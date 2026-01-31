Эксперты предупредили о массовых фейковых рассылках о «переплате по ЖКХ»

Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.0 комментариев
«Мошеловка» предупредила о рассылке аферистами сообщений о возвратe за ЖКХ
В феврале мошенники могут массово рассылать россиянам фальшивые уведомления о возврате переплаты за отопление, чтобы получить данные банковских карт или доступ к «Госуслугам», сообщила платформа «Мошеловка» «Народного фронта».
Мошенники в феврале могут начать рассылать россиянам фальшивые сообщения о возврате переплаты за коммунальные услуги за январь, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» «Народного фронта».
По словам представителей сервиса, жильцы получают смс якобы от имени управляющей компании, ЕИРЦ или ЖКХ с предложением получить возврат – обычно указывается сумма, например, 3200 рублей, а для зачисления просят перейти по ссылке.
Эксперты объясняют, что такие сообщения ведут на фишинговые сайты, где мошенники собирают данные банковских карт или логины и пароли от «Госуслуг». Основной целью обмана становятся собственники жилья и арендаторы квартир. Особую актуальность схема приобретает в феврале, поскольку январь традиционно отличается высокими платежами за отопление, особенно в регионах с суровой зимой, что делает людей более доверчивыми к сообщениям о перерасчетах.
«Люди ожидают возможных перерасчетов, что делает их доверчивыми к подобным уведомлениям», – отмечают эксперты платформы. Они рекомендуют проверять любые сведения о возвратах исключительно через официальный личный кабинет управляющей компании, в ГИС ЖКХ или через приложение банка, с которого оплачиваются коммунальные счета.
В «Мошеловке» подчеркивают, что управляющие компании не рассылают смс с просьбами подтвердить данные или получить возврат по ссылке. При малейших сомнениях россиянам советуют звонить в УК по официальным номерам, указанным на их сайте или в платежных квитанциях.
