Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

Tекст: Олег Исайченко

Владимир Путин объявил временное перемирие с Украиной, приуроченное к празднованию Пасхи. Оно начнется в 16.00 мск 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Министру обороны и начальнику Генштаба даны указания остановить боевые действия на всех направлениях на этот период.

В заявлении Кремля подчеркивается, что Россия рассчитывает на то, что Украина последует этому примеру. При этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

Между тем Владимир Зеленский уже сообщил, что Киев якобы готов поддержать пасхальное перемирие. «Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру», – написал он в соцсетях.

Впрочем, украинское руководство, как неоднократно отмечали в экспертном сообществе, стремится вовсе не к урегулированию конфликта, а к передышке. Киев не оставляет попыток добиться продолжительной паузы в боевых действиях, чтобы выиграть время: перевооружиться, перегруппировать войска и с новой силой возобновить атаки.

При этом, как показывает опыт предыдущих перемирий, киевские власти не выполняют взятых на себя обязательств. Напомним, в прошлом году Россия также объявляла пасхальное перемирие, приостановив боевые действия с 18.00 мск 19 апреля до 0.00 мск 21 апреля. По окончании действия режима прекращения огня в Минобороны России сообщили о более 4900 нарушений с украинской стороны.

Путин также объявлял перемирие с 0.00 мск 8 мая до 0.00 11 мая по случаю 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. В Кремле выражали надежду, что Киев также остановит все боевые действия. Однако, по данным военного ведомства России, с 8 по 11 мая украинские войска более 14 тыс. раз нарушили режим прекращения огня. ВСУ в этот период было предпринято пять попыток прорыва через государственную границу в Курской и Белгородской областях.

Как уточнили в Кремле сейчас, решение Путина об объявлении пасхального перемирия носит гуманитарный характер. «Светлый праздник Пасхи – это святой праздник для нашей страны, а также для Украины, для украинского народа», – отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия хочет не перемирия, а устойчивого мира.

«На Украине, по разным подсчетам, находится порядка 7-8 млн православных. Значительная часть из них проживает на тех территориях, которые приближены к линии боевого соприкосновения», – напомнил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

По его мнению, решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие – это гуманный шаг, «дружеский жест по отношению к людям одного с нами вероисповедания, проявление уважения к ним». «Решение также продиктовано стремлением избежать человеческих жертв», – добавил собеседник. Дипломат указал, что противник, действуя «под чужим флагом», неоднократно наносил удары по местам массового скопления людей. Причем целями провокаций Украины становилось и их собственное население, заметил Мирошник.

«Перемирие позволит сохранить человеческие жизни, к чему Россия всегда стремится. Православные смогут выполнить традиционные религиозные обряды»,

– подчеркнул он. Схожей точки зрения придерживается и политолог Лариса Шеслер. «Объявление Владимиром Путиным пасхального перемирия вызвано гуманитарными соображениями», – считает она. Собеседница отметила, что Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине.

Вместе с тем, добавила эксперт, решение президента важно и для российских бойцов, которые встречают этот день на фронте. В этом шаге главы государства отражается его отношение к Пасхе и значению праздника для православных, подчеркнула Шеслер.

Командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский отметил, что Зеленский «вбросил» предложение о перемирии с большим упреждением, торопясь застолбить за собой статус первого, кто предложил прекращением огня ознаменовать самый значимый христианский праздник.

«Но где Зеленский и где христианство? Никакого духовного содержания в пиар-предложении Зеленского не просматривается – только дивиденды.

Но представьте на минуту, что Зеленский – не мелкий бес, а человек с верой в сердце?.. Нет никаких сомнений, что войны бы не было. Просто бы не было», – написал он в Telegram-канале. Военкор Александр Коц в свою очередь указал на то, что ранее Зеленский предложил России одновременно и пасхальное, и энергетическое перемирие, и «пытался под гуманитарной ширмой припихнуть большую передышку». «Зеленский наслаждался ловко расставленными капканами», – отметил военкор.

«А Путин взял и объявил пасхальное прекращение огня. С четко обозначенными сроками. С приказами министру обороны и начальнику Генштаба, а не постами в соцсетях. Теперь уже просроченному ничего не оставалось, кроме как согласиться с российским президентом», – написал Коц в своем Telegram-канале. Впрочем, заявления Зеленского о готовности к «зеркальным шагам» не вызывают доверия, отметил Мирошник.

«Зеленский – не тот человек, который держит слово. Но Москва приняла решение о перемирии с опорой на устойчивость позиций российских вооруженных сил и без оглядки на действия других сторон»,

– акцентировал дипломат. По его оценкам, те 32 часа, которые продлится режим прекращения огня, не помогут противнику в военном плане, добавил Мирошник. «Украинские силы за это время не смогут перегруппироваться или подтянуть дополнительное вооружение. Другими словами, перемирие не даст Киеву никакого стратегического преимущества», – уточнил спикер.

С ним согласна и Шеслер. Она напомнила, что противник отличается тем, что не выполняет взятые на себя обязательства. «Светлое Христово Воскресение символизирует победу жизни над смертью, добра над злом и искупление грехов. Этот день знаменует переход от смерти к вечной жизни. Таким образом, если Киев нарушит пасхальное перемирие, это станет лишь очередным подтверждением идеологии ненависти, сатанизма и зла», – акцентировала политолог.

При этом российские военнослужащие дадут ответ на провокации. Важно понимать, что речь идет о приостановке Россией атакующих действий, а не о готовности терпеть агрессию. «В указе президента Путина четко поставлена задача нашим военным подразделениям быть готовыми пресечь любую агрессию и провокацию ВСУ», – заключил Мирошник.