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Новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска
Член политбюро ХТШ Лабабиди заявил об отводе Россией части военных из Дамаска
Россия переместила не менее 400 военных из района Дамаска на авиабазу Хмеймим в координации с новыми властями Сирии, заявил член политбюро «Хайят Тахрир аш-Шам*» Камаль Лабабиди, который, как пишет Financial Times, участвовал в переговорах.
Как пишет Financial Times, «Лабабиди» – это псевдоним. Он пояснил, что речь идет о военных, ранее размещавшихся в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе, а также о тех, кто нес службу при российском посольстве в Дамаске, предает РБК.
По его словам, колонна российских военных, в состав которой входили бронетехника, тракторы, спецтранспорт и мобильные медицинские подразделения, покинула Дамаск и направилась по суше на авиабазу Хмеймим.
Лабабиди сообщил, что стороны ведут переговоры о дальнейшей эвакуации российских военных из различных регионов Сирии. Он отметил, что обсуждения о безопасной переброске войск прошли в отеле Four Seasons в Дамаске, который стал фактической штаб-квартирой повстанцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами. Замглавы МИД России Богданов сообщил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом. По информации западных СМИ, Москва близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ