  • Новость часаМинобороны заявило о шести новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики
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    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США побеждают тарифами трех противников

    Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

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    15 апреля 2025, 12:34 • Новости дня

    Нарышкин рассказал об условиях мирного соглашения по Украине

    Нарышкин сообщил о безъядерном и демилитаризованном будущем Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о планах мирного урегулирования на Украине, которые включают безъядерный статус и демилитаризацию, отмену дискриминационных законов и признание суверенитета границ России.

    Нарышкин заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине подразумевает безъядерный нейтральный статус страны, передает ТАСС.

    По его словам, это также включает демилитаризацию и денацификацию украинского государства, а также отмену всех дискриминационных законов, принятых после государственного переворота в 2014 году.

    Нарышкин подчеркнул, что стратегические цели России после завершения конфликта остаются неизменными.

    Кроме того, глава СВР сообщил о повышении военной активности НАТО у границ России и Белоруссии.

    Он отметил, что особенно активны в этом направлении Франция, Британия и Германия, которые увеличивают уровень эскалации вокруг украинского конфликта.

    Ранее дипломат Родион Мирошник заявил, что массированная атака украинских БПЛА по России доказала, что у Киева нет никакого намерения прекращать огонь и вставать на путь мирного урегулирования. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

    15 апреля 2025, 09:14 • Новости дня
    Оператор дрона из Москвы впервые поразил сверхдальнюю цель ВСУ

    Оператор FPV-дрона «Овод» из Москвы поразил цель ВСУ в Часовом Яре

    Оператор дрона из Москвы впервые поразил сверхдальнюю цель ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский оператор дрона с помощью системы «Орбита» из Москвы уничтожил цель ВСУ под Часовым Яром, успешно выполнив боевую задачу на расстоянии более 1 тыс. км.

    Оператор российского FPV-дрона «Овод», управлявший им из Москвы с помощью системы «Орбита», успешно поразил цель ВСУ в Часовом Яре в ДНР на расстоянии более 1 тыс. км, передает РИА «Новости».

    «Впервые за все время, впервые на планете, сегодня было боевое применение дрона (из Москвы) с поражением в Часовом Яре», – заявил командир и основатель добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Испанец».

    Он пояснил, что в ходе боевого удара военнослужащие проверяли две вещи: возможность управления FPV-дроном мышкой, второе – возможности связи. Обе системы работают исправно.

    «Мы находимся от места события больше чем за тысячу километров. И вот применение прошло первый раз успешно», – подчеркнул Испанец.

    Кадры объективного контроля с разведывательного БПЛА подтвердили успешное выполнение боевой задачи.

    Операцией по запуску дрона на сверхдальнюю цель на месте руководил разработчик дрона «Овод» Андрей Иванов и команда его инженеров. По их оценкам, задача удаленного управления выполнена, промежуточные результаты испытаний положительные.

    Система «Орбита» разработана «Центром беспилотных систем и технологий» под руководством Андрея Безрукова. Она состоит из интеллектуальной системы связи с автоматическим  сопровождением цели.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Кантемировская дивизия начала использовать  звукометрическое устройство, которое позволяет обнаруживать врага на расстоянии до 15 км, что увеличивает как точность, так и безопасность артиллерийских операций.

    Кроме того, Минобороны России сообщало, как дрон «Иноходец» поразил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области.

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    14 апреля 2025, 17:45 • Новости дня
    Danone потеряла контроль над бизнесом в России и не сможет вернуться

    H&N: Danone не сможет вернуться на российский рынок из-за утраты контроля

    Tекст: Ирма Каплан

    Французская компания Danone утратила контроль над своим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок, о чем сообщил председатель совета директоров Health & Nutrition Руслан Алисултанов.

    Французская компания Danone не сможет вернуться на российский рынок, так как полностью утратила контроль над своим бизнесом в стране. Это подтвердил председатель совета директоров Health & Nutrition (бывший «Данон Россия») Руслан Алисултанов, передает ТАСС.

    Он отметил, что подобную статистику эксперты отмечают по всем зарубежным компаниям, которые ушли с российского рынка.

    «Danone полностью утратила контроль над своим бывшим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок. При этом новая компания, Health & Nutrition, созданная на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к работе», – сказал Алисултанов.

    Как писала в марте 2024 года газета ВЗГЛЯД, компания Danone завершила сделку по продаже своего российского бизнеса компании «Вамин Р» из Татарстана.

    Весной 2025 года Минфин России озвучил базовые условия возвращения иностранных компаний, подчеркнув рыночный подход и учет отраслевой специфики. Ведомство занимается разработкой перечня требований по возврату иностранных компаний на российский рынок, а также готовит этот список по поручению президента России Владимира Путина, сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил Минфину подготовить требования к западным компаниям, которые решат вернуться на рынок России. Он также поручил внимательно следить за сделками по возвращению.

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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    14 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Лавров: Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине
    Лавров: Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине
    @ Ертай Сарбасов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США продолжают обсуждать ключевые параметры соглашения по урегулированию ситуации на Украине, но пока не достигли согласия по основным вопросам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Россия и США еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине, пишет «Коммерсантъ».

    В ответ на вопрос, удалось ли сформулировать основные параметры соглашения, Лавров ответил отрицательно: «Нет».

    Министр подчеркнул, что согласование ключевых компонентов урегулирования непросто и они продолжают обсуждаться. Лавров отметил, что всеобъемлющее соглашение возможно только при устранении первопричин конфликта. В частности, он выделил вопросы недопущения членства Украины в НАТО и восстановления прав национальных меньшинств на Украине в соответствии с Уставом ООН.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Сергей Лавров подчеркнул, что для России важнее судьба людей, живущих на этих землях, предки которых веками создавали города и инфраструктуру, нежели разрешение территориальных вопросов на Украине.

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    14 апреля 2025, 14:39 • Новости дня
    Минобороны: Ударом двумя «Искандерами» по Сумам уничтожено более 60 военных ВСУ
    Минобороны: Ударом двумя «Искандерами» по Сумам уничтожено более 60 военных ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, что привело к гибели более 60 военнослужащих ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по зданию в Сумах, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы ВСУ «Северск». Ракетный удар привел к уничтожению более 60 украинских военнослужащих, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В ходе операции российские силы столкнулись с активным противодействием средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, поставленных Украине иностранными государствами. Тем не менее задача была выполнена успешно, что стало серьезным ударом по военной инфраструктуре противника.

    В результате ракетного удара по городу Сумы был ликвидирован бывший заместитель командира артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла.

    В воскресенье, 13 апреля, в Сумах прогремели два взрыва. Также сообщалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета. Мэр города Конотоп Артем Семенихин сообщил, что военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение, когда по этому месту был нанесен ракетный удар.

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    15 апреля 2025, 04:34 • Новости дня
    В результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина

    В результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина, девять человек ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курске в результате атаки беспилотников погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили различные травмы и были госпитализированы.

    Мирная жительница погибла, а девять человек пострадали в ходе массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Курск, сообщает РИА «Новости». Атака произошла ночью, когда беспилотники целенаправленно атаковали мирную инфраструктуру города.

    В результате ударов произошло возгорание в нескольких жилых зданиях. В числе пострадавших оказались мирные жители, среди которых числится 85-летняя женщина, погибшая на месте. Оставшиеся девять человек получили различные травмы, включая осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги.

    Все пострадавшие были оперативно госпитализированы. Местные власти сообщают, что проводится расследование обстоятельств произошедшего, а также принимаются меры по обеспечению безопасности жителей и восстановлению поврежденной инфраструктуры. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям служб безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью, что позволило избежать жертв и разрушений, рассказал командир 30-го мотострелкового полка с позывным «Баркас» о выведении большей части мирных жителей из села Горналь, контролируемого ВСУ, несмотря на препятствия со стороны украинских войск. Российское Министерство обороны заявило о перехвате и уничтожении 52 украинских беспилотников за ночь над несколькими регионами страны, включая Брянскую и Орловскую области.

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    14 апреля 2025, 19:07 • Новости дня
    Politico: Украина пригласила европейских лидеров в Киев на 9 Мая

    Politico: Украины пригласила лидеров Европы в Киев 9 мая для противовеса параду в России

    Politico: Украина пригласила европейских лидеров в Киев на 9 Мая
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу, украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить Киев 9 мая. Это приглашение стало попыткой продемонстрировать дипломатическую силу Украины и создать противовес ежегодному параду в Москве, который проходит в этот день в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

    Сибига передал приглашение коллегам из Евросоюза во время встречи в Люксембурге. «Показать наше единство» – такими словами, по данным издания, Сибига призвал европейских лидеров посетить Киев 9 мая. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хотел бы принять лидеров из «коалиции желающих» в этот день.

    По словам двух европейских дипломатов, обсуждается возможность приезда в Киев глав государств, участвующих в «коалиции желающих», среди которых может быть вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. Однако, как отмечает Politico, конкретное место проведения встречи в Киеве Сибига не уточнил.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, кто приедет в Москву на Парад Победы в 2025 году.

    В апреле президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу из Абхазии Бадру Гунбу посетить торжественные мероприятия в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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    14 апреля 2025, 21:57 • Новости дня
    Названо число находившихся на месте удара «Искандером» по Сумам военных ВСУ
    Названо число находившихся на месте удара «Искандером» по Сумам военных ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В момент удара по Сумам на месте находилось около 200 военнослужащих ВСУ, включая командование оперативно-тактической группы «Северск», офицеров различных бригад, заявили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры сообщили, что около 200 военнослужащих ВСУ, включая командование оперативно-тактической группы «Северск», находились в Сумах во время удара, передает РИА «Новости». По данным силовиков, среди них были офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады теробороны Украины.

    Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

    Газеты ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

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    14 апреля 2025, 21:45 • Новости дня
    Эксперт: 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины
    Эксперт: 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа и Украина не могут смириться с провалом планов по международной изоляции Москвы. Парад Победы на Красной площади соберет лидеров крупнейших держав современности, что сильно бьет по самолюбию Брюсселя и Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая.

    «Мы имеем дело с двойным комплексом неполноценности. И Европа, и Украина не могут спокойно дышать в моменты, когда Россия принимает крупное международное событие. А именно таким и будет являться празднование Дня Победы в Москве. На главном параде страны соберутся ключевые лидеры международной арены», – сказал Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «Ожидается, что Россия примет председателя КНР Си Цзиньпина, индийского премьера Нарендру Моди. Прибудут главы государств СНГ и некоторых стран Европы. И все они вместе с Владимиром Путиным отдадут дань уважения павшим в боях с фашистской Германией героям. Ни о какой глобальной изоляции Москвы в таком контексте не может быть и речи», – рассуждает он.

    «Все это станет ударом по самолюбию чиновников в Брюсселе. ЕС так долго и старательно выстраивал "стену" вокруг России, что попросту не может признать провала собственной идеи. По-моему, именно Евросоюз и выдвинул идею организации сопутствующего мероприятия на 9 Мая в Киеве. Нужно же хоть как-то оттенить собственную ошибку», – акцентирует собеседник.

    «Конечно, эта затея полностью противоречит идеологии Киева. Украина 10 лет отстраивалась от России с помощью оголтелой декоммунизации. В офисе Зеленского отмечали, что празднование Дня Победы вместе с Европой 8 мая – это прогрессивно и правильно», – считает эксперт.

    «Но этим словам грош цена. У них нет устоявшегося мировоззрения. В их головах крутится только одна мысль: делать что угодно, лишь бы это было в пику Москве. Замечу: не лучше, а именно в пику», – отмечает он.

    «Организовать собственное масштабное и красивое мероприятие у них не получится: они просто не понимают ценность грядущего события. А вот хотя бы немного оттенить успех России – для них важно. Нужно же хоть как-то радовать себя любимых на фоне колоссальных провалов в боевых действиях», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. Соответствующее приглашение представителям ЕС направил глава МИД страны Андрей Сибига, пишет Politico. Отмечается, что данная инициатива должна стать «противовесом» ежегодному параду Победы в Москве.

    По замыслу дипломата, визит в Киев должен показать «единство» союзников Украины перед лицом якобы «крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны». По данным издания, в настоящий момент рассматривается возможность приезда в республику лидеров стран-участниц так называемой «коалиции желающих».

    На этом фоне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что участие в праздновании Дня Победы в Москве представителей государств – кандидатов на вступление в союз «будет воспринято всерьез» пишет РБК. Между тем, 9 мая в Россию должны приехать президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии (страна уже находится в составе объединения) Роберт Фицо.

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    15 апреля 2025, 06:48 • Новости дня
    Арестованная жена экс-мэра Сочи просила разместить своих детей в СИЗО

    Tекст: Денис Тельманов

    Янина Копайгородская, супруга экс-мэра Сочи, просила содействия в размещении своих малолетних детей с ней в СИЗО, чтобы облегчить разлуку и страдания.

    Как сообщает ТАСС, жена бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская, находящаяся под арестом за посредничество в получении взятки и растрате, обратилась за помощью к правозащитникам. Копайгородская хочет, чтобы ее малолетние дети находились с ней в следственном изоляторе, что, по словам ее адвоката Елизаветы Меткиной, облегчит ее разлуку с детьми.

    Адвокат отметила, что условия содержания в СИЗО позволяют разместить маленьких детей с матерью, так как в таком возрасте они не осознают, что находятся в тюрьме. Копайгородская обратилась с соответствующей просьбой к члену Совета по правам человека при президенте РФ Еве Меркачевой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой.

    Ранее адвокат сообщала, что старший сын Копайгородских, Давид Давлатов, временно взял под опеку своих младших братьев и сестер, пока родители находятся под стражей. Он также поддержал просьбу матери, обратившись к правозащитникам за помощью. Давид вынужден работать на двух работах, чтобы обеспечивать семью. В поддержке Копайгородским также помогают знакомые военнослужащие и многодетные семьи.

    У Янины Копайгородской пятеро детей, включая годовалых двойняшек и 3-летнюю дочь. Старший сын Давид, которому 24 года, также допрашивался по делу родителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Янина Копайгородская, жена бывшего мэра Сочи, пыталась вынудить свидетелей дать ложные показания под угрозой смерти. Следствие обратилось в суд с просьбой изменить меру пресечения Копайгородской на заключение под стражу из-за обвинений в давлении на свидетеля по делу о вымогательстве и растрате. Также сообщалось, что Копайгородская обратилась в суд с иском к МВД и Минфину о погашении процентов по кредиту после ареста имущества на сумму 98 млн рублей.

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    15 апреля 2025, 11:40 • Новости дня
    Мирошник: Киев атакой по Курску подписал отказ от мирных переговоров
    Мирошник: Киев атакой по Курску подписал отказ от мирных переговоров
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Массированная атака украинских БПЛА по России доказала, что у Киева нет никакого намерения прекращать огонь и вставать на путь мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее российская ПВО перехватила и уничтожила 115 беспилотников ВСУ над Курской и другими областями.

    «Районы, по которым ВСУ нанесли удары беспилотниками минувшей ночью, находятся далеко от линии боевого соприкосновения. Это обычные жилые кварталы. Так что однозначно можно сказать, что атака не имеет какого-либо военного значения», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима. «У Киева одна задача – запугать мирное население России. Это коренным образом разнится с действиями наших военных, которые своими ударами ослабляют военные возможности Украины и не бьют по гражданским», – продолжил он.

    «Более того, есть подозрение, что тактику проведения таких военных мероприятий в Киев с Ближнего Востока привезли западные инструкторы. Мы все слышали сообщения о том, как там они прикрывали мирными людьми, словно живым щитом, военные склады, ракетные установки, оперативные штабы», – заметил дипломат.

    «Это кричащий вызов мировому сообществу: Киев размахивает флагом на всех международных площадках и утверждает, что Москва якобы отказывается от переговоров. Но все знают, что Зеленского можно считать мастером только разговорного жанра. Его дела говорят об обратном», – подчеркнул собеседник.

    «При этом Украина пользуется безусловной медиаподдержкой западных, прежде всего европейских, партнеров, которые осуждают Россию за удары по украинским военным объектам, но совершенно не замечают атак ВСУ по мирному населению. Думаю, в этот раз будет то же самое», – посетовал Мирошник.

    «Произошедшее в очередной раз доказало: Москва демонстрирует готовность к решению украинского кризиса дипломатическим путем – с учетом стратегических интересов России. А у Киева нет никакого намерения прекращать огонь и становиться на путь мирного урегулирования», – указал он.

    Во вторник утром Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 115 украинских БПЛА самолетного типа: 109 – над Курской областью, три – над Воронежской областью, по одному – над Московской, Брянской и Орловской. Эта операция стала одной из крупнейших по числу сбитых беспилотников за одну ночь.

    В Курске погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили различные травмы, включая осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги, и были госпитализированы. Кроме того, в нескольких многоквартирных и частных жилых домах в Курске начались пожары. Под удар также попал гараж скорой помощи, повреждения получили 11 машин.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». На месте военные следователи нашли стальные шары, которыми были начинены БПЛА для максимального урона мирным жителям, сообщает РИА «Новости».

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    15 апреля 2025, 04:19 • Новости дня
    Лавров предупредил о рисках зависимых сделок с США

    Лавров заявил о понимании разницы между взаимовыгодными и зависимыми сделками с США

    Лавров предупредил о рисках зависимых сделок с США
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не допустит восстановления зависимых экономических отношений, указав на важность военной и технологической безопасности.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия осознает различия между выгодными сделками с США и ловушками, способными привести к зависимости. Как передает ТАСС, глава МИД РФ подчеркнул, что любые предложения о нормальных сделках воспринимаются положительно, но важно избегать сделок, создающих зависимость.

    «Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную ловушку», – сообщил Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

    Россия не намерена допускать, чтобы восстановление отношений в экономической и иных сферах снова привело к зависимости от поставок, от состояния которых зависит благополучие страны. Министр отметил, что речь идет о военной, технологической и продовольственной безопасности.

    Лавров также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что уроки извлечены, и ситуация не вернется к состоянию до февраля 2022 года. Глава МИД уверен, что этот урок не будет забыт и Россия станет действовать более осторожно, чтобы избежать любой формы зависимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров сообщил, что США признали ошибкой отказ от диалога с Россией и предложили обсудить возникающие противоречия. Лавров также заявил, что Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции, несмотря на то что экономическое взаимодействие с США перекрыто на 95% из-за этих ограничений. Президент США Дональд Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине.

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    14 апреля 2025, 17:04 • Новости дня
    В ЕС назвали сумму военной помощи Украине на 2025 год

    Каллас: ЕС решил выделить Украине 23 млрд евро военной помощи на 2025 год

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны планируют выделить 23 млрд евро на военную поддержку Украины в 2025 году, что на три миллиарда больше, чем в прошлом году, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Каллас сообщила о выделении Украине 23 млрд евро военной помощи на 2025 год. Это заявление было сделано на пресс-конференции после встречи глав МИД ЕС. По ее словам, в прошлом году европейские страны выделили Украине 20 млрд евро на военные нужды, однако вместе с США это было до 40 млрд евро, передает ТАСС.

    В субботу министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене сообщила, что Литва намерена в 2025 году предоставить Украине 200 млн евро на военную помощь, включая закупки боеприпасов и системы радиосвязи.

    Ранее Каллас заявила, что Евросоюз испытывает сложности с финансированием для поставок 2 млн снарядов Украине.

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    14 апреля 2025, 13:33 • Новости дня
    На Украине признали Жванецкого «российским пропагандистом»

    Украинские эксперты связали творчество Жванецкого с «российской пропагандой»

    На Украине признали Жванецкого «российским пропагандистом»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский Институт национальной памяти пришел к выводу, что творчество одессита сатирика Михаила Жванецкого связано с «российской пропагандой» и не имеет отношения к украинской культуре.

    Украинский Институт национальной памяти признал творчество Михаила Жванецкого инструментом пропаганды «российских нарративов», передает ТАСС.

    Эксперты отметили, что упоминание имени писателя в названиях топонимов и наличие памятников в его честь также может считаться пропагандой российской имперской политики.

    Экспертная комиссия Украинского института нацпамяти признала, что Михаил Жванецкий, Исаак Бабель, Илья Ильф, Валентин Катаев, Эдуард Багрицкий – подпадают под действие закона о деколонизации Все посвященные им объекты объекты (географические объекты, названия юридических лиц и объектов права собственности, памятники и памятные знаки) будут удалены из общественного пространства,

    Согласно экспертизе, творческая деятельность Жванецкого не связана с украинской культурой и соответствует определению «русификации». Уточняется, что его жизнь и работа были связаны с Москвой и Ленинградом, позже Петербургом, а его наследие – исключительно на русском языке, кроме того, Жванецкий также удостоен советских и российских наград, а ряд его заявлений был признан антиукраинскими.

    Михаил Жванецкий родился в 1934 году в Одессе и учился в Институте инженеров морского флота. Его произведения вошли в репертуар Ленинградского театра миниатюр благодаря Аркадию Райкину. После смерти писателя в 2020 году в Одессе объявили день траура.

    Власти Украины постановили изменить 84 топонима в Одессе, в том числе бульвар Михаила Жванецкого.

    Мэр Одессы Геннадий Труханов неоднократно выступал против повального переименования, отмечая, что это «обнуляет» историю и культуру города.

    Коментарии (7)
    15 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Вэнс назвал абсурдными слова Зеленского о поддержке России
    Вэнс назвал абсурдными слова Зеленского о поддержке России
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал абсурдными слова Владимира Зеленского о том, что США якобы поддерживают Россию, подчеркнув, что подобные заявления непродуктивны.

    Вэнс заявил, что слова Зеленского о том, что США поддерживают Россию, являются абсурдными, передает ТАСС.

    Он отметил, что именно благодаря поддержке США украинское правительство и военные усилия продолжают существовать.

    Подобные обвинения Вэнс считает «очевидно непродуктивными». Он отметил, что для разрешения конфликта важно понимать стратегические цели обеих сторон.

    Вэнс подчеркнул, что выступает за более конструктивный подход в диалоге и решении международных конфликтов, что, по его мнению, поможет достичь мира и стабильности в регионе.

    Накануне Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

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    15 апреля 2025, 10:25 • Новости дня
    На Украине распространили фейк о «дедлайне Трампа для Путина»
    На Украине распространили фейк о «дедлайне Трампа для Путина»
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы установил некий дедлайн для Владимира Путина по прекращению огня на Украине.

    Украинские Telegram-каналы распространили ложную информацию, указывая, что президент США якобы установил дедлайн для российского лидера по прекращению огня на Украине, передает RT.

    На официальной трансляции из Белого дома, которую вел C-SPAN, действительно прозвучал вопрос от журналиста по поводу возможного дедлайна, однако Трамп не дал утвердительного ответа на этот вопрос.

    В эфире не прозвучали никакие заявления или подтверждения о подобных сроках со стороны президента США.

    Ни российская, ни американская стороны не подтвердили наличие какого-либо дедлайна на официальном уровне.

    Ранее сообщалось: Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине.

    Тем временем в Кремле контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом назвали чрезвычайно полезными и эффективными.

    Коментарии (4)
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