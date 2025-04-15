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Нарышкин рассказал об условиях мирного соглашения по Украине
Нарышкин сообщил о безъядерном и демилитаризованном будущем Украины
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о планах мирного урегулирования на Украине, которые включают безъядерный статус и демилитаризацию, отмену дискриминационных законов и признание суверенитета границ России.
Нарышкин заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине подразумевает безъядерный нейтральный статус страны, передает ТАСС.
По его словам, это также включает демилитаризацию и денацификацию украинского государства, а также отмену всех дискриминационных законов, принятых после государственного переворота в 2014 году.
Нарышкин подчеркнул, что стратегические цели России после завершения конфликта остаются неизменными.
Кроме того, глава СВР сообщил о повышении военной активности НАТО у границ России и Белоруссии.
Он отметил, что особенно активны в этом направлении Франция, Британия и Германия, которые увеличивают уровень эскалации вокруг украинского конфликта.
Ранее дипломат Родион Мирошник заявил, что массированная атака украинских БПЛА по России доказала, что у Киева нет никакого намерения прекращать огонь и вставать на путь мирного урегулирования. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».