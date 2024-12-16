Новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска

Член политбюро ХТШ Лабабиди заявил об отводе Россией части военных из Дамаска

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Financial Times, «Лабабиди» – это псевдоним. Он пояснил, что речь идет о военных, ранее размещавшихся в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе, а также о тех, кто нес службу при российском посольстве в Дамаске, предает РБК.

По его словам, колонна российских военных, в состав которой входили бронетехника, тракторы, спецтранспорт и мобильные медицинские подразделения, покинула Дамаск и направилась по суше на авиабазу Хмеймим.

Лабабиди сообщил, что стороны ведут переговоры о дальнейшей эвакуации российских военных из различных регионов Сирии. Он отметил, что обсуждения о безопасной переброске войск прошли в отеле Four Seasons в Дамаске, который стал фактической штаб-квартирой повстанцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами. Замглавы МИД России Богданов сообщил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом. По информации западных СМИ, Москва близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.