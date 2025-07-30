Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.0 комментариев
Раскрыта подделывавшая паспорта детям мигрантов группа
Правоохранители ликвидировали преступную схему, по которой иностранцы получали поддельные документы для оформления вида на жительство в России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники, по версии следствия, за деньги изготавливали поддельные свидетельства о рождении для детей граждан государств ближнего зарубежья, внося ложные сведения о матерях – якобы гражданках России, указала Волк в своем Telegram-канале.
С этими фальшивыми документами иностранцы обращались в органы миграции для получения вида на жительство в стране. Следователи задокументировали не менее пяти фактов незаконного получения соответствующих документов. Отмечается, что эта деятельность носила систематический характер.
Задержания подозреваемых прошли в Калуге и Москве. Один из них попытался симулировать инсульт при задержании, однако диагноз не подтвердился после обследования. В ходе обысков изъяты средства связи, компьютеры, поддельные свидетельства и виды на жительство, а также другие доказательства.
Следователь допросил 12 свидетелей, в том числе переводчиков и специалистов, помогавших готовить документы для подачи в миграционные органы. Четырем задержанным предъявлены обвинения, их арестовали.
Начат процесс аннулирования поддельных миграционных документов. Пятеро иностранных граждан помещены в ЦВСИГ УМВД России по Калужской области для решения об административном выдворении. Возбуждены отдельные уголовные дела по фактам изготовления и использования поддельных документов. Следствие продолжает устанавливать другие эпизоды и участников преступления.
Ранее в Ленобласти задержали подозреваемую в организации незаконной регистрации мигрантов, которым также помогали получить поддельные сертификаты на знание русского языка.