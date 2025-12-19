Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
Раскрыта схема регистрации сотен несуществующих детей для получения выплат
Участники преступной группы оформили более 600 несуществующих детей для получения пособий, что позволило им незаконно получить значительную сумму из бюджета, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемыми стали восемь женщин и один мужчина, их обвиняют в мошенничестве при получении выплат от государства и подделке документов, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
По данным следствия, фигуранты схемы через многофункциональные центры и органы ЗАГС в Москве, Самаре и Нижнем Новгороде заявляли о рождении несуществующих детей, пользуясь подложными сведениями о родах в домашних условиях.
После получения поддельных свидетельств о рождении женщины, выступавшие лжематерями, обращались в госорганы за выдачей пособий и других социальных выплат. Всего Социальный фонд России принял сведения о рождении более 600 несуществующих детей, сумма неправомерно полученных выплат превысила 237 млн рублей.
Следствие также установило, что группа изготовляла и использовала поддельные паспорта граждан России, которые предоставлялись в различные госструктуры для подтверждения личности участников схемы. В производство объединено 89 уголовных дел, возбужденных по эпизодам мошенничества в 24 регионах страны.
Уголовное дело отправлено в Центральный райсуд Новосибирска с обвинительным заключением.
Ранее в Подмосковье задержали мужчину, участвовавшего в оборудовании каналов для анонимных зарубежных звонков с российских номеров.
Еще раньше в Петербурге выявили местного жителя, который с марта 2025 года арендовал квартиры для работы мошеннических кол-центров за оплату в криптовалюте.