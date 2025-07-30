Раскрыта подделывавшая паспорта детям мигрантов группа

Tекст: Алексей Дегтярев

Злоумышленники, по версии следствия, за деньги изготавливали поддельные свидетельства о рождении для детей граждан государств ближнего зарубежья, внося ложные сведения о матерях – якобы гражданках России, указала Волк в своем Telegram-канале.

С этими фальшивыми документами иностранцы обращались в органы миграции для получения вида на жительство в стране. Следователи задокументировали не менее пяти фактов незаконного получения соответствующих документов. Отмечается, что эта деятельность носила систематический характер.

Задержания подозреваемых прошли в Калуге и Москве. Один из них попытался симулировать инсульт при задержании, однако диагноз не подтвердился после обследования. В ходе обысков изъяты средства связи, компьютеры, поддельные свидетельства и виды на жительство, а также другие доказательства.

Следователь допросил 12 свидетелей, в том числе переводчиков и специалистов, помогавших готовить документы для подачи в миграционные органы. Четырем задержанным предъявлены обвинения, их арестовали.

Начат процесс аннулирования поддельных миграционных документов. Пятеро иностранных граждан помещены в ЦВСИГ УМВД России по Калужской области для решения об административном выдворении. Возбуждены отдельные уголовные дела по фактам изготовления и использования поддельных документов. Следствие продолжает устанавливать другие эпизоды и участников преступления.

Ранее в Ленобласти задержали подозреваемую в организации незаконной регистрации мигрантов, которым также помогали получить поддельные сертификаты на знание русского языка.