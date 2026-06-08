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Раскольническая УПЦ Киевского патриархата провела «интронизацию» нового главы
Раскольническая УПЦ Киевского патриархата провела «интронизацию» Никодима
Состоялась «интронизацию» нового главы раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Никодима, сообщили украинские СМИ.
«Архиепископ» Сумский и Ахтырский Никодим стал «предстоятелем» раскольнической структуры после смерти прежнего лидера Филарета (Денисенко), передает РИА «Новости».
Филарет (Денисенко) в 1990 году возглавил новообразованную каноническую Украинскую православную церковь, где занимал должность митрополита Киевского и всея Украины. В мае 1992 года собор иерархов УПЦ в Харькове лишил его сана.
Позже он создал на Украине раскольническую «Украинскую православную церковь Киевского патриархата», за что впоследствии был отлучен от церкви и предан анафеме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата после смерти Филарета объявила о выборе новым главой Никодима.
Филарет умер в возрасте 97 лет.