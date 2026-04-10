    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    Итальянцы нашли анти-Мелони
    Российские войска освободили Диброву в ДНР
    Обломки украинских ракет «Нептун» разрушили жилые дома в Брянской области
    Трамп потребовал от Ирана прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    Опрос: Британцы кардинально изменили отношение к США
    Корабль «Орион» вышел на траекторию возвращения на Землю
    Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    10 апреля 2026, 14:30 • Политика

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи?

    Владимир Путин объявил временное перемирие с Украиной, приуроченное к празднованию Пасхи. Оно начнется в 16.00 мск 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Министру обороны и начальнику Генштаба даны указания остановить боевые действия на всех направлениях на этот период.

    В заявлении Кремля подчеркивается, что Россия рассчитывает на то, что Украина последует этому примеру. При этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

    Между тем Владимир Зеленский уже сообщил, что Киев якобы готов поддержать пасхальное перемирие. «Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру», – написал он в соцсетях.

    Впрочем, украинское руководство, как неоднократно отмечали в экспертном сообществе, стремится вовсе не к урегулированию конфликта, а к передышке. Киев не оставляет попыток добиться продолжительной паузы в боевых действиях, чтобы выиграть время: перевооружиться, перегруппировать войска и с новой силой возобновить атаки.

    При этом, как показывает опыт предыдущих перемирий, киевские власти не выполняют взятых на себя обязательств. Напомним, в прошлом году Россия также объявляла пасхальное перемирие, приостановив боевые действия с 18.00 мск 19 апреля до 0.00 мск 21 апреля. По окончании действия режима прекращения огня в Минобороны России сообщили о более 4900 нарушений с украинской стороны.

    Путин также объявлял перемирие с 0.00 мск 8 мая до 0.00 11 мая по случаю 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. В Кремле выражали надежду, что Киев также остановит все боевые действия. Однако, по данным военного ведомства России, с 8 по 11 мая украинские войска более 14 тыс. раз нарушили режим прекращения огня. ВСУ в этот период было предпринято пять попыток прорыва через государственную границу в Курской и Белгородской областях.

    Как уточнили в Кремле сейчас, решение Путина об объявлении пасхального перемирия носит гуманитарный характер. «Светлый праздник Пасхи – это святой праздник для нашей страны, а также для Украины, для украинского народа», – отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия хочет не перемирия, а устойчивого мира.

    «На Украине, по разным подсчетам, находится порядка 7-8 млн православных. Значительная часть из них проживает на тех территориях, которые приближены к линии боевого соприкосновения», – напомнил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    По его мнению, решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие – это гуманный шаг, «дружеский жест по отношению к людям одного с нами вероисповедания, проявление уважения к ним». «Решение также продиктовано стремлением избежать человеческих жертв», – добавил собеседник. Дипломат указал, что противник, действуя «под чужим флагом», неоднократно наносил удары по местам массового скопления людей. Причем целями провокаций Украины становилось и их собственное население, заметил Мирошник.

    «Перемирие позволит сохранить человеческие жизни, к чему Россия всегда стремится. Православные смогут выполнить традиционные религиозные обряды»,

    – подчеркнул он. Схожей точки зрения придерживается и политолог Лариса Шеслер. «Объявление Владимиром Путиным пасхального перемирия вызвано гуманитарными соображениями», – считает она. Собеседница отметила, что Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине.

    Вместе с тем, добавила эксперт, решение президента важно и для российских бойцов, которые встречают этот день на фронте. В этом шаге главы государства отражается его отношение к Пасхе и значению праздника для православных, подчеркнула Шеслер.

    Командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский отметил, что Зеленский «вбросил» предложение о перемирии с большим упреждением, торопясь застолбить за собой статус первого, кто предложил прекращением огня ознаменовать самый значимый христианский праздник.

    «Но где Зеленский и где христианство? Никакого духовного содержания в пиар-предложении Зеленского не просматривается – только дивиденды.

    Но представьте на минуту, что Зеленский – не мелкий бес, а человек с верой в сердце?.. Нет никаких сомнений, что войны бы не было. Просто бы не было», – написал он в Telegram-канале. Военкор Александр Коц в свою очередь указал на то, что ранее Зеленский предложил России одновременно и пасхальное, и энергетическое перемирие, и «пытался под гуманитарной ширмой припихнуть большую передышку». «Зеленский наслаждался ловко расставленными капканами», – отметил военкор.

    «А Путин взял и объявил пасхальное прекращение огня. С четко обозначенными сроками. С приказами министру обороны и начальнику Генштаба, а не постами в соцсетях. Теперь уже просроченному ничего не оставалось, кроме как согласиться с российским президентом», – написал Коц в своем Telegram-канале. Впрочем, заявления Зеленского о готовности к «зеркальным шагам» не вызывают доверия, отметил Мирошник.

    «Зеленский – не тот человек, который держит слово. Но Москва приняла решение о перемирии с опорой на устойчивость позиций российских вооруженных сил и без оглядки на действия других сторон»,

    – акцентировал дипломат. По его оценкам, те 32 часа, которые продлится режим прекращения огня, не помогут противнику в военном плане, добавил Мирошник. «Украинские силы за это время не смогут перегруппироваться или подтянуть дополнительное вооружение. Другими словами, перемирие не даст Киеву никакого стратегического преимущества», – уточнил спикер.

    С ним согласна и Шеслер. Она напомнила, что противник отличается тем, что не выполняет взятые на себя обязательства. «Светлое Христово Воскресение символизирует победу жизни над смертью, добра над злом и искупление грехов. Этот день знаменует переход от смерти к вечной жизни. Таким образом, если Киев нарушит пасхальное перемирие, это станет лишь очередным подтверждением идеологии ненависти, сатанизма и зла», – акцентировала политолог.

    При этом российские военнослужащие дадут ответ на провокации. Важно понимать, что речь идет о приостановке Россией атакующих действий, а не о готовности терпеть агрессию. «В указе президента Путина четко поставлена задача нашим военным подразделениям быть готовыми пресечь любую агрессию и провокацию ВСУ», – заключил Мирошник.

    Стало известно о провале украинских специалистов ПВО на Ближнем Востоке
    Над Персидским заливом пропал американский дрон-разведчик MQ-4C Triton
    Израильский министр предложил расширить границы страны
    Поисковик назвала ошибки погибших на Камчатке туристов
    Дуров назвал шифрование WhatsApp «крупнейшим обманом потребителей»
    Volga анонсировала запуск продаж кроссовера K40
    Установлены параллели конфликтов шимпанзе с войнами людей

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва наказана за неверную ставку против Китая

    «C этим выбором литовцы по-крупному сели в лужу». Такими словами политологи комментируют громкие заявления о разочарованиях, которые раздаются сегодня из Вильнюса по поводу планов сотрудничества с Тайванем. Неверный внешнеполитический выбор привел Литву не только к ссоре с могущественным Китаем, но и к обману со стороны отколотого от Китая острова. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
