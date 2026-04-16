Премьер Гренландии допустил новую попытку США завладеть островом

Премьер Гренландии Нильсен допустил новую попытку США завладеть островом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Нильсен выразил мнение, что остров может стать следующей после Венесуэлы целью США, сообщает РИА «Новости». В интервью каналу NBC он отметил, что после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости обладания Гренландией, многие жители острова почувствовали угрозу, часть из них были напуганы, что позже переросло в гнев.

Нильсен заявил: «Многие люди не чувствуют себя безопасно... Некоторые были напуганы. Теперь это перерастает для многих в гнев». Он также рассказал, что у США все ещё сохраняется желание получить контроль над Гренландией, из-за чего гренландцы опасались за безопасность своих детей и отменяли публичные мероприятия.

Премьер подчеркнул, что остров не будет ни отдан, ни продан какой-либо другой стране. По его словам, гренландцы задумались, что их страна может стать следующей в списке интересов США, и это вызывает у многих опасения.

Гренландия формально входит в состав Датского королевства. Несмотря на это, Трамп не раз заявлял о том, что остров должен принадлежать США, а власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от подобных планов, напомнив о необходимости уважения территориальной целостности.

Отвечая на вопрос о возможной военной поддержке со стороны НАТО, Нильсен признался, что не знает, стал бы альянс защищать остров в случае конфликта с другим союзником.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал обладание Гренландией гарантией безопасности перед лицом внешних угроз.

Американские чиновники начали разработку проекта сделки по острову.

