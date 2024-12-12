Россия установила контакты с политическим комитетом ХТШ в Сирии

Замглавы МИД России Богданов сообщил о контактах с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии

Tекст: Антон Антонов

«Установлен контакт, конечно, с политическим комитетом (ХТШ*), который работает сейчас в Дамаске в одном из отелей. Там они встречаются с представителями дипкорпуса. Представители нашего посольства с ними встречались», –приводит слова Богданова РИА «Новости».

Основной темой обсуждений стала безопасность российской дипломатической миссии и граждан на территории Сирии. Богданов отметил, что переговоры проходят в конструктивной атмосфере. Российская сторона надеется на выполнение обещаний участников переговоров, чтобы обеспечить стабильность в регионе и избежать эксцессов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии. New York Times сообщает, что Россия ведет переговоры с новым руководством Сирии о сохранении своих баз в Тартусе и Хмеймиме.