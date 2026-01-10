Раскрыт новый способ похищения профилей на «Госуслугах»

Эксперты Angara Security раскрыли новый способ похищения профилей на «Госуслугах»

Tекст: Елизавета Шишкова

Мошенники всё чаще похищают аккаунты россиян на портале «Госуслуги», маскируясь под представителей органов власти, пишет РИА «Новости».

По данным компании Angara Security, злоумышленники используют тему изменений в жилищном законодательстве, которое теперь обязывает управляющие компании взаимодействовать с жильцами через цифровые сервисы. Новый способ атак активизировался в преддверии новогодних каникул.

Атака начинается с создания фейковых чатов в Telegram, якобы от лица территориальных органов власти. Там жителям многоквартирных домов предлагается срочно «проверить корректность данных» и поучаствовать в формировании списков на капремонт и реконструкцию объектов на 2026 год. Для этого людям предлагают воспользоваться «официальным ботом Госуслуг», чтобы получить и отправить в чат «ключ оцифровки» – на самом деле это одноразовый код доступа к аккаунту на «Госуслугах».

В Angara Security пояснили, что такие чаты часто создаются ради одной жертвы, а остальные участники – это боты, имитирующие активность, чтобы убедить человека передать свои данные. «Расчет сделан на то, что в период длительных выходных жертва столкнется с задержками при восстановлении доступа к учетной записи, что даст атакующим время», – пояснили в компании.

Эксперты напоминают: представители властей не обсуждают такие вопросы в мессенджерах. Отличить мошенников можно по ошибкам в тексте и устаревшей терминологии. Россиянам советуют не передавать свои персональные сведения и коды подтверждения на подозрительных ресурсах и не участвовать в сомнительных инициативах через мессенджеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты МВД России предупредили, что злоумышленники часто представляются сотрудниками мобильных операторов и запрашивают подтверждение личных данных для получения кода авторизации на портале «Госуслуги».

В 2025 году мошенники изменили свои цели при взломе аккаунтов: теперь они оказывают психологическое давление на владельцев и получают их персональные данные для оформления электронных сим-карт в преступных целях.