МВД показало, как мошенники получали доступ к «Госуслугам»

УБК МВД выявило мошеннический бот для сбора данных аккаунтов на «Госуслугах»

Tекст: Мария Иванова

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД показало новый пример мошенничества, связанного с хищением данных пользователей портала «Госуслуги», передает Telegram-канал УБК.

Преступники распространяют ссылки на поддельного чат-бота, выдающего себя за официальный сервис «Госуслуг», через фальшивые домовые чаты. Поводом для рассылки становится объявление о якобы плановой проверке индивидуальных приборов учета воды.

После перехода по ссылке жертве предлагают пройти авторизацию, в результате чего злоумышленники получают доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги». МВД призывает не переходить по подозрительным ссылкам и внимательно относиться к подобным сообщениям в мессенджерах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД раскрыли фразы, которые мошенники используют при инвестиционных обманах россиян.

В «Мошеловке» предупредили о росте мошеннических рассылок в феврале.

Эксперты ранее обратили внимание на массовые фейковые сообщения о «переплате по ЖКХ».