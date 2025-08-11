В Петербурге задержали организаторов массовой фиктивной миграции

Tекст: Алексей Дегтярев

Всего задержано шестеро местных жителей, по версии следствия, с 2023 года они организовали схему фиктивной регистрации иностранных граждан через взломанные аккаунты россиян на портале «Госуслуги», указала Волк в своем Telegram-канале.

Злоумышленники обманывали владельцев аккаунтов, получали доступ и затем через личные кабинеты оформляли миграционный учет приезжим.

Регистрация проводилась по реальным адресам в различных регионах России, используя около 100 взломанных аккаунтов. Каждый аккаунт позволял оформить до 300 мигрантов. Для поиска клиентов подозреваемые создали примерно 350 Telegram-каналов, где рекламировали свои услуги. Также они лично посещали места массового скопления иностранцев, предлагая свои услуги по легализации статуса.

По оперативным данным, за два с половиной года фигуранты легализовали не менее 5 тыс. мигрантов и заработали примерно 20 млн рублей. Стоимость услуги составляла около 3 тыс. рублей с человека. В ходе обысков изъяты смартфоны, компьютеры, поддельные бланки, печати, банковские и SIM-карты.

Возбуждены уголовные дела, один из задержанных помещен под домашний арест, другому назначили запрет определенных действий, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Югре при ликвидации подпольного цеха автоматизированным оборудованием, где изготавливали нелегальный алкоголь, задержали 20 мигрантов.

Кроме того, правоохранители ликвидировали преступную схему, по которой иностранцы получали поддельные документы для оформления вида на жительство в России.

Также в Ленобласти задержали подозреваемую в организации незаконной регистрации мигрантов.