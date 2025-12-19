Раскрыта схема регистрации сотен несуществующих детей для получения выплат

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемыми стали восемь женщин и один мужчина, их обвиняют в мошенничестве при получении выплат от государства и подделке документов, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, фигуранты схемы через многофункциональные центры и органы ЗАГС в Москве, Самаре и Нижнем Новгороде заявляли о рождении несуществующих детей, пользуясь подложными сведениями о родах в домашних условиях.

После получения поддельных свидетельств о рождении женщины, выступавшие лжематерями, обращались в госорганы за выдачей пособий и других социальных выплат. Всего Социальный фонд России принял сведения о рождении более 600 несуществующих детей, сумма неправомерно полученных выплат превысила 237 млн рублей.

Следствие также установило, что группа изготовляла и использовала поддельные паспорта граждан России, которые предоставлялись в различные госструктуры для подтверждения личности участников схемы. В производство объединено 89 уголовных дел, возбужденных по эпизодам мошенничества в 24 регионах страны.

Уголовное дело отправлено в Центральный райсуд Новосибирска с обвинительным заключением.

