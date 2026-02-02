Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.0 комментариев
МВД показало, как мошенники получали доступ к «Госуслугам»
УБК МВД выявило мошеннический бот для сбора данных аккаунтов на «Госуслугах»
Злоумышленники рассылают жителям фейковые ссылки в домовых чатах под видом проверки счетчиков воды, чтобы получить доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги», предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД показало новый пример мошенничества, связанного с хищением данных пользователей портала «Госуслуги», передает Telegram-канал УБК.
Преступники распространяют ссылки на поддельного чат-бота, выдающего себя за официальный сервис «Госуслуг», через фальшивые домовые чаты. Поводом для рассылки становится объявление о якобы плановой проверке индивидуальных приборов учета воды.
После перехода по ссылке жертве предлагают пройти авторизацию, в результате чего злоумышленники получают доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги». МВД призывает не переходить по подозрительным ссылкам и внимательно относиться к подобным сообщениям в мессенджерах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД раскрыли фразы, которые мошенники используют при инвестиционных обманах россиян.
В «Мошеловке» предупредили о росте мошеннических рассылок в феврале.
Эксперты ранее обратили внимание на массовые фейковые сообщения о «переплате по ЖКХ».