношениях.

    Падение Дамаска и «обрушение режима Башара Асада» вывели Турцию на ведущие позиции в сирийском кризисе, отмечают западные СМИ.

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    10 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Пентагон занялся поиском союзников для защиты интересов США в Сирии

    Washington Post: США будут искать партнеров в Сирии для обеспечения безопасности страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские ведомства ведут работу по оценке сирийских группировок для выбора потенциальных партнеров, которые соответствуют интересам безопасности США, сообщает Washington Post.

    Как пишет ТАСС, газета Washington Post сообщила, что разведка США и Пентагон активно ищут потенциальных партнеров в Сирии. Целью является нахождение групп, которые бы соответствовали интересам безопасности США. Источник из оборонных кругов сообщил изданию о стратегии, направленной на оценку различных группировок в регионе.

    Пентагон участвует в коллективной работе, используя данные ряда разведывательных ведомств США. Основное внимание уделяется оценке группировок, которые могут стать надежными союзниками для обеспечения стабильности и безопасности в Сирии. Такие партнеры считаются необходимыми для противодействия угрозам и обеспечения стратегических интересов США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил США в шутку за обещанные Вашингтоном 10 млн долларов предоставить информацию о лидере запрещенной ХТШ Ахмеде аш-Шараа, которого Госдепартамент признал террористом и разыскивает, Пентагон заявил о предотвращении применения химического оружия в Сирии, а Госдепартамент призвал сирийцев решить судьбу российских баз в Сирии.

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    10 декабря 2024, 07:10 • Новости дня
    Небензя в шутку предложил США помощь в поиске лидера ХТШ

    Небензя в шутку предложил США выдать за награду информацию о лидере ХТШ

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил США в шутку за обещанные Вашингтоном 10 млн долларов предоставить информацию о лидере запрещенной ХТШ Ахмеде аш-Шараа, которого Госдепартамент признал террористом и разыскивает.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с шутливым предложением к Соединенным Штатам, обещавшим вознаграждение за информацию о лидере группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) (запрещена в России и признана террористической организацией) Ахмеде аш-Шараа.

    Ранее американский Госдепартамент объявил вознаграждение в размере 10 млн долларов за помощь в задержании аш-Шараа, известного как Абу Мухаммед аль-Джулани, передает ТАСС.

    «Я сказал американцам: дайте нам эти 10 млн, мы знаем, как вам помочь, и даже укажем, где он может скрываться», – в шутливой форме заявил Небензя в ходе закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

    Члены СБ ООН на закрытых консультациях обсудили необходимость разработки документа по ситуации в Сирии, который планируют опубликовать в ближайшее время.

    Газета ВЗГЛЯД также писала подробности о новом лидере сирийской вооруженной оппозиции Ахмеде аш-Шараа, известном как Абу Мухаммед аль-Джулани.

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    10 декабря 2024, 01:25 • Новости дня
    Небензя оценил закрытые консультации Совбеза ООН по Сирии

    Небензя сообщил о единстве мнений в Совбезе ООН по территориальной целостности Сирии

    Tекст: Максим Попов

    На заседании Совета Безопасности ООН глава российской делегации Василий Небензя подчеркнул значимость сохранения территориальной целостности Сирии и назвал прошедшие консультации позитивными.

    На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшем за закрытыми дверями, обсуждалась текущая ситуация в Сирии. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал эти консультации как позитивные, передает ТАСС. Он отметил, что члены Совбеза более-менее едины в своем мнении о важности сохранения территориальной целостности Сирии.

    «Совет Безопасности ООН выразил общее мнение о необходимости поддерживать территориальную целостность Сирии», – заявил Небензя. Он добавил, что несмотря на разногласия по некоторым вопросам, в целом консультации прошли конструктивно и дали положительный результат.

    Также Небензя указал на противоречивые заявления Израиля по Голанским высотам. «Мы слышим от Израиля противоречивые заявления, – сказал российский дипломат журналистам. – Мы не знаем, какую часть Голанских высот премьер Нетаньяху считает частью Израиля при учете нарушения ими буферной зоны».

    Члены Совбеза ООН обсудили также гуманитарные аспекты кризиса в Сирии и меры по улучшению ситуации в регионе. Особое внимание было уделено вопросам доставки гуманитарной помощи и защите гражданского населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в стране в своих интересах.

    Коментарии (0)
    10 декабря 2024, 01:35 • Новости дня
    Израиль атаковал более 250 целей в Сирии за два дня

    ВВС Израиля атаковали сирийские базы и склады с вооружениями за два дня

    Tекст: Максим Попов

    Израиль провел масштабную операцию, атаковав более 250 военных целей в Сирии, включая военные базы и склады с вооружениями, что стало одной из крупнейших операций в истории ВВС страны, говорится в сообщении радио «Галей ЦАХАЛ».

    Отмечается, что в результате авиаударов были уничтожены военные базы, складская инфраструктура и авиационные объекты сирийской армии, передает РИА «Новости».

    По информации радиостанции, удары пришлись на сирийские воздушные силы, зенитно-ракетные комплексы и склады боеприпасов, а также на ракеты класса «земля-земля». «Это одна из крупнейших наступательных операций в истории ВВС», – цитирует «Галей ЦАХАЛ» источник в системе безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в Сирии. До этого Тель-Авив временно ввел войска в Сирию для обеспечения безопасности в регионе, что подтвердил министр иностранных дел Гидеон Саар.

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    10 декабря 2024, 01:55 • Новости дня
    Совбез ООН обсудил разработку документа по Сирии

    Совет Безопасности ООН планирует опубликовать документ по Сирии в ближайшие дни

    Tекст: Максим Попов

    На закрытых консультациях члены СБ ООН обсудили необходимость разработки документа по ситуации в Сирии, его публикация ожидается в ближайшее время, сообщил представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Мы говорили о необходимости выработки документа Советом. Сегодня никто к этому не был готов, но я думаю, что в ближайшие дни, и, надеюсь, скорее раньше, чем позже, мы это увидим», – приводит РИА «Новости» слова российского постпреда.

    Также Небензя прокомментировал вопросы о судьбе российских сил в Сирии после смены власти в этой стране. Он подчеркнул, что не является компетентным лицом для ответов на подобные вопросы. «Вы спрашиваете не того человека», – заявил Небензя, отвечая на вопрос одного из журналистов.

    Кроме того, глава российского представительства в шутливой форме предложил США помощь в поиске лидера сирийской вооруженной оппозиции и группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) Ахмеда аш-Шараа, известного как Абу Мухаммед аль-Джулани, в обмен на обещанное вознаграждение.

    «Госдепартамент признает аль-Джулани террористом и обещает десять миллионов долларов за помощь в его задержании. Я сказал американцам: дайте нам эти десять миллионов, мы знаем, как вам помочь, и даже укажем, где он может скрываться», – говорится в сообщении ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании Совбеза ООН глава российской делегации Василий Небензя подчеркнул значимость сохранения территориальной целостности Сирии.


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