Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.0 комментариев
Россия установила контакты с политическим комитетом ХТШ в Сирии
Замглавы МИД России Богданов сообщил о контактах с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии
Россия установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам*» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.
«Установлен контакт, конечно, с политическим комитетом (ХТШ*), который работает сейчас в Дамаске в одном из отелей. Там они встречаются с представителями дипкорпуса. Представители нашего посольства с ними встречались», –приводит слова Богданова РИА «Новости».
Основной темой обсуждений стала безопасность российской дипломатической миссии и граждан на территории Сирии. Богданов отметил, что переговоры проходят в конструктивной атмосфере. Российская сторона надеется на выполнение обещаний участников переговоров, чтобы обеспечить стабильность в регионе и избежать эксцессов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии. New York Times сообщает, что Россия ведет переговоры с новым руководством Сирии о сохранении своих баз в Тартусе и Хмеймиме.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ